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Вебинары для бухгалтеров

НДФЛ и страховые взносы в 2024 году, переход на ЭПД, МЧД и уголовно-правовая защита. Обзор мероприятий с 1 по 16 июля

Подготовили дайджест важных мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

Вы можете добавить свое мероприятие по кнопке «Добавить мероприятие» в этом разделе:

2 июля Подготовка к сдаче зарплатной отчетности за II кв 2024 года

Время: c 15:00 до 16:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Заполнение отчета ЕФС-1.

2. Заполнение отчетности по НДФЛ.

3. Кадровый электронный документооборот в 1С:ЗУП.

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4 июля Деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей

Время: c 10:00 до 16:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. НДФЛ и страховые взносы — 2024.

2. Проактивный подход при доказывании добросовестности.

3. Актуальные вопросы ЭДО.

4. МЧД в 2024 году: новости, сценарии использования и программные решения.

5. Важные вопросы налогового администрирования в 2024 году. Как сдать отчётность и не допустить ошибок.

6. Электронные перевозочные документы — новый драйвер перевода организации на ЭДО.

7. ЦТО «Такском-Касса» — надёжный помощник бухгалтера.

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4 июля Цифровизация работы кадровика: тренды на будущее

Время: с 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Как проходит цифровая трансформация в кадровых процессах.

2. Ожидаемые перспективы цифровизации.

3. Оценка готовности организации к внедрению ЭКДО и других цифровых процессов.

4. Внедрение ЭКДО — опыт организаций.

5. Как обмениваться электронными документами с удаленными работниками.

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4 июля Будущее все ближе: автоматизация перевозочных документов и предрейсовых медицинских осмотров

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Что нужно знать про электронные перевозочные документы.

2. Как выстроить процесс перехода на ЭПД, что учитывать при внедрении.

3. Как проводятся дистанционные медосмотры водителей и работников опасных производств с использованием программно-аппаратных комплексов.

4. Порядок заполнения электронного путевого листа при дистанционном медицинском осмотре.

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4 июля Уголовно-правовой аудит предприятия

Время: 15:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

  1. Важность уголовно-правовой защиты бизнеса.

  2. Практические кейсы.

  3. Основные методики и инструменты работы с уголовно-правовыми рисками бизнеса.

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16 июля Требования налогового органа: оцениваем, анализируем и готовим ответ

Время: с 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Особенности отработки налогоплательщиками разных видов требований.

2. Маркеры контроля и их влияние на принятие решений по подготовке ответов на требования.

3. Когда допустим отказ на требование.

4. «Завуалированный» отказ на требование.

5. Последствия формальной отработки требования.

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16 июля Работа с больничными и отпусками в 1С:ЗУП

Время: с 15:00 до 16:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Функционал СЭДО в 1С. Ответы на частые вопросы.

2. Права на отпуск, корректировка остатков, нюансы расчета.

3. Кадровый электронный документооборот в 1С:ЗУП.

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Все мероприятия для бухгалтера, кадровика, директора, предпринимателя и других специалистов — ищите в разделе Мероприятия.

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