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Налоговые споры

Может ли ФНС взыскать штраф, начисленный в период моратория

С таким вопросом предстоит разобраться Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда.
Может ли ФНС взыскать штраф, начисленный в период моратория
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Суть дела: ООО «Престиж» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решение Межрайонной ИНФС №15 по Московской области. Компании за правонарушение от 29.07.2022 доначислили НДС на общую сумму больше 29 млн рублей, пени — на 11,5 млн рублей и штрафы — на 4,7 млн рублей.

Основанием стали выводы налоговиков о том, что ООО «Престиж» при расчете налогов учитывало не имевшие место факты хозяйственной деятельности по взаимоотношениям с компаниями «Байкалтехнадзор», «М-Строй», «Макстрой», «Промспецстрой». Выездную налоговую проверку бизнеса проводили за период с 01.01.2018 по 31.12.2019.

Инспекторы считают, что «Престиж» умышленно применял схему для имитации права на налоговые вычеты по НДС, расходы по налогу на прибыль организаций по взаимоотношениям со спорными контрагентами путем формирования фиктивного документооборота.

Арбитражный суд МО отказал в удовлетворении требований, но апелляционная инстанция встала на строну налогоплательщика и признала решение налоговиков недействительным. Компании разрешили не платить штрафы и пени, ссылаясь на действие моратория.

ФНС направила жалобу в Верховный суд с просьбой отменить судебный акт апелляционной инстанции, поскольку мораторий Правительства не может распространяться на полномочия налоговых органов по привлечению к налоговой ответственности по главе 16 НК.

«Доводы подателя кассационной жалобы заслуживают внимания, в связи с чем ее следует передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда», — сказано в решении ВС.

Жалобу ФНС передали Судебной коллегии по экономическим спорам ВС.

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