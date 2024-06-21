Сервис покопийной печати: что такое, перспективы и особенности

Сервис покопийной печати или managed print service постепенно набирает популярность в России. Как ни удивительно, но санкции и уход западных производителей печатных устройств и программного обеспечения с российского рынка дали импульс развитию отечественного ПО.

О том, какой софт для управления печатью доступен сейчас в нашей стране, и почему мировым вендорам печатной техники будет тяжело возвращаться в Россию, рассказывает руководитель отдела региональных продаж представительства компании Pantum в России Наталья Зеленская.

MPS в России

Система покопийной печати, при которой сторонний провайдер берет на аутсорсинг все обслуживание печатной техники в компании, весьма распространена на Западе.

По данным Skyquest, мировой рынок оценивается примерно в 50 млрд $, и рост прогнозируется на 11,5% в год. В России интерес к ней появился примерно лет 15 назад, но преимущественно в корпоративной среде.

Крупнейшие вендоры, такие как Xerox, Canon, HP, сами входят в число крупнейших провайдеров MPS, разрабатывают собственное программное обеспечение и оказывают сервисное обслуживание. Соответственно, когда в 2022 году они объявили об уходе с рынка, компании, которые выступали заказчиками, оказались в затруднительном положении. В зависимости от условий контракта они либо лишились техники, либо сервисной поддержки.

Ситуация в IT-сфере стала одной из самых сложных. В условиях полного доминирования операционных систем от известных американских разработчиков было принято решение на ускоренную разработку отечественных аналогов, чтобы обезопасить работу в государственных учреждениях, крупных корпорациях из энергетического и военно-промышленного секторов.

Если говорить о рынке печатных устройств, то появилась задача интегрировать технику, которая осталась на российском рынке, с программным обеспечением, разрабатываемым прямо сейчас.

На данный момент можно назвать минимум четыре компании, которые предоставляют сервис покопийной печати на основе собственного ПО — «Принт Эксперт», Printum, «ПринтСтат» и «Ростелеком».

Все они дают возможность совмещения с такими ОС, как Linux, Astra Linux, Red OS, и большинством печатных устройств, официально присутствующих на российском рынке.

Что входит в сервис MPS

Настройка под нужды заказчиков системы управления печатью похожа на игру в конструктор Lego. За счет «кирпичиков» в виде отдельных блоков с нишевым функционалом можно достаточно высоко кастомизировать ПО под требования конкретного клиента.

Функционал ПО состоит из двух больших модулей — мониторинг и управление печатью.

Если говорить о блоке мониторинга, то возможности в этой части позволяют отслеживать в режиме реального времени большое количество технических параметров. В их число входят количество отпечатков на каждом устройстве, ресурс расходных материалов и запчастей, общее техническое состояние устройства и прогнозирование потенциальных поломок и неисправностей.

Данные мониторинга позволяют заранее планировать закупку деталей, расходных материалов и сервисное обслуживание. В результате вся система сервиса печатных устройств становится более оптимизированной, сбалансированной и прогнозируемой в части затрат.

Второй модуль — управление печатью. Он нацелен на повышение уровня безопасности системы. Например, сюда можно отнести такие действия, как разграничение доступов к конкретному устройству по карте или QR-коду. Это нужно для того, чтобы разграничить потоки на печать, если принтерами пользуется большое число людей, например, в банковских филиалах, торговых сетях, структурах, связанных с большим количеством клиентов (МФЦ).

Также могут быть ситуации, когда есть запрет на пользование интернетом, а объединение компьютеров и периферии производится через внутреннюю сеть. В таких случаях возможны облачные решения, которые позволяют использовать систему управления печати без подключения к внешним сетям, на серверах заказчика.

Благодаря системе конструктора заказчик может в любой момент решать, какие именно «кирпичики» ему нужны, каких не хватает, какие избыточны. В свою очередь это позволяет более чутко адаптировать систему, не переплачивая за ненужный функционал.

Перспективы MPS в России

Эксперты оценивают в среднем мировой рынок MPS примерно в 15–20% от общего рынка печатных устройств.

На российском рынке можно констатировать некоторое отставание, тем не менее, складывается ситуация, которая готова привести к ускоренному росту. Одна из основных причин в том, что к MPS присматриваются государственные структуры.

Локомотивами развития системы управления печати во всем мире выступают банковские структуры, страховые компании и финансовые учреждения. Также было и у нас, но сейчас тенденция такова, что госструктуры ускоренными темпами переходят на отечественное ПО с повышенным уровнем защищенности, то есть, без подключения к интернету.

Кроме того, учитывая ситуацию, особое внимание уделяется сокращению операционных расходов в бюджетных организациях.

Таким образом, переход на MPS выгоден для заказчиков, а объем их печатных сетей очень высок. Сюда же можно добавить госкорпорации, такие как Газпром, Роснефть или Ростех.

Итак, потенциал для роста сферы управления печатью в России очень велик и вполне может обгонять общемировые темпы роста.

Что ждет ушедших вендоров

Одна из ключевых особенностей перехода на MPS — возможность долгосрочного планирования и стабильная работа. Именно это важнейшее условие для государственных структур и крупных компаний, имеющих большое количество офисов и подразделений.

Ситуация, когда ведущие мировые вендоры ушли с российского рынка по политическим мотивам, сильно подорвала доверие к ним внутри страны.

Принтеры и МФУ американских и японских производителей есть в России, но все они ввезены по параллельному импорту, не имеют гарантий, практически не адаптированы к российскому рынку и не могут быть обеспечены на постоянной основе запчастями и расходниками.

На этом фоне вендоры, которые действуют в России официально, например, Pantum, F+, Avision, «Катюша» и некоторые другие, получают кредит доверия, договоры на проектные поставки и, помимо прочего, договор на MPS.

Любые кризисы не длятся вечно, и можно ожидать возвращения грандов печатной техники. Но они окажутся, скорее всего, в ситуации даже хуже, чем в 90 годы прошлого века. Им не только предстоит снова формировать репутацию надежного партнера, но и конкурировать с производителями, которые сейчас доминируют на рынке и пользуются доверием потребителей.