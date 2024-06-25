Как определить стоимость основого средства, если его приобрели не за деньги

Если в договоре купли-продажи нет денежных единиц, то это не означает, что основное средство не имеет цены или бесценно. Стоимость все равно придется определить и платить с нее налог на имущество.

Как учитывается ОС на момент принятия к учету

Обратимся к определению первоначальной стоимости. Это сумма уплаченных денежных средств или их эквивалентов или справедливая стоимость другого возмещения, переданного с целью приобретения актива.

На момент принятия к учету ОС оценивается по первоначальной стоимости (п. 12 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»).

Как признаются в учете капвложения, направленные на улучшение ОС

Затем, в процессе деятельности компании, ОС может быть улучшено, восстановлено, модернизировано. Капвложения, направленные на улучшение ОС увеличивают первоначальную стоимость (п. 24 ФСБУ 6/2020).

В учете капвложения признаются в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение, восстановление ОС

Затраты на капвложения могут быть полностью или частично оплачены неденежными средствами. В таком случае, чтобы оценить расходы, нужно рассчитать справедливую стоимость передаваемых имущества, имущественных прав, работ, услуг (письмо ФНС от 19.12.2023 № БС-4-21/15877@).

Что такое справедливая стоимость и как она определяется

Справедливая стоимость — это оценка, основанная на рыночных данных, она определяется в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности — (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Но это не просто рыночная стоимость.

При определении справедливой стоимости учитываются, в частности:

характеристики объекта и возможные ограничения на продажу и использование (п. 11 IFRS 13);

текущие рыночные условия на основном для актива рынке, а при его отсутствии — на наиболее выгодном рынке (п. 15, 16 IFRS 13);

действия участников рынка в своих лучших экономических интересах.

Главное отличие в том, что рыночная стоимость — это стоимость объекта на абстрактном рынке, а справедливая — его стоимость для конкретного лица.

Если же объект уникальный, например, по местоположению, справедливая стоимость может значительно отличаться от рыночной.

Поэтому при приобретении основного средства без денег для учета нужно определить справедливую стоимость.