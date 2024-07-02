НДФЛ и страховые взносы в 2024 году, переход на ЭПД, МЧД и уголовно-правовая защита. Обзор мероприятий с 1 по 16 июля

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2 июля Подготовка к сдаче зарплатной отчетности за II кв 2024 года
Время: c 15:00 до 16:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Заполнение отчета ЕФС-1.
2. Заполнение отчетности по НДФЛ.
3. Кадровый электронный документооборот в 1С:ЗУП.
4 июля Деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей
Время: c 10:00 до 16:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. НДФЛ и страховые взносы — 2024.
2. Проактивный подход при доказывании добросовестности.
3. Актуальные вопросы ЭДО.
4. МЧД в 2024 году: новости, сценарии использования и программные решения.
5. Важные вопросы налогового администрирования в 2024 году. Как сдать отчётность и не допустить ошибок.
6. Электронные перевозочные документы — новый драйвер перевода организации на ЭДО.
7. ЦТО «Такском-Касса» — надёжный помощник бухгалтера.
4 июля Цифровизация работы кадровика: тренды на будущее
Время: с 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Как проходит цифровая трансформация в кадровых процессах.
2. Ожидаемые перспективы цифровизации.
3. Оценка готовности организации к внедрению ЭКДО и других цифровых процессов.
4. Внедрение ЭКДО — опыт организаций.
5. Как обмениваться электронными документами с удаленными работниками.
4 июля Будущее все ближе: автоматизация перевозочных документов и предрейсовых медицинских осмотров
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Что нужно знать про электронные перевозочные документы.
2. Как выстроить процесс перехода на ЭПД, что учитывать при внедрении.
3. Как проводятся дистанционные медосмотры водителей и работников опасных производств с использованием программно-аппаратных комплексов.
4. Порядок заполнения электронного путевого листа при дистанционном медицинском осмотре.
4 июля Уголовно-правовой аудит предприятия
Время: 15:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
Важность уголовно-правовой защиты бизнеса.
Практические кейсы.
Основные методики и инструменты работы с уголовно-правовыми рисками бизнеса.
16 июля Требования налогового органа: оцениваем, анализируем и готовим ответ
Время: с 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Особенности отработки налогоплательщиками разных видов требований.
2. Маркеры контроля и их влияние на принятие решений по подготовке ответов на требования.
3. Когда допустим отказ на требование.
4. «Завуалированный» отказ на требование.
5. Последствия формальной отработки требования.
16 июля Работа с больничными и отпусками в 1С:ЗУП
Время: с 15:00 до 16:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Функционал СЭДО в 1С. Ответы на частые вопросы.
2. Права на отпуск, корректировка остатков, нюансы расчета.
3. Кадровый электронный документооборот в 1С:ЗУП.
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