Как работает биржевой индекс и зачем инвестору за ним следить

Ежедневно отслеживать котировки такого значительного количества бумаг невозможно, но инвесторы как минимум должны представлять ситуацию на рынках, в отдельных отраслях и отслеживать изменение стоимости акций и облигаций крупнейших эмитентов. Для этих целей существуют биржевые, или фондовые, индексы.
Они показывают изменение стоимости определенного набора бумаг, что позволяет делать выводы о рыночных трендах.
Что такое биржевой индекс
Биржевой индекс — это показатель, который отражает среднюю динамику фондового рынка, его состояние, а также настроения инвесторов.
Если индекс растет, инвесторы покупают ценные бумаги, верят в дальнейший рост рынка. Такой рынок еще называют «бычьим». Если индекс падает, инвесторы продают ценные бумаги, считают, что дальше ситуация будет ухудшаться. Такой рынок называют «медвежьим».
Индекс обычно включает в себя определенный набор бумаг или инструментов. Например, существуют индексы, состоящие из акций компаний с наибольшей капитализацией или наибольшей ликвидностью. Также есть индексы облигаций, индексы бумаг компаний конкретной отрасли.
Так как индекс — это сложносоставной показатель с большим количеством расчетов и параметров, он исчисляется не в деньгах и не в процентах, а в пунктах.
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Виды биржевых индексов
Существует множество видов биржевых индексов, которые рассчитывают как сами торговые площадки, так и рейтинговые агентства и другие компании. Рассмотрим некоторые из них:
Глобальные индексы. Позволяют отслеживать динамику бумаг многих компаний, работающих в различных странах. Например, к ним относится S&P Global 100 и Dow Jones Industrial Average.
Национальные индексы. Учитывают ценные бумаги компаний определенной страны. Среди них индекс Мосбиржи и индекс РТС.
Отраслевые индексы отслеживают эффективность конкретных отраслей экономики, например, нефтяного сектора, финансового, технологического и т. д. (индекс металлов и добычи Мосбиржи).
Индексы на отдельный вид активов. Это могут быть индексы, включающие в себя только акции, облигации или же другие финансовые инструменты. Например, индекс гособлигаций РФ (RGBI).
ESG-индексы. Включают в себя акции компаний, которые придерживаются экологической повестки. Такие входят в S&P 500 ESG.
Индексы стоимости. Включают в себя бумаги компаний, недооцененных рынком (S&P 500 Value).
Индексы роста. В их состав входят акции, которые растут быстрее других или быстрее рынка (S&P 500 Growth).
Ключевые международные индексы
Индекс Доу Джонс (Dow Jones Index) — самый первый биржевой индекс, появившийся в конце XIX века. Сейчас в него входят 30 компаний, почти половина из которых представители сектора информационных технологий и здравоохранения. Индекс Доу Джонса является взвешенным по цене, то есть каждой акции в нем присваивается вес в зависимости от ее стоимости. Таким образом, чем выше котировки акции, тем больший у нее вес в индексе.
Nasdaq Composite — это индекс, который включает в себя более 3000 акций, обращающихся на бирже Nasdaq в США. Около половины эмитентов в этом индексе являются высокотехнологичными компаниями, остальные — компании из промышленного, финансового и биотехнологического секторов. Индекс рассчитывается с конца 1980-х годов по средней скользящей, то есть сумма акций умножается на их цену на момент закрытия торгов и делится на количество эмитентов.
FTSE 100 — это британский фондовый индекс, который включает в себя акции 100 эмитентов с самой большой капитализацией. Для включения в индекс компания должна иметь листинг на Лондонской фондовой бирже, стоимость ее акций должна быть выражена в фунтах или евро, а сами бумаги должны иметь высокую ликвидность. Индекс рассчитывается компанией FTSE Group с 1984 года.
DAX — это индекс бумаг 30 крупнейших компаний Германии, которые торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. Индекс DAX взвешен по капитализации: он учитывает дивидендный доход по акциям, предполагая, что он реинвестируется в бумаги компаний. Его рассчитывает компания Deutsche Boerse AG с 1988 года.
CAC 40 включает в себя высоколиквидные акции 40 крупнейших компаний, торгующихся на Парижской бирже Euronext Paris. Индекс взвешен по капитализации и рассчитывается с 1987 года.
S&P 500 — индекс акций 500 компаний (400 промышленных, 20 транспортных, по 40 — финансовых и коммунальных), которые котируются на крупных американских фондовых биржах. Индекс также взвешен по рыночной капитализации и рассчитывается с 1957 года.
Nikkei 225. Индекс включает в себя акции 225 компаний, которые наиболее активно торгуются на Токийской фондовой бирже. Индекс взвешен по рыночной капитализации компаний и публикуется с 1950 года.
Shanghai Composite — индекс, который учитывает ежедневные котировки всех акций котировальных листов А и В Шанхайской фондовой биржи в Китае. В них преобладают компании финансового сектора. Индекс взвешен по капитализации и публикуется с 1991 года.
Ключевые биржевые индексы в России
Основные индексы в России — это индексы Мосбиржи и РТС. Если эти показатели растут, большинство акций крупнейших компаний также растет, и наоборот. Эти показатели можно использовать для отслеживания динамики российского фондового рынка и его доходности.
Индекс Мосбиржи (IMOEX, ранее — индекс ММВБ) — это композитный индекс, взвешенный по капитализации. Он рассчитывается на основе цен наиболее ликвидных акций, эмитенты которых крупнейшие и динамично развивающиеся компании с листингом на Московской бирже.
Индекс учитывает стоимость ценных бумаг не более 50 компаний. В индекс Мосбиржи входят акции, а также депозитарные расписки, цена которых выражена в рублях.
Индекс РТС (RTSI) очень похож на индекс Мосбиржи: он так же взвешен по капитализации, рассчитывается на той же базе с тем же количеством участников. Однако этот индекс рассчитывается на основе цен акций, выраженных в долларах США.
Индекс Мосбиржи начал рассчитываться 22 сентября 1997 года, индекс РТС — 1 сентября 1995 года, а базовое значение обоих составило 100 пунктов. По итогам торгов 21 июня 2024 года индекс Мосбиржи составлял 3114 пунктов, индекс РТС — 1115 пунктов.
Другие российские индексы
Индекс голубых фишек Мосбиржи (MOEXBC)
Это индикатор рынка 15 наиболее ликвидных акций российских компаний, которые называют голубыми фишками. Индекс взвешен по капитализации с учетом free-float и рассчитывается на основе цен акций в рублях. Его расчет начался 23 апреля 2009 года с уровня 6285,76 пункта. По данным на 21 июня 2024 года, индекс голубых фишек Мосбиржи составлял 19 168 пунктов.
Индексы облигаций
На Московской бирже есть несколько индексов облигаций: индекс российских гособлигаций, индекс корпоративных облигаций и муниципальных.
Все три показателя рассчитываются по методам чистых цен и совокупного дохода, то есть учитывают купонный доход по ОФЗ. В первом случае их тикеры — RGBI, RUCBICP и RUCBCPNS, во втором — RGBITR, RUCBITR и RUMBTRNS.
Также Московская биржа рассчитывает индексы гособлигаций в зависимости от срока их погашения, а корпоративных и муниципальных — в зависимости от срока погашения и кредитного рейтинга.
Отраслевые индексы
Московская биржа публикует десять отраслевых индексов:
нефти и газа (MOEXOG);
электроэнергетики (MOEXEU);
телекоммуникаций (MOEXTL);
металлов и добычи (MOEXMM);
финансов (MOEXFN);
потребительского сектора (MOEXCN);
транспорта (MOEXTN);
химии и нефтехимии (MOEXCH);
информационных технологий (MOEXIT);
строительных компаний (MOEXRE).
Эти индексы рассчитываются в рублях, но также можно посмотреть их значение в долларах США. Все отраслевые индексы на Московской бирже являются ценовыми, взвешенными по рыночной капитализации и включают в себя наиболее ликвидные акции российских эмитентов из соответствующих секторов экономики.
Зачем нужны биржевые индексы
Участники рынка используют биржевые индексы для инвестирования, рассказывает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
В основном их используют индексные фонды, которые формируют свои портфели согласно какому-либо индексу, то есть покупают бумаги в соответствии с пропорциями, с которыми они включены в индикатор, поясняет он.
Если за основу берется общерыночный индекс (Мосбиржи, РТС или S&P 500), получается диверсифицированный портфель, который дает доходность, схожую с индексом.
Также существуют фьючерсы на индексы, добавляет Зварич. Частному инвестору понадобится много средств, чтобы собрать инвестиционный портфель с опорой на индекс. При этом для покупки фьючерса денег нужно меньше, а участник рынка сразу же получит диверсифицированный актив. Однако покупать индексные фьючерсы стоит только при хорошем риск-менеджменте, так как гарантированное обеспечение по нему может быть в несколько раз меньше стоимости актива, уточняет Зварич.
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