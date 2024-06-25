Флоатеры: что это такое и стоит ли в них инвестировать в 2024 году

Флоатеры — это разновидность облигаций. В 2024 году они стали особенно популярными у инвесторов. Рассказываем, почему это произошло, как работает этот вид ценных бумаг и какую доходность по ним можно получить.

Что такое флоатеры

Флоатеры (от англ. to float — «плавать») — это облигации с плавающей (переменной) процентной ставкой (ставкой купона).

Процентная ставка у таких облигаций не установлена на все время обращения бумаги, а привязана к какому-либо индикатору, например, ключевой ставке ЦБ, индексу потребительских цен, курсу доллара и т. д.

Чем выше ставка индикативного показателя, тем выше доходность по облигациям, и наоборот. Ставка российских флоатеров чаще всего привязана к ключевой ставке ЦБ или ставке RUONIA.

Что такое облигация

Облигация — это долговая ценная бумага, по которой эмитент (тот, кто выпускает такую ценную бумагу) получает денежные средства в долг от инвестора. Взамен эмитент гарантирует, что выплатит инвестору в определенный срок стоимость облигации (номинал) и процент за пользование средствами (купонный доход) в будущем.

Величина прибыли, которую инвестор получает в результате вложений в облигации, называется доходностью облигаций.

Флоатеры защищают инвестиции от риска повышения процентных ставок. В случае повышения ключевой ставки и процентных ставок на рынке стоимость ранее выпущенных облигаций с фиксированным купоном, как правило, снижается. Флоатеры это падение не затрагивает. В целом стоимость флоатеров, как правило, менее волатильна, чем стоимость облигаций с фиксированным купоном.

Флоатеры пользуются спросом в периоды высокой неопределенности на рынке облигаций с постоянным доходом. Они также привлекательны в условиях высокой волатильности рынка.

Особенно выгодно покупать флоатеры в условиях ожидания роста ключевой ставки. Если ожидается снижение ставки, выгоднее продавать флоатеры и приобретать обычные облигации с фиксированным купоном.

Как и облигации с фиксированным купоном, флоатеры могут быть государственными, региональными, муниципальными и корпоративными.

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Как прошло первое полугодие 2024 года для флоатеров

Первое полугодие 2024 года было успешным для рынка флоатеров, говорят аналитики.

Рынок флоатеров в России за последний год сильно вырос, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

На российском рынке появилось много корпоративных выпусков с современной методикой расчета купонной ставки, указывает она. Старые выпуски предполагали полугодовые платежи, а ставка фиксировалась в начале купонного периода — с такими бондами инвесторы рискуют пропустить весь цикл повышения ставки. Сейчас же довольно много флоатеров, ставка купона которых пересчитывается ежедневно, поясняет эксперт.

Главный инвестиционный консультант ИК «Велес Капитал» Дмитрий Сергеев отмечает, что облигации такого типа показали стабильные и хорошие результаты в условиях неопределенности направления денежно-кредитной политики Банка России.

Корпоративные бумаги с высоким кредитным рейтингом принесли инвесторам доходность в 17,5–19% годовых, так как в среднем премии к ключевой ставке или RUONIA составили 1,5–2,5 п. п., поясняет управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Это выше средних уровней доходности банковского депозита и облигаций с фиксированным купоном, обращает внимание он.

По оценке Сергеева, в среднем доходность флотаторов в первом полугодии этого года соответствовала плюс 1–2% годовых к ключевой ставке ЦБ.

В первом полугодии флоатеры были популярны среди эмитентов, которые не готовы фиксировать высокие ставки на длительный период и рассчитывают на снижение ключевой ставки, отмечает Александров. Поэтому они и предлагали инвесторам бумаги с плавающими ставкам, поясняет он.

По словам Сергеева, данные инструменты хорошо зарекомендовали себя у консервативных розничных инвесторов и по-прежнему являются привлекательным инструментом для вложений свободных денежных средств и реальной альтернативой депозитам.

Что будет с флоатерами до конца 2024 года и стоит ли в них инвестировать

Инвестиции во флоатеры будут актуальны до тех пор, пока не появятся сигналы о понижении ставки ЦБ, говорит Рокотянская. Пока более вероятно сохранение ставки на уровне 16%, а возможно и ее повышение, считает она.

Александров отмечает, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ 26 июля не исключен рост ставки. Не исключено и ее понижение, обращает внимание он. По мнению эксперта, облигации с плавающим купоном могут продолжить приносить доходность до 19% годовых при умеренном кредитном риске.

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич говорит, что в условиях высоких ставок и рисков дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ флоатеры выглядят более привлекательно, чем облигации с фиксированным купоном. Последние сейчас демонстрируют снижение стоимости, что приводит к временным просадкам в инвестиционном портфеле, поясняет он.

По оценке Зварича, интерес к флоатерам будет на повышенном уровне до конца 2024 года и может сохраниться в первом полугодии следующего года.

Интерес к облигациям с постоянным купоном, по его словам, возрастет тогда, когда российский регулятор будет готов перейти к циклу смягчения денежно-кредитной политики, предвестником чего будет снижение инфляции.

Сергеев считает, что сейчас инвесторам стоит вкладывать средства именно во флоатеры. По его прогнозу, 26 июля ЦБ может поднять ключевую ставку на 1–2%, и ставка по флоатерам автоматически увеличится.

Александров полагает, что в облигациях с плавающей ставкой сейчас разумно держать до половины облигационной части портфеля.

По мнению Зварича, за счет облигаций с переменным купоном в настоящее время стоит формировать бо́льшую часть инвестиционного портфеля.

Сергеев добавляет, что консервативные инвесторы, которые привыкли держать средства на депозите, могут вложить во флоатеры до 100% инвестиционного капитала. Для остальных категорий инвесторов доля флоатеров в портфеле зависит от их склонности к риску.

Может ли розничный инвестор купить флоатеры

С точки зрения обращения и возможности приобретения флоатеры ничем не отличаются от рублевых облигаций с постоянным доходом или ОФЗ, говорит Сергеев.

При этом важное условие эффективных инвестиций в такие бумаги — понимание инвесторами, по какой ставке выплачивается купон и к чему привязана процентная ставка.

Флоатеры с низким рейтингом при этом доступны для покупки только для квалифицированных инвесторов, предупреждает Александров. Но, начиная с рейтинга АА-, любой розничный инвестор может приобрести такую бумагу после прохождения тестирования, добавляет он. При этом у разных брокеров условия доступа к этому сегменту могут отличаться.

Как выбрать флоатеры. Какие флоатеры могут быть интересны для инвестиций

В последние полгода–девять месяцев российские эмитенты активно предлагают инвесторам свои облигации с плавающим купоном. Сергеев приводит в качестве примеров бумаги ГТЛК, «Русала», «Биннофармы», АФК «Система», Росэксимбанка, «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго», МТС Банка, «Газпрома», «Газпром нефти». Срок размещения этих бумаг — от 2 до 5 лет.

При выборе флоатеров стоит обращать внимание на те же характеристики, что и при покупке традиционных облигаций: кредитный рейтинг, ставка купона, срок размещения.

По оценке «Велес Капитал», привлекательными для инвесторов сейчас являются флоатеры ГТЛК, «Биннофармы» и Росэксимбанка. Доходность по ним — ставка ЦБ + 2–2,4%.

Сейчас на российском рынке довольно много флоатеров, ставка купона которых пересчитывается ежедневно, среди них выпуски «ВЭБ.РФ», «Газпрома», МТС, АФК «Система», «РЕСО Лизинга», отмечает Рокотянская. Также, по ее мнению, инвесторам могут быть интересны выпуски с ежемесячной выплатой купона — их ставка купона тоже быстро обновляется вслед за рыночными условиями.

Есть также флоатеры и среди гособлигаций — выпуски ОФЗ-ПК, продолжает Рокотянская.

Эксперт обращает внимание, что здесь важно различать ОФЗ-ПК старого образца и нового. По первым выплата купона производится раз в полгода, привязка к ставке RUONIA тоже идет с задержкой в полгода, поясняет она.

По словам Рокотянской, при выборе флоатеров необходимо ориентироваться также на цену бумаг — многие облигации сейчас торгуются с премией к номиналу, что уменьшает итоговую доходность. По возможности лучше выбирать те бумаги, цена которых в моменте опустилась чуть ниже номинала, советует она.