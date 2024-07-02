НДФЛ и страховые взносы в 2024 году, переход на ЭПД, МЧД и уголовно-правовая защита. Обзор мероприятий с 1 по 16 июля

Что новенького. Обзор новых сериалов и новых сезонов, которые стоит посмотреть

Пятница, коллеги! Пора подумать о планах на выходные. Если планов нет, то вот вам подборка сериалов, на которые не жалко потратить время. Рассказываем о новых сериалах, вышедших в 2024 году, и тех, что идут прямо сейчас.