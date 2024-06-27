Как оформить передачу полномочий от ЕИО к стороннему управляющему

Участники общества вправе сменить ЕИО (единоличный исполнительный орган) на стороннего управляющего. Здесь не имеет значения устав — подходит любой, кроме тех, в которых установлен запрет на передачу полномочий.
Как осуществить передачу полномочий
В соответствии с подп. 2 п. 2. ст. 67.1 ГК принять такое решение, а также утвердить условия договора и кандидатуру управляющего может только общее собрание участников.
Для принятия решения необходимо, чтобы большинство голосов было «за» такую смену. Но в уставе ООО может быть предусмотрено другое соотношение голосов.
Кто может быть управляющим
Управляющий имеет право без доверенности действовать от имени ООО, поэтому к нему предъявляются строгие требования:
Лицу не запрещено заниматься подобной деятельностью из-за дисквалификации;
Лицу не запрещено заниматься предпринимательской деятельностью на основании вступившего в силу решения суда.
Полный список установлен п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.
Как определить полномочия
Обязанности определяются договором об управлении и аналогичным полномочиям единоличного исполнительного органа. Здесь важно учитывать, что в документе не должно быть признаков трудовых отношений — налоговая сочтет это за правонарушение.
Сведения об управляющем ИП вносятся в ЕГРЮЛ. А в регистрирующий орган они направляются в течение 7 рабочих дней с момента перехода полномочий.
Заявление предоставляется по форме P13014, К заявлению прилагаются листы, заполняемые в отношении ранее действующего директора и управляющего.
Заявление в отношении управляющего необходимо представлять в срок, когда полномочия прежнего директора уже прекращены. При этом заявителем выступает сам управляющий.
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