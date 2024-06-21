₽ Заказать рекламу
Ведение бизнеса

Сервис покопийной печати: что такое, перспективы и особенности

Сервис покопийной печати или managed print service постепенно набирает популярность в России. Как ни удивительно, но санкции и уход западных производителей печатных устройств и программного обеспечения с российского рынка дали импульс развитию отечественного ПО.
Сервис покопийной печати: что такое, перспективы и особенности
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

О том, какой софт для управления печатью доступен сейчас в нашей стране, и почему мировым вендорам печатной техники будет тяжело возвращаться в Россию, рассказывает руководитель отдела региональных продаж представительства компании Pantum в России Наталья Зеленская.

MPS в России

Система покопийной печати, при которой сторонний провайдер берет на аутсорсинг все обслуживание печатной техники в компании, весьма распространена на Западе.

По данным Skyquest, мировой рынок оценивается примерно в 50 млрд $, и рост прогнозируется на 11,5% в год. В России интерес к ней появился примерно лет 15 назад, но преимущественно в корпоративной среде.

Крупнейшие вендоры, такие как Xerox, Canon, HP, сами входят в число крупнейших провайдеров MPS, разрабатывают собственное программное обеспечение и оказывают сервисное обслуживание. Соответственно, когда в 2022 году они объявили об уходе с рынка, компании, которые выступали заказчиками, оказались в затруднительном положении. В зависимости от условий контракта они либо лишились техники, либо сервисной поддержки.

Ситуация в IT-сфере стала одной из самых сложных. В условиях полного доминирования операционных систем от известных американских разработчиков было принято решение на ускоренную разработку отечественных аналогов, чтобы обезопасить работу в государственных учреждениях, крупных корпорациях из энергетического и военно-промышленного секторов.

Если говорить о рынке печатных устройств, то появилась задача интегрировать технику, которая осталась на российском рынке, с программным обеспечением, разрабатываемым прямо сейчас.  

На данный момент можно назвать минимум четыре компании, которые предоставляют сервис покопийной печати на основе собственного ПО — «Принт Эксперт», Printum, «ПринтСтат» и «Ростелеком».

Все они дают возможность совмещения с такими ОС, как Linux, Astra Linux, Red OS, и большинством печатных устройств, официально присутствующих на российском рынке.

 Что входит в сервис MPS

Настройка под нужды заказчиков системы управления печатью похожа на игру в конструктор Lego. За счет «кирпичиков» в виде отдельных блоков с нишевым функционалом можно достаточно высоко кастомизировать ПО под требования конкретного клиента.

Функционал ПО состоит из двух больших модулей — мониторинг и управление печатью.

Если говорить о блоке мониторинга, то возможности в этой части позволяют отслеживать в режиме реального времени большое количество технических параметров. В их число входят количество отпечатков на каждом устройстве, ресурс расходных материалов и запчастей, общее техническое состояние устройства и прогнозирование потенциальных поломок и неисправностей.

Данные мониторинга позволяют заранее планировать закупку деталей, расходных материалов и сервисное обслуживание. В результате вся система сервиса печатных устройств становится более оптимизированной, сбалансированной и прогнозируемой в части затрат.

Второй модуль — управление печатью. Он нацелен на повышение уровня безопасности системы. Например, сюда можно отнести такие действия, как разграничение доступов к конкретному устройству по карте или QR-коду. Это нужно для того, чтобы разграничить потоки на печать, если принтерами пользуется большое число людей, например, в банковских филиалах, торговых сетях, структурах, связанных с большим количеством клиентов (МФЦ).

Также могут быть ситуации, когда есть запрет на пользование интернетом, а объединение компьютеров и периферии производится через внутреннюю сеть. В таких случаях возможны облачные решения, которые позволяют использовать систему управления печати без подключения к внешним сетям, на серверах заказчика.

Благодаря системе конструктора заказчик может в любой момент решать, какие именно «кирпичики» ему нужны, каких не хватает, какие избыточны. В свою очередь это позволяет более чутко адаптировать систему, не переплачивая за ненужный функционал.

Перспективы MPS в России

Эксперты оценивают в среднем мировой рынок MPS примерно в 15–20% от общего рынка печатных устройств.

На российском рынке можно констатировать некоторое отставание, тем не менее, складывается ситуация, которая готова привести к ускоренному росту. Одна из основных причин в том, что к MPS присматриваются государственные структуры.

Локомотивами развития системы управления печати во всем мире выступают банковские структуры, страховые компании и финансовые учреждения. Также было и у нас, но сейчас тенденция такова, что госструктуры ускоренными темпами переходят на отечественное ПО с повышенным уровнем защищенности, то есть, без подключения к интернету.

Кроме того, учитывая ситуацию, особое внимание уделяется сокращению операционных расходов в бюджетных организациях.

Таким образом, переход на MPS выгоден для заказчиков, а объем их печатных сетей очень высок. Сюда же можно добавить госкорпорации, такие как Газпром, Роснефть или Ростех.

Итак, потенциал для роста сферы управления печатью в России очень велик и вполне может обгонять общемировые темпы роста.

Что ждет ушедших вендоров

Одна из ключевых особенностей перехода на MPS — возможность долгосрочного планирования и стабильная работа. Именно это важнейшее условие для государственных структур и крупных компаний, имеющих большое количество офисов и подразделений.

Ситуация, когда ведущие мировые вендоры ушли с российского рынка по политическим мотивам, сильно подорвала доверие к ним внутри страны.

Принтеры и МФУ американских и японских производителей есть в России, но все они ввезены по параллельному импорту, не имеют гарантий, практически не адаптированы к российскому рынку и не могут быть обеспечены на постоянной основе запчастями и расходниками.

На этом фоне вендоры, которые действуют в России официально, например, Pantum, F+, Avision, «Катюша» и некоторые другие, получают кредит доверия, договоры на проектные поставки и, помимо прочего, договор на MPS.

Любые кризисы не длятся вечно, и можно ожидать возвращения грандов печатной техники. Но они окажутся, скорее всего, в ситуации даже хуже, чем в 90 годы прошлого века. Им не только предстоит снова формировать репутацию надежного партнера, но и конкурировать с производителями, которые сейчас доминируют на рынке и пользуются доверием потребителей. 

Начать дискуссию

6-НДФЛ

ФНС: излишне удержанный НДФЛ не всегда отражают в строке 180 формы 6-НДФЛ

Сотрудник может подать заявление на стандартный вычет в середине года, но предоставляют его с начала года за все месяцы. Поэтому может быть ситуация, когда налог излишне удержан.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении НДФЛ

Проект поправок, за который проголосовали депутаты, предусматривает введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Вклады

Стоит ли открывать вклад, привязанный к ключевой ставке

За последние месяцы некоторые российские банки предложили клиентам вклады с доходностью, привязанной к ключевой ставке. Последнюю устанавливает Банк России. С конца прошлого года она сохраняется на уровне 16% годовых.

Стоит ли открывать вклад, привязанный к ключевой ставке

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Декларация по НДС

10 типичных ошибок в декларации по НДС: рейтинг от УФНС

УФНС по Республике Бурятия составила список часто встречающихся ошибок в декларации по НДС. Таких оказалось 10.

10 типичных ошибок в декларации по НДС: рейтинг от УФНС
Бесплатно с Отчетность

Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за полугодие, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года
Государственные ведомства

Родителей уравняли в правах при получении документов на детей

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон об обеспечении равенства прав родителей, действующих в интересах своих несовершеннолетних детей, при получении госуслуг и документов в органах исполнительной власти.

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ипотека

Минфин ждет нормализации ипотеки в 2024-2025 годах

Власти планируют сокращать льготные программы по ипотеке, поскольку это привело к дисбалансу рынка.

Налоговые изменения 2025

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

При УСН будет НДС, но можно от него освободиться или выбрать пониженную ставку. По НДФЛ будет новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Ставку налога на прибыль увеличат. Налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений.

1
Законопроекты

У подозреваемых и обвиняемых будет право на видео-конференц-связь и священника

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Новости ФНС

С декабря заработает система регистрации и учета арбитражных управляющих

Создание ФНС системы регистрации, учета и анализа сведений об арбитражных управляющих запланировано на декабрь 2024 года.

Учет в строительстве

Строить станут быстрее — до одной тысячи дней

Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин подчеркнул важность продолжения работы над сокращением инвестиционно-строительного цикла.

Экономика России

Центробанк дал сигнал о повышении ключевой ставки

Совет директоров подал сигнал о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании.

Разборы законов

1 331
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ведение бизнеса

Сервис покопийной печати: что такое, перспективы и особенности

Сервис покопийной печати или managed print service постепенно набирает популярность в России. Как ни удивительно, но санкции и уход западных производителей печатных устройств и программного обеспечения с российского рынка дали импульс развитию отечественного ПО.

Сервис покопийной печати: что такое, перспективы и особенности
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: москвичей предупредили об угрозе смерчей, Zeekr запретила продавать электромобили в РФ, а в вузах появится бакалавриат по искусственному интеллекту

Подготовили обзор главных событий дня — 20 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

4
Ведение бизнеса

Как законно торговать на улице или в транспорте: отвечаем на вопросы о выездных продажах

Расскажем, как заниматься разносной и развозной торговлей без штрафов. Важно знать, нужна ли вам касса, в каких местах разрешено торговать, какие товары продавать запрещено. И, конечно, нужно платить налоги.

Как законно торговать на улице или в транспорте: отвечаем на вопросы о выездных продажах
Ведение бизнеса

Стало проще выбрать место для ведения бизнеса: официальная инвесткарта России

Инвестиционная карта даст бизнесу представление о деловом окружении, рынках сбытах и насколько развита инфраструктура в регионах.

assino
Налоги, взносы, пошлины

Налоговые риски: сущность, управление и оптимизация

В современной экономике налоговые риски становятся все более актуальной темой для обсуждения среди предпринимателей, финансовых директоров, бухгалтеров и аудиторов. Показательно, что количество обращений в поисковой системе Google, касающихся вопросов о налоговых рисках, стабильно превышает отметку в 10 тысяч запросов ежемесячно.

Налоговые риски: сущность, управление и оптимизация
Налоговые изменения 2025

Глава Минфина: ставка налога от продажи имущества не изменится

Владельцы имущества и ценных бумаг, которые получают годовой доход свыше 50 млн рублей, будут платить НДФЛ с продажи таких активов по повышенной ставке.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Таможенное право

Продлили эксперимент с таможенным мониторингом и расширили круг его участников

Правительство продлило сроки эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга и расширило число его участников

Интересные материалы

Ведение бизнеса

Бизнесу станет проще вступать в ассоциации и союзы: зачем

Правительство поддержало предложенный Минэкономразвития законопроект, сокращающий до одной недели процедуру вступления хозяйственных обществ (АО и ООО) в ассоциации и союзы.