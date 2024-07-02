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Вебинары для бухгалтеров

НДС на УСН с 2025, налоговая амнистия и работа на ПСН — какие вебинары пройдут в июле 2024 года

Подготовили для вас анонс предстоящих вебинаров в этом месяце.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Абонемент на вебинары за 1 490 руб.

2 июля Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Под угрозой ли ваш бизнес?

Время: 11:00

Программа мероприятия:

  • Налоговая реформа: основные направления

  • УСН и НДС: новые правила работы.

  • Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.

  • Как бизнесу работать в новых условиях?

Спикер: Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

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3 июля Работа с самозанятыми – 2024. Мониторинг Минтруда

Время: 11:00

Программа мероприятия:

  • Последние изменения в налоговом законодательстве касательно самозанятых.

  • Случай из практики: как неправильное оформление самозанятого привело компанию к огромным штрафам.

  • Основные принципы выстраивания работы с таким сотрудником.

  • Как проверить свой бизнес уже сейчас на наличие рисков и вовремя их устранить.

Спикер: Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры.

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9 июля Дебиторская и кредиторская задолженность в налоговом учете: как списать без ошибок и налоговых рисков?

Время: 11:00

Программа мероприятия:

  • Готовый алгоритм списания дебиторской задолженности;

  • Какими документами оформить списание дебиторской и кредиторской задолженности?

  • 4 проблемы с определением срока исковой давности;

  • 6 ошибок при списании задолженности: проверьте их у своей компании;

  • Взаимозависимость и дебиторская задолженность: когда снимут расходы по налогу на прибыль?

  • Как без ошибок создать резервы по сомнительным долгам?

Спикер: Светлана Беляева,консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

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9 июля Налоговая реформа 2025: УСН, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество

Время: 15:00

Программа мероприятия:

  • Новые ставки и расходы по налогу на прибыль. Инвестиционный налоговый вычет. Что учесть в 2024 году.

  • НДС на УСН с 2025. Что учесть в 2024 году. Что необходимо сделать в начале 2025 года.

  • Новые вычеты и специальные льготы по НДФЛ.

  • Новая прогрессивная шкала: ставки и порядок взимания.

  • Налоговая амнистия для упрощенцев.

  • Новые ставки по налогу на имущество и земельному налогу.

Спикер: Надежда Самкова, ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов.

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10 июля Изменения в налогах 2024-2025: что ждать бизнесу

Время: 11:00

Программа мероприятия:

  • УСН: увеличение лимитов, обязанность платить НДС.

  • Налог на прибыль: увеличение ставки, инвестиционный налоговый вычет.

  • НДФЛ: прогрессивная шкала налогообложения, увеличение порогов лимитов по вычетам, налоговый кешбэк.

  • Налог на имущество и земельный налог: увеличение ставки по дорогостоящим объектам.

  • Налоговая амнистия при дроблении бизнеса и другие изменения в налоговом законодательстве, о которых важно знать уже сегодня.

  • Как бухгалтеру подготовится к налоговым изменениям.

Спикер: Светлана Беляева,консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

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11 июля Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ

Время: 13:00

Программа мероприятия:

  • Новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ с 2025 года.

  • НДФЛ с продажи имущества с 1 января 2025 года.

  • Новый налоговый вычет по НДФЛ.

  • Изменения по детским вычетам.

  • Что будет с отчетностью по НДФЛ.

  • Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ.

Спикер: Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

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12 июля Отпускные – 2024: правила предоставления, порядок расчета и сложные моменты

Время: 15:00

Программа мероприятия:

  • График отпусков. Изменения графика отпусков.

  • Предоставление отпуска по графику и вне графика отпусков.

  • Расчет и выплата отпускных.

  • Продление и перенесение отпуска.

  • Отпуск в удобное для работника время: особенности отдельных категорий работников.

  • Замена отпуска денежной компенсацией.

Спикер: Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра

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16 июля Налоговая реформа и амнистия за дробление: что изменится для бизнеса и как законно снизить налоговую нагрузку

Время: 11:00

Программа мероприятия:

  • Разбор налоговой реформы: какие компании теперь будут платить НДС, что будет с лимитами по УСН и налогом на прибыль.

  • Амнистия за дробление бизнеса: за какие периоды можно списать долги, что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.

  • Сотрудничество с компаниями, которые применяют спецрежимы УСН и ПСН: как налоговая выявляет схемы и как снизить риски дробления.

  • Будет ли актуальна в новых реалиях франшиза как инструмент снижения налоговой нагрузки.

  • Создание безНДСных потоков: как это работает и какие компании могут применить этот инструмент.

  • Сколково, ИТ и другие специальные статусы: какой бизнес может получить статус и воспользоваться льготами.

Спикер: Анастасия Куприева, руководитель налоговой практики Khalimon Legal. Эксперт по налоговой безопасности и структурированию бизнеса. Спикер конференции «Строительный бизнес-2024: налоговые и правовые риски, ответственность директоров», автор статей и комментариев для «Ведомостей», «Учет. Налоги. Право» и других деловых изданий

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17 июля Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024-2025 года

Время: 11:00

Программа мероприятия:

  • Патентная система налогообложения: особенности применения.

  • Совмещение ПСН с другими системами.

  • Риски применения ПСН.

  • Ежемесячная работа с ИП на ПСН – что включает в себя.

  • Нюансы применения патента на примере розничной торговли.

Спикер: Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ

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17 июля Ответ на требование ФНС: сроки, документы, ответственность

Время: 15:00

Программа мероприятия:

  • Как определить, насколько правомерно требование.

  • Сроки ответа на Требования, как правильно их продлевать.

  • Что имеют право запрашивать налоговики, а что нет.

  • Правомерно ли запрашивают карточки счетов, анализ счетов, ОСВ.

  • Техники написания «отказных» ответов на требования налоговых органов, которые используют налоговые консультанты.

  • Разбираем реальные требования, выбираем правильную тактику ответа, формируем готовые образцы ответов.

  • Ответственность за неисполнение требований.

Спикер: Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры»

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23 июля МЧД-2025: успеть до сентября-2024. Практика работы с маркировкой и ЭДО

Время: 11:00

Программа мероприятия:

  • МЧД. Как все работает. Для кого предназначена и кто может пользоваться.

  • Какие форматы МЧД действуют и какие возможности дают.

  • Какие есть ограничения при создании МЧД на сайте ФНС.

  • Порядок работы с МЧД: практика заказа, создания, перевыпуска доверенности.

  • Обзор «Платформы МЧД» и возможности работы с ЭДО, цифровой маркировкой. Как правильно настроить.

Спикер: Денис Воробкало, эксперт по МЧД и ЭДО в компании «Платформа ОФД».

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25 июля Налоговая реформа – 2025: изменения в НДС и налоге на прибыль

Время: 15:00

Программа мероприятия:

1. НДС для организаций и ИП на УСН с 2025 года:

  • можно ли избежать НДС на УСН: законные способы;

  • риски «налогового дробления» и налоговая амнистия;

  • ставки НДС для «упрощенцев»: условия применения пониженных ставок, их плюсы и минусы;

  • порядок восстановления вычетов НДС при переходе на УСН с 2025 года.

    2. Важные изменения по НДС в 2024 году:

  • новый порядок взимания НДС при реализации товаров через электронные торговые площадки в рамках ЕАЭС с 01.07.2024;

  • особенности налогообложения и вычетов НДС при перепродаже транспортных средств, приобретенных у физлиц;

  • реестры для перевозчиков при экспорте с 01.07.2024.

    3. Изменения в налоге на прибыль организаций с 2025 года:

  • повышение ставки налога на прибыль. Как подготовиться к новым правилам;

  • изменение налога на прибыль для IT-компаний;

  • стимулирование инвестиций в НИОКР и высокотехнологическое оборудование;

  • «донастройка» инвестиционных налоговых вычетов;

  • новое в налогообложении полученных грантов.

Спикер: Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

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