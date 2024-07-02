Как безопасно увольнять сотрудников и платить страховые взносы на травматизм. Дайджест разборов.

​​​​​​​Сегодня пятница, а значит самое время изучить наш дайджест Клерк.Плюс.​​​​​​​

Что разберем сегодня:

как безопасно уволить работника за прогул и какие нюансы нужно учесть;

как в 2024 году платить взносы на травматизм;

как прописать в договоре правила об ответственности.

Разбираемся, как безопасно уволить работника за прогул и какие нюансы нужно учесть.

Смена адреса не всегда приводит к переходу в другую инспекцию. Если новый и старый адреса находятся на территории, которая подконтрольна одной ИФНС, то компания останется на учете в прежней инспекции. В противном случае вам понадобиться наша инструкция.

Разбираемся в мини-курсе, как в 2024 году платить взносы на травматизм.

Разберем в мини-курсе, как правильно считать срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг и выясним, что на него влияет.

Наконец-то появилась возможность в упрощенном порядке подтверждать нулевую ставку по НДС при экспорте. В мини-курсе рассказываем, как это сделать.

Ликвидация — это фактически «смерть» юридического лица. Но иногда возникают претензии к тем, кто отвечал за его действия «при жизни». Вина — это ключевой момент. При наличии вины руководителя, собственника ликвидированного ООО они могут быть привлечены к погашению долгов общества.

Конституционное право на информацию (в т.ч. путем производства и распространения фото и видео, ст. 29) ограничено правами человека разрешать или запрещать фиксацию и распространение своих персональных данных (ст. 152.1 ГК). Разберемся, когда такое согласие нужно, а когда можно и без него.

Дополнительный взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей при разных режимах налогообложения считают от разной базы (с учетом расходов или без учета).

Невнимание к формулировкам, излишняя доверчивость к деловому партнеру, несерьезное отношение к «бумажкам» — все это приводит к тому, что в договорах появляются несоразмерные сумме сделки условия об ответственности за нарушение обязательств. Если не выполнить их добровольно — заставит суд. Разбираем, как не допустить такой ситуации.

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