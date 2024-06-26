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Инвестиции

Как работает биржевой индекс и зачем инвестору за ним следить

В России торгуются акции около 200 компаний, облигации — более 400, при этом общее количество выпусков бондов превышает 2000. На американских биржах только количество акций приближается к 7000, множество инструментов торгуется на биржах Лондона, Шанхая, Гонконга и других площадках.
Как работает биржевой индекс и зачем инвестору за ним следить
Иллюстрация: Yan Krukau/pexels

Ежедневно отслеживать котировки такого значительного количества бумаг невозможно, но инвесторы как минимум должны представлять ситуацию на рынках, в отдельных отраслях и отслеживать изменение стоимости акций и облигаций крупнейших эмитентов. Для этих целей существуют биржевые, или фондовые, индексы.

Они показывают изменение стоимости определенного набора бумаг, что позволяет делать выводы о рыночных трендах.

Что такое биржевой индекс

Биржевой индекс — это показатель, который отражает среднюю динамику фондового рынка, его состояние, а также настроения инвесторов.

Если индекс растет, инвесторы покупают ценные бумаги, верят в дальнейший рост рынка. Такой рынок еще называют «бычьим». Если индекс падает, инвесторы продают ценные бумаги, считают, что дальше ситуация будет ухудшаться. Такой рынок называют «медвежьим».

Индекс обычно включает в себя определенный набор бумаг или инструментов. Например, существуют индексы, состоящие из акций компаний с наибольшей капитализацией или наибольшей ликвидностью. Также есть индексы облигаций, индексы бумаг компаний конкретной отрасли.

Так как индекс — это сложносоставной показатель с большим количеством расчетов и параметров, он исчисляется не в деньгах и не в процентах, а в пунктах.

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Виды биржевых индексов

Существует множество видов биржевых индексов, которые рассчитывают как сами торговые площадки, так и рейтинговые агентства и другие компании. Рассмотрим некоторые из них:

  • Глобальные индексы. Позволяют отслеживать динамику бумаг многих компаний, работающих в различных странах. Например, к ним относится S&P Global 100 и Dow Jones Industrial Average.

  • Национальные индексы. Учитывают ценные бумаги компаний определенной страны. Среди них индекс Мосбиржи и индекс РТС.

  • Отраслевые индексы отслеживают эффективность конкретных отраслей экономики, например, нефтяного сектора, финансового, технологического и т. д. (индекс металлов и добычи Мосбиржи).

  • Индексы на отдельный вид активов. Это могут быть индексы, включающие в себя только акции, облигации или же другие финансовые инструменты. Например, индекс гособлигаций РФ (RGBI).

  • ESG-индексы. Включают в себя акции компаний, которые придерживаются экологической повестки. Такие входят в S&P 500 ESG.

  • Индексы стоимости. Включают в себя бумаги компаний, недооцененных рынком (S&P 500 Value).

  • Индексы роста. В их состав входят акции, которые растут быстрее других или быстрее рынка (S&P 500 Growth).

Ключевые международные индексы

  1. Индекс Доу Джонс (Dow Jones Index) — самый первый биржевой индекс, появившийся в конце XIX века. Сейчас в него входят 30 компаний, почти половина из которых представители сектора информационных технологий и здравоохранения. Индекс Доу Джонса является взвешенным по цене, то есть каждой акции в нем присваивается вес в зависимости от ее стоимости. Таким образом, чем выше котировки акции, тем больший у нее вес в индексе. 

  2. Nasdaq Composite — это индекс, который включает в себя более 3000 акций, обращающихся на бирже Nasdaq в США. Около половины эмитентов в этом индексе являются высокотехнологичными компаниями, остальные — компании из промышленного, финансового и биотехнологического секторов. Индекс рассчитывается с конца 1980-х годов по средней скользящей, то есть сумма акций умножается на их цену на момент закрытия торгов и делится на количество эмитентов. 

  3. FTSE 100 — это британский фондовый индекс, который включает в себя акции 100 эмитентов с самой большой капитализацией. Для включения в индекс компания должна иметь листинг на Лондонской фондовой бирже, стоимость ее акций должна быть выражена в фунтах или евро, а сами бумаги должны иметь высокую ликвидность. Индекс рассчитывается компанией FTSE Group с 1984 года. 

  4. DAX — это индекс бумаг 30 крупнейших компаний Германии, которые торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. Индекс DAX взвешен по капитализации: он учитывает дивидендный доход по акциям, предполагая, что он реинвестируется в бумаги компаний. Его рассчитывает компания Deutsche Boerse AG с 1988 года. 

  5. CAC 40 включает в себя высоколиквидные акции 40 крупнейших компаний, торгующихся на Парижской бирже Euronext Paris. Индекс взвешен по капитализации и рассчитывается с 1987 года. 

  6. S&P 500 — индекс акций 500 компаний (400 промышленных, 20 транспортных, по 40 — финансовых и коммунальных), которые котируются на крупных американских фондовых биржах. Индекс также взвешен по рыночной капитализации и рассчитывается с 1957 года. 

  7. Nikkei 225. Индекс включает в себя акции 225 компаний, которые наиболее активно торгуются на Токийской фондовой бирже. Индекс взвешен по рыночной капитализации компаний и публикуется с 1950 года. 

  8. Shanghai Composite — индекс, который учитывает ежедневные котировки всех акций котировальных листов А и В Шанхайской фондовой биржи в Китае. В них преобладают компании финансового сектора. Индекс взвешен по капитализации и публикуется с 1991 года. 

Ключевые биржевые индексы в России

Основные индексы в России — это индексы Мосбиржи и РТС. Если эти показатели растут, большинство акций крупнейших компаний также растет, и наоборот. Эти показатели можно использовать для отслеживания динамики российского фондового рынка и его доходности. 

Индекс Мосбиржи (IMOEX, ранее — индекс ММВБ) — это композитный индекс, взвешенный по капитализации. Он рассчитывается на основе цен наиболее ликвидных акций, эмитенты которых крупнейшие и динамично развивающиеся компании с листингом на Московской бирже.

Индекс учитывает стоимость ценных бумаг не более 50 компаний. В индекс Мосбиржи входят акции, а также депозитарные расписки, цена которых выражена в рублях.

Индекс РТС (RTSI) очень похож на индекс Мосбиржи: он так же взвешен по капитализации, рассчитывается на той же базе с тем же количеством участников. Однако этот индекс рассчитывается на основе цен акций, выраженных в долларах США. 

Индекс Мосбиржи начал рассчитываться 22 сентября 1997 года, индекс РТС — 1 сентября 1995 года, а базовое значение обоих составило 100 пунктов. По итогам торгов 21 июня 2024 года индекс Мосбиржи составлял 3114 пунктов, индекс РТС — 1115 пунктов.

Другие российские индексы

Индекс голубых фишек Мосбиржи (MOEXBC)

Это индикатор рынка 15 наиболее ликвидных акций российских компаний, которые называют голубыми фишками. Индекс взвешен по капитализации с учетом free-float и рассчитывается на основе цен акций в рублях. Его расчет начался 23 апреля 2009 года с уровня 6285,76 пункта. По данным на 21 июня 2024 года, индекс голубых фишек Мосбиржи составлял 19 168 пунктов.

Индексы облигаций

На Московской бирже есть несколько индексов облигаций: индекс российских гособлигаций, индекс корпоративных облигаций и муниципальных.

Все три показателя рассчитываются по методам чистых цен и совокупного дохода, то есть учитывают купонный доход по ОФЗ. В первом случае их тикеры — RGBI, RUCBICP и RUCBCPNS, во втором — RGBITR, RUCBITR и RUMBTRNS.

Также Московская биржа рассчитывает индексы гособлигаций в зависимости от срока их погашения, а корпоративных и муниципальных — в зависимости от срока погашения и кредитного рейтинга.

Отраслевые индексы

Московская биржа публикует десять отраслевых индексов: 

  • нефти и газа (MOEXOG);

  • электроэнергетики (MOEXEU);

  • телекоммуникаций (MOEXTL); 

  • металлов и добычи (MOEXMM); 

  • финансов (MOEXFN);

  • потребительского сектора (MOEXCN);

  • транспорта (MOEXTN);

  • химии и нефтехимии (MOEXCH);

  • информационных технологий (MOEXIT);

  • строительных компаний (MOEXRE).

Эти индексы рассчитываются в рублях, но также можно посмотреть их значение в долларах США. Все отраслевые индексы на Московской бирже являются ценовыми, взвешенными по рыночной капитализации и включают в себя наиболее ликвидные акции российских эмитентов из соответствующих секторов экономики.

Зачем нужны биржевые индексы

Участники рынка используют биржевые индексы для инвестирования, рассказывает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

В основном их используют индексные фонды, которые формируют свои портфели согласно какому-либо индексу, то есть покупают бумаги в соответствии с пропорциями, с которыми они включены в индикатор, поясняет он.

Если за основу берется общерыночный индекс (Мосбиржи, РТС или S&P 500), получается диверсифицированный портфель, который дает доходность, схожую с индексом.

Также существуют фьючерсы на индексы, добавляет Зварич. Частному инвестору понадобится много средств, чтобы собрать инвестиционный портфель с опорой на индекс. При этом для покупки фьючерса денег нужно меньше, а участник рынка сразу же получит диверсифицированный актив. Однако покупать индексные фьючерсы стоит только при хорошем риск-менеджменте, так как гарантированное обеспечение по нему может быть в несколько раз меньше стоимости актива, уточняет Зварич.

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