Как оформить передачу полномочий от ЕИО к стороннему управляющему

Учредители ООО вправе передать полномочия от единоличного исполнительного органа к управляющему другой организации, но такое решение должно быть принято большинством голосов. Рассказываем, что еще нужно знать.

Участники общества вправе сменить ЕИО (единоличный исполнительный орган) на стороннего управляющего. Здесь не имеет значения устав — подходит любой, кроме тех, в которых установлен запрет на передачу полномочий.

Как осуществить передачу полномочий

В соответствии с подп. 2 п. 2. ст. 67.1 ГК принять такое решение, а также утвердить условия договора и кандидатуру управляющего может только общее собрание участников.

Для принятия решения необходимо, чтобы большинство голосов было «‎за» такую смену. Но в уставе ООО может быть предусмотрено другое соотношение голосов.

Кто может быть управляющим

Управляющий имеет право без доверенности действовать от имени ООО, поэтому к нему предъявляются строгие требования:

Лицу не запрещено заниматься подобной деятельностью из-за дисквалификации;

Лицу не запрещено заниматься предпринимательской деятельностью на основании вступившего в силу решения суда.

Полный список установлен п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

Как определить полномочия

Обязанности определяются договором об управлении и аналогичным полномочиям единоличного исполнительного органа. Здесь важно учитывать, что в документе не должно быть признаков трудовых отношений — налоговая сочтет это за правонарушение.

Сведения об управляющем ИП вносятся в ЕГРЮЛ. А в регистрирующий орган они направляются в течение 7 рабочих дней с момента перехода полномочий.

Заявление предоставляется по форме P13014, К заявлению прилагаются листы, заполняемые в отношении ранее действующего директора и управляющего.

Заявление в отношении управляющего необходимо представлять в срок, когда полномочия прежнего директора уже прекращены. При этом заявителем выступает сам управляющий.