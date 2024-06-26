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Учет в торговле

Как написать претензию по договору поставки

Претензия по договору поставки — способ воздействия на недобросовестного контрагента, а в некоторых случаях еще и обязательный этап досудебного урегулирования спора. Рассмотрим, как правильно составить такую претензию.
Как написать претензию по договору поставки
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Источник: Бухгалтерия.ру.

По договору поставки поставщик обязуется в определенный срок передать покупателю товар, который произвел сам, приобрел у третьего лица. Основной обязанностью покупателя является оплата этого товара.

Когда можно подать претензию

При нарушении срока поставки. Одним из существенных (т.е. обязательных) условий договора поставки является срок такого договора.

Если поставщик этот срок нарушает, он тем самым нарушает права покупателя. Значит, покупатель имеет права требовать соблюдения условий договора.

Итак, претензию по договору поставки можно подать:

  • При поставке некачественного товара. Если товар не соответствует по своим свойствам оговоренному сторонами качеству либо установленным законом нормам, можно говорить о его некачественности.

  • При поставке некомплектного товара. Например, привезенный поставщиком телевизор без пульта управления (если наличие такого пульта было заявлено в договоре) — это некомплектный товар.

  • При поставке меньшего количества товара, чем было предусмотрено договором. Допустим, покупатель заказал 100 воздушных шариков, а ему привезли только 50.

  • При поставке другого товара (не того, о поставке которого стороны договорились). Например, вместо техники немецкой фирмы привезли аналогичную, но китайскую;

  • При просрочке оплаты со стороны покупателя;

  • При отказе покупателя принять товар;

  • В других случаях, когда права одной из сторон договора нарушены.

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Понятие и форма претензии

Претензия по договору — это письменное требование, которое одна из сторон договора направляет другой в случае нарушения условий договора, неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств.

Требований к оформлению претензии законом не установлено, однако очевидно, что в ней необходимо указать:

  • номер договора и дату его заключения;

  • наименование покупателя и поставщика, их адреса;

  • суть требований подателя претензии;

  • срок, который отводится адресату для устранения нарушений (обычно такой срок установлен в договоре, если нет, то указывается общий срок, равный 1 месяцу);

  • реквизиты для перечисления денежных средств (если имеется денежное требование).

Претензия является обязательным этапом перед обращением в суд, если обе стороны договора — юридические лица (компании или ИП). Но даже если судебное разбирательство не планируется, претензию направить все же стоит.

Возможно, контрагенту не захочется иметь лишних проблем, и он устранит все нарушения добровольно.

Какие требования можно заявить

  • При нарушении сроков поставки — поставить товар и уплатить неустойку за просрочку;

  • При недопоставке товара — уменьшить цену договора (или вернуть предоплату) либо в разумные сроки поставить недостающий товар и уплатить неустойку;

  • При нарушении ассортимента товара — устранить нарушение;

  • При поставке товаров ненадлежащего качества — соразмерно уменьшить цену, безвозмездно устранить недостатки (если это возможно), возместить расходы на устранение недостатков;

  • При поставке некомплектных товаров — уменьшить цену или доукомплектовать товар.

  • При нарушении сроков оплаты товара — оплатить сумму задолженности и неустойку за просрочку исполнения обязательства;

  • При нарушениях договоренности о получении товара — обязать принять товар или произвести его выборку.

В некоторых случаях можно также потребовать заплатить проценты по ст. 395 ГК (например, если взыскивается предоплата за непоставленный товар).

Документы, которые необходимо приложить к претензии:

  • копия договора;

  • платежные поручения и квитанции, подтверждающие факт оплаты товара;

  • товарные накладные и акты приема-передачи, свидетельствующие о передаче товара;

  • расчет неустойки.

Как отправить претензию

Претензия составляется в 2 экземплярах. Контрагенту направляется один из них, второй же остается у автора.

Способов отправки есть несколько:

  • почтовый — заказным письмом с уведомлением и описью вложения;

  • нарочно. Надо иметь в виду, что у получателя обязательно должны быть полномочия на представление интересов контрагента, в том числе — на получение претензий, иначе поданная претензия не будет считаться надлежащим уведомлением о наличии претензионных требований, и впоследствии в суде могут признать, что претензионный порядок не был соблюден.

Если претензия передается таким способом, на втором ее экземпляре, который остается у автора, получатель должен поставить отметку о том, что претензия была ему вручена, и расписаться.

  • электронный. Такой способ допустим, только если он прямо предусмотрен законом, договором между сторонами или является обычной практикой документооборота между данными контрагентами.

Претензию направили, что дальше

Если по истечении срока, указанного в претензии, контрагент так и не устранит допущенные им нарушения, следует обращаться в суд. Сделать это нужно в течение 3 лет с момента, когда нарушение было обнаружено, — именно такой срок исковой давности установлен для споров, вытекающих из договоров поставки.

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