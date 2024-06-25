Как оформить уведомление о переуступке права требования: образец

Когда право истребования долга переходит от одного кредитора к другому, нужно своевременно предупредить об этом должника. Рассказываем, как оформить уведомление о переуступке права требования.

Если право взыскания переходит от одного кредитора к другому, то это нужно документально подтвердить, а также прислать уведомление должнику. В соответствии со ст. 382 ГК в случае, если должник не был уведомлен и закрыл свои обязательства перед первоначальным кредитором, последующий кредитор не сможет претендовать на выплату долга.

Законодательство не устанавливает форму уведомления, поэтому можно использовать произвольную форму. Подать его может как цедент, так и цессионарий. В идеале его должен подать первоначальный кредитор.

Как учитывать в налогах

Согласно п. 3 ст. 279 НК во время расчета налога на прибыль, доходы и расходы, которые связаны с приобретением права требования по договору подряда, купли-продажи, возмездного оказания услуг и другим договорам, признаются доходами и расходами от реализации финансовых услуг.

Так как доходы и расходы будут равны друг другу, налога на прибыль по сделке не будет.

В доходы включается сумма задолженности, которую погашает дебитор, а расходами признается сумма затрат на приобретение права требования. В бухгалтерском учете делаются проводки на закрытие долга подрядчика, восстановление НДС с аванса, оприходование материалов от поставщика и возмещение входного НДС.