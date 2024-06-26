Что делать, если не хватает стажа для пенсии? 5 вариантов решений проблемы

Начиная с 2025 года, для возникновения прав на получение страховой пенсии человеку потребуется не менее пятнадцати лет страхового стажа и тридцати ИПК (пенсионных баллов). Недостаток того или другого автоматически означает отказ в назначении пенсии, даже несмотря на достижение пенсионного возраста.

Однако безвыходных ситуаций не бывает. Есть ряд решений и в этой ситуации. Каких именно? Давайте разбираться вместе!

Вариант 1. Остаться на работе

Если стажа и баллов не хватает немного, а здоровье позволяет, то самый логичный и разумный вариант остаться на работе. Работодатель продолжит отчислять взносы в Социальный Фонд и через некоторое время, когда нужное количество стажа и баллов будет набрано, то можно будет уволиться в любой момент.

Вариант 2. Открыть ИП

Если работать на дядю уже категорически надоело, то можно заняться собственным бизнесом. Тем более сейчас в нашей стране создаются комфортные условия для открытия своего дела.

В этом случае вы будете самостоятельно отчислять страховые взносы в Социальный Фонд за себя и за своих работников, если они у вас будут. Страховые взносы для ИП являются обязательными. Однако это может оказаться весьма выгодным, если вы будете вести бизнес на упрощенке и этот бизнес будет более–менее рентабельным.

Дело в том, что на упрощенной системе налогообложения у предпринимателя есть право на налоговые вычеты в сумме уплаченных взносов в СФ.

Таким образом, если ваш бизнес успешен, то у вас кроме дохода от бизнеса еще будут и налоговые вычеты на страховые взносы, то есть пенсионные баллы достанутся вам фактически бесплатно, если сумма уплаченного налога будет больше или равна сумме страховых взносов.

Вариант 3. Уход за инвалидом или престарелым

Если ни работа, ни собственный бизнес вас не привлекают или по каким-то причинам невозможны, то есть еще одна интересная возможность заработать пенсионные баллы. Для этого надо оформить уход за больным или престарелым человеком.

В этом случае государство будет платить вам компенсационную выплату, а также гарантировать 1.8 пенсионного ИПК в год.

Однако здесь следует иметь в виду, что выплату и стаж дают не за каждого больного и/или пожилого человека, нуждающегося в постороннем уходе.

Чтобы получить стаж, подопечным должен быть:

инвалид 1 группы;

ребенок-инвалид;

пожилой человек, достигший 80 лет (это может быть родственник, мать или отец, или совершенно чужой человек, которого вы нашли через знакомых).

Вариант 4. Добровольное страхование

Еще одним вариантом является так называемая «покупка баллов», суть которой заключается в том, что вы оформляете договор добровольного страхования с СФР и ежегодно перечисляете добровольные пенсионные взносы в установленном размере.

Один год страховки равен одному году стажа. Минимальный взнос, который даст 1.07 ИПК, на данный момент составляет чуть меньше пятидесяти одной тысячи рублей в год.

Таким образом, если вам не хватает 2 года стажа и 6 баллов, то вам нужно заключить договор страхования с СФР и оплачивать взносы в течение 2 лет в размере порядка 150 тысяч рублей в год. Или можно оплачивать минимальный взнос в течение 6 лет.

Важная деталь: купить стаж можно не весь, максимум — половину, то есть не более 7,5 лет. Однако это правило не касается самозанятых, которым дано право выкупить страховой стаж полностью. Таким образом, если нужно купить более 7,5 лет стажа, то лучше, не теряя времени оформить самозанятость.

Вариант 5. Ничего не делать

Если ни один из предложенных вариантов не подходит, то вы можете вообще ничего не предпринимать. Через пять лет после наступления пенсионного возраста назначат так называемую социальную пенсию. Конечно, она будет маленькая, но все же лучше, чем ничего.