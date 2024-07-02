Как безопасно увольнять сотрудников и платить страховые взносы на травматизм. Дайджест разборов.

Что разберем сегодня:
как безопасно уволить работника за прогул и какие нюансы нужно учесть;
как в 2024 году платить взносы на травматизм;
как прописать в договоре правила об ответственности.
Можно ли уволить за прогул и как это безопасно оформить
Разбираемся, как безопасно уволить работника за прогул и какие нюансы нужно учесть.
Как платить налоги и сдавать отчетность во время смены налоговой инспекции
Смена адреса не всегда приводит к переходу в другую инспекцию. Если новый и старый адреса находятся на территории, которая подконтрольна одной ИФНС, то компания останется на учете в прежней инспекции. В противном случае вам понадобиться наша инструкция.
Как платить взносы на травматизм в 2024 году
Разбираемся в мини-курсе, как в 2024 году платить взносы на травматизм.
Срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг: как правильно считать
Разберем в мини-курсе, как правильно считать срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг и выясним, что на него влияет.
Как подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте с помощью электронных реестров
Наконец-то появилась возможность в упрощенном порядке подтверждать нулевую ставку по НДС при экспорте. В мини-курсе рассказываем, как это сделать.
Претензии по ликвидированному ООО: когда директор заплатит по долгам
Ликвидация — это фактически «смерть» юридического лица. Но иногда возникают претензии к тем, кто отвечал за его действия «при жизни». Вина — это ключевой момент. При наличии вины руководителя, собственника ликвидированного ООО они могут быть привлечены к погашению долгов общества.
Как использовать фото людей, чтобы не получить штрафы
Конституционное право на информацию (в т.ч. путем производства и распространения фото и видео, ст. 29) ограничено правами человека разрешать или запрещать фиксацию и распространение своих персональных данных (ст. 152.1 ГК). Разберемся, когда такое согласие нужно, а когда можно и без него.
Взнос ИП 1% с дохода: что важно знать
Дополнительный взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей при разных режимах налогообложения считают от разной базы (с учетом расходов или без учета).
Как прописать в договоре правила об ответственности
Невнимание к формулировкам, излишняя доверчивость к деловому партнеру, несерьезное отношение к «бумажкам» — все это приводит к тому, что в договорах появляются несоразмерные сумме сделки условия об ответственности за нарушение обязательств. Если не выполнить их добровольно — заставит суд. Разбираем, как не допустить такой ситуации.
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