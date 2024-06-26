Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты

Разбираем, на кого распространяются пояснения ФНС по чекам и почему не нужно пугаться.

Что случилось

В письме от 09.11.2023 № ЗГ-3-20/14605@ ФНС разъяснила порядок применения ККТ по договорам займа. Попробуем изложить позицию ведомства понятным языком.

Когда при займе нужна онлайн-касса

Закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ дает определение термину «расчеты».

По закону (ст. 1.1. № 54-ФЗ) в частности, расчетами являются выплаты или получения наличных денег в качестве выдачи и погашения займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая предоставление ломбардами кредитов гражданам под залог их имущества и услуги по хранению вещей).

Следовательно, если предоставленный заем носит целевой характер и направлен исключительно на оплату товаров, работ, услуг, то использование онлайн-кассы обязательно.

Когда при займе не нужна онлайн-касса

ФНС ранее пояснила: термин «расчеты» прямо указывает на целевой характер займов, при осуществлении которых должна применяться ККТ, то есть займы должны предоставляться для оплаты товаров, работ и услуг.

Поэтому если заем выдается не в целях оплаты товаров (работ, услуг), то обязанность применять онлайн-кассу у заимодавца не возникает (эта позиция приведена и в ранних письмах ФНС, например, письмо от 18.09.2018 № ЕД-4-20/18186@).

В целях закона № 54-ФЗ под предоставлением займов для оплаты товаров, работ или услуг следует понимать предоставление организацией (ИП) покупателю (клиенту) отсрочки или рассрочки по оплате товаров, работ или услуг (см. в том числе письмо ФНС от 19.10.2018 № ЕД-4-20/20518@).

То есть, при обычных займах, если, например, деньги выдавали работнику, учредителю и т.д. — онлайн-касса не нужна.

А что с процентами?

А здесь ситуация аналогична.

Если продавец получает проценты по займу, который был выдан покупателю для оплаты товаров (работ, услуг), онлайн-касса применяется в силу № 54-ФЗ.

Если продавец получает проценты по займу, выданному не для оплаты товаров (работ, услуг), онлайн-касса не применяется, так как факт предоставления процентного займа по гражданскому законодательству не квалифицируется в качестве возмездного оказания услуг. Уплата процентов по договору займа – это плата за пользование деньгами. Согласно ГК РФ договор займа и договор возмездного оказания услуг – это разные договоры, которые регулируются разными главами – гл. 42 ГК и 39 ГК.

О каких процентах пишет ФНС и что значит фраза: «проценты и иные вознаграждения по займам не отделены от непосредственно суммы займа»?

Здесь речь идет об организациях, для которых оплата процентов, пеней и других вознаграждений по займам считается оплатой за оказанные услуги по основной деятельности, например, об МФО.

Дело в том, что для МФО применение онлайн-кассы зависит от условий договора с клиентом:

если проценты отделены от суммы займа, то МФО обязано сформировать чек на сумму процентов.

если проценты не отделены, то чек не требуется.

При этом, если из условия договора четко понятно, где основной долг, а где процент, то это отделимые друг от друга суммы. Если из условий договора непонятно, где основной долг, а где процент (указана общая сумма средств, которую должен внести клиент), то эти суммы — неотделимые.

Но, по нашему мнению, к обычным займам, эта норма не применяется.