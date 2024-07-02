НДС на УСН с 2025, налоговая амнистия и работа на ПСН — какие вебинары пройдут в июле 2024 года

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
2 июля Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Под угрозой ли ваш бизнес?
Время: 11:00
Программа мероприятия:
Налоговая реформа: основные направления
УСН и НДС: новые правила работы.
Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.
Как бизнесу работать в новых условиях?
Спикер: Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.
3 июля Работа с самозанятыми – 2024. Мониторинг Минтруда
Время: 11:00
Программа мероприятия:
Последние изменения в налоговом законодательстве касательно самозанятых.
Случай из практики: как неправильное оформление самозанятого привело компанию к огромным штрафам.
Основные принципы выстраивания работы с таким сотрудником.
Как проверить свой бизнес уже сейчас на наличие рисков и вовремя их устранить.
Спикер: Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры.
9 июля Дебиторская и кредиторская задолженность в налоговом учете: как списать без ошибок и налоговых рисков?
Время: 11:00
Программа мероприятия:
Готовый алгоритм списания дебиторской задолженности;
Какими документами оформить списание дебиторской и кредиторской задолженности?
4 проблемы с определением срока исковой давности;
6 ошибок при списании задолженности: проверьте их у своей компании;
Взаимозависимость и дебиторская задолженность: когда снимут расходы по налогу на прибыль?
Как без ошибок создать резервы по сомнительным долгам?
Спикер: Светлана Беляева,консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.
9 июля Налоговая реформа 2025: УСН, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество
Время: 15:00
Программа мероприятия:
Новые ставки и расходы по налогу на прибыль. Инвестиционный налоговый вычет. Что учесть в 2024 году.
НДС на УСН с 2025. Что учесть в 2024 году. Что необходимо сделать в начале 2025 года.
Новые вычеты и специальные льготы по НДФЛ.
Новая прогрессивная шкала: ставки и порядок взимания.
Налоговая амнистия для упрощенцев.
Новые ставки по налогу на имущество и земельному налогу.
Спикер: Надежда Самкова, ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов.
10 июля Изменения в налогах 2024-2025: что ждать бизнесу
Время: 11:00
Программа мероприятия:
УСН: увеличение лимитов, обязанность платить НДС.
Налог на прибыль: увеличение ставки, инвестиционный налоговый вычет.
НДФЛ: прогрессивная шкала налогообложения, увеличение порогов лимитов по вычетам, налоговый кешбэк.
Налог на имущество и земельный налог: увеличение ставки по дорогостоящим объектам.
Налоговая амнистия при дроблении бизнеса и другие изменения в налоговом законодательстве, о которых важно знать уже сегодня.
Как бухгалтеру подготовится к налоговым изменениям.
Спикер: Светлана Беляева,консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.
11 июля Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ
Время: 13:00
Программа мероприятия:
Новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ с 2025 года.
НДФЛ с продажи имущества с 1 января 2025 года.
Новый налоговый вычет по НДФЛ.
Изменения по детским вычетам.
Что будет с отчетностью по НДФЛ.
Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ.
Спикер: Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
12 июля Отпускные – 2024: правила предоставления, порядок расчета и сложные моменты
Время: 15:00
Программа мероприятия:
График отпусков. Изменения графика отпусков.
Предоставление отпуска по графику и вне графика отпусков.
Расчет и выплата отпускных.
Продление и перенесение отпуска.
Отпуск в удобное для работника время: особенности отдельных категорий работников.
Замена отпуска денежной компенсацией.
Спикер: Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра
16 июля Налоговая реформа и амнистия за дробление: что изменится для бизнеса и как законно снизить налоговую нагрузку
Время: 11:00
Программа мероприятия:
Разбор налоговой реформы: какие компании теперь будут платить НДС, что будет с лимитами по УСН и налогом на прибыль.
Амнистия за дробление бизнеса: за какие периоды можно списать долги, что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.
Сотрудничество с компаниями, которые применяют спецрежимы УСН и ПСН: как налоговая выявляет схемы и как снизить риски дробления.
Будет ли актуальна в новых реалиях франшиза как инструмент снижения налоговой нагрузки.
Создание безНДСных потоков: как это работает и какие компании могут применить этот инструмент.
Сколково, ИТ и другие специальные статусы: какой бизнес может получить статус и воспользоваться льготами.
Спикер: Анастасия Куприева, руководитель налоговой практики Khalimon Legal. Эксперт по налоговой безопасности и структурированию бизнеса. Спикер конференции «Строительный бизнес-2024: налоговые и правовые риски, ответственность директоров», автор статей и комментариев для «Ведомостей», «Учет. Налоги. Право» и других деловых изданий
17 июля Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024-2025 года
Время: 11:00
Программа мероприятия:
Патентная система налогообложения: особенности применения.
Совмещение ПСН с другими системами.
Риски применения ПСН.
Ежемесячная работа с ИП на ПСН – что включает в себя.
Нюансы применения патента на примере розничной торговли.
Спикер: Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ
17 июля Ответ на требование ФНС: сроки, документы, ответственность
Время: 15:00
Программа мероприятия:
Как определить, насколько правомерно требование.
Сроки ответа на Требования, как правильно их продлевать.
Что имеют право запрашивать налоговики, а что нет.
Правомерно ли запрашивают карточки счетов, анализ счетов, ОСВ.
Техники написания «отказных» ответов на требования налоговых органов, которые используют налоговые консультанты.
Разбираем реальные требования, выбираем правильную тактику ответа, формируем готовые образцы ответов.
Ответственность за неисполнение требований.
Спикер: Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры»
23 июля МЧД-2025: успеть до сентября-2024. Практика работы с маркировкой и ЭДО
Время: 11:00
Программа мероприятия:
МЧД. Как все работает. Для кого предназначена и кто может пользоваться.
Какие форматы МЧД действуют и какие возможности дают.
Какие есть ограничения при создании МЧД на сайте ФНС.
Порядок работы с МЧД: практика заказа, создания, перевыпуска доверенности.
Обзор «Платформы МЧД» и возможности работы с ЭДО, цифровой маркировкой. Как правильно настроить.
Спикер: Денис Воробкало, эксперт по МЧД и ЭДО в компании «Платформа ОФД».
25 июля Налоговая реформа – 2025: изменения в НДС и налоге на прибыль
Время: 15:00
Программа мероприятия:
1. НДС для организаций и ИП на УСН с 2025 года:
можно ли избежать НДС на УСН: законные способы;
риски «налогового дробления» и налоговая амнистия;
ставки НДС для «упрощенцев»: условия применения пониженных ставок, их плюсы и минусы;
порядок восстановления вычетов НДС при переходе на УСН с 2025 года.
2. Важные изменения по НДС в 2024 году:
новый порядок взимания НДС при реализации товаров через электронные торговые площадки в рамках ЕАЭС с 01.07.2024;
особенности налогообложения и вычетов НДС при перепродаже транспортных средств, приобретенных у физлиц;
реестры для перевозчиков при экспорте с 01.07.2024.
3. Изменения в налоге на прибыль организаций с 2025 года:
повышение ставки налога на прибыль. Как подготовиться к новым правилам;
изменение налога на прибыль для IT-компаний;
стимулирование инвестиций в НИОКР и высокотехнологическое оборудование;
«донастройка» инвестиционных налоговых вычетов;
новое в налогообложении полученных грантов.
Спикер: Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
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