Что такое амортизация облигаций и зачем инвестору про нее знать

Облигация — это долговая ценная бумага, по которой эмитент (тот, кто выпускает такую ценную бумагу) получает денежные средства в долг от инвестора. Взамен эмитент гарантирует, что выплатит инвестору в определенный срок стоимость облигации (номинал) и процент за пользование средствами (купонный доход) в будущем. Величина прибыли, которую инвестор получает в результате вложений в облигации, называется доходностью облигаций.

Облигации также называются бондами и считаются консервативным финансовым инструментом.

Облигация подразумевает фиксированные условия, то есть эмитент обязан платить процент (купон) в четко фиксированные сроки и в фиксированном объеме.

Их сравнивают с вкладами, но доходность облигаций обычно выше ставок по депозитам из-за наличия рыночных рисков и риска дефолта у компании-эмитента.

Что такое облигации с амортизацией

Амортизация — это процесс постепенного списания стоимости актива. Амортизация долга — это списание общей суммы задолженности посредством регулярных платежей кредитору.

Амортизация облигаций — это процесс частичной выплаты номинальной стоимости облигации в течение всего срока обращения актива.

Это означает, что эмитент регулярно выплачивает владельцам облигаций часть ее стоимости наряду с процентными (купонными) выплатами. При этом размер купонных выплат (не ставка купона, а именно купонный доход) снижается по мере погашения основного долга пропорционально его размеру.

Амортизация облигаций позволяет инвесторам получать стабильный доход от вложений в облигации, а заемщику (компании, выпустившей облигацию) — не изыскивать значительную сумму денежных средств единовременно (в дату погашения облигаций) и сэкономить на выплате процентов. В дату погашения выпуска облигаций эмитент выплачивает владельцам ценных бумаг очередной купон и последнюю часть номинала.

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Кто выпускает бумаги с амортизацией

Амортизируемые (амортизационные) облигации выпускают эмитенты, которые заинтересованы в досрочном погашении долга и которые могут испытывать трудности с единовременной выплатой всей суммы основного долга (номинальной стоимости облигаций).

Как правило, к таким эмитентам относятся регионы, муниципалитеты, бюджетные предприятия. Но это также могут быть и частные компании, если их бизнес-модель предполагает, что такой способ привлечения заемных средств более привлекателен и эффективен.

Виды амортизационных облигаций

Как и в случае обыкновенных облигаций, выделяют следующие виды амортизируемых облигаций.

По типу эмитента:

государственные;

региональные и муниципальные (выпускает субъект или муниципалитет РФ);

корпоративные облигации (выпускает компания или организация).

По сроку обращения:

краткосрочные (до года);

среднесрочные (от года до пяти лет);

долгосрочные (более пяти лет).

По виду дохода:

купонные (фиксированная и гарантированная выплата купона в четко установленный срок);

дисконтные или бескупонные (нет выплаты купона, облигации размещаются ниже номинальной стоимости, а доход складывается за счет разницы между ценой покупки и ценой погашения/продажи);

с переменным купоном (купон меняется в зависимости от конъюнктуры рынка);

с плавающим купоном (процентная ставка привязана к какому-то индикатору, это может быть ключевая ставка ЦБ, индекс потребительских цен, курс доллара и т. д.).

По валюте номинала:

рублевые;

валютные (такие облигации называются еврооблигациями вне зависимости от валюты эмиссии).

При этом амортизируемые облигации также могут различаться по условиям амортизации. Например, могут отличаться по срокам выплат: они могут начинаться с даты размещения или с отсрочкой в несколько месяцев или лет, осуществляться через равные периоды времени или в фиксированные даты.

Также такие бонды могут отличаться и по порядку определения размера выплат: они могут осуществляться равными или неравными долями от номинальной стоимости, в фиксированном размере (линейный метод) или определяться эмитентом в зависимости от рыночных условий (нелинейный метод).

Выгода эмитентов от облигаций с амортизацией

Размещение облигаций с амортизацией может быть выгодно компаниям, чей бизнес предполагает постепенную окупаемость инвестиций и которым непросто единовременно предусмотреть в бюджете значительную сумму денежных средств для одновременного погашения выпуска бондов.

В то же время любой эмитент, разместивший облигации с амортизацией, имеет возможность снизить стоимость заимствований за счет сокращения ставки купона. Тем не менее это происходит не всегда, так как такие бонды, как правило, размещаются по более высоким ставкам, чем обыкновенные облигации.

Пример 1

Первая медовая компания разместила выпуск облигаций на сумму 10 млрд рублей номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая со сроком обращения десять лет и купонной ставкой 7% годовых. Условия выпуска и обращения облигаций предусматривают через два года после размещения ценных бумаг их ежегодную амортизацию в размере 12,5% номинала.

График платежей по этому выпуску бондов будет выглядеть следующим образом.

Пример 2

Компания «Черника текстиль» разместила выпуск облигаций также на сумму 10 млрд рублей номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая со сроком обращения десять лет и купонной ставкой 6% годовых (ставка оказалась ниже, чем для амортизируемых облигаций). Амортизация по этим бумагам не предусмотрена.

График платежей по этому выпуску бондов будет выглядеть следующим образом.

Таким образом, даже несмотря на более высокую процентную ставку (7% против 6%), Первая медовая компания, разместившая бонды с амортизацией, смогла сэкономить на обслуживании долга за десять лет 1,45 млрд рублей.

Выгода инвесторов от облигаций с амортизацией

Приобретение облигаций с амортизацией позволяет получать более высокий регулярный доход, чем в случае обыкновенных облигаций, в то время как при покупке классических бумаг инвестированные средства фактически замораживаются до даты погашения.

Постепенное уменьшение купонных выплат при этом часто (но далеко не всегда) компенсируется тем, что амортизируемые облигации размещаются по ставкам выше ставок для классических бондов.

Облигации с амортизацией могут быть выгодны в ситуации прогнозируемого повышения ставок на рынке, так как дают возможность реинвестировать на более выгодных условиях не только купонные платежи, но и выплаты, получаемые при амортизации.

Покупка таких облигаций может быть выгодна также в случае роста чистой рыночной стоимости данных бумаг (с учетом снижения номинальной стоимости в результате амортизации).

Кроме того, инвестиции в бонды с амортизацией в целом имеют меньший риск, так как основная сумма долга погашается постепенно, а не в конце срока.

Данные облигации позволяют инвестору быстрее получить вложенные средства, в результате чего они интересны при наличии инструментов, в которые полученные средства можно вложить с большей доходностью, говорит главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Например, такие облигации могут быть интересны в период роста ставок в экономике: получая средства от основного долга, инвестор может вложить их в другие облигации, но уже под более высокий процент.

Важно помнить, что доходность облигаций с амортизацией часто оказывается ниже, чем у бондов с фиксированным купоном.

Также при выборе облигаций инвесторам следует обращать внимание на дюрацию — период, за который возвращаются инвестиции в ценные бумаги.

Пример 3

Лев приобрел одну облигацию Первой медовой компании стоимостью 10 000 сразу после размещения выпуска. Срок обращения облигаций — десять лет, купонная ставка — 7% годовых.

Условия выпуска и обращения облигаций предусматривают через два года после размещения ценных бумаг их ежегодную амортизацию в размере 12,5% номинала.

Также Лев приобрел одну облигацию компании «Черника текстиль» стоимостью 10 000 рублей. Срок обращения облигаций — десять лет, купонная ставка — 6% годовых. Амортизация по этим бумагам не предусмотрена

Доходы Льва составят:

Таким образом, приобретение амортизируемых облигаций позволило Льву быстрее вернуть инвестиции и вложить их в другие инструменты. Но чистый доход от покупки таких бондов оказался ниже, чем при покупке обыкновенных облигаций. Этот показатель в первую очередь зависит от ставки купона, а также от условий амортизации.

Как найти облигации с амортизацией

Найти интересные для инвестиций облигации с амортизацией инвесторы могут на сервисах брокеров.