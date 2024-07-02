Обзор штрафов за несвоевременную сдачу налоговой отчетности

Штрафы за несвоевременную сдачу налоговой декларации
Размер наказания за несвоевременную сдачу налоговых отчетов и деклараций закреплен в НК со ссылками на КоАП.
Наказание зависит от того, какая декларация не представлена в срок — по итогам налогового периода или промежуточная декларация (расчет) по авансовым платежам.
Штраф для ИП или ООО составит 5% от неуплаченной в срок суммы налога по декларации за каждый полный и неполный месяц просрочки (п. 1 ст. 119 НК). При этом штраф не может быть меньше 1 тыс. рублей и больше 30% от неуплаченного в срок налога по декларации.
Могут наказать директора организации, главного бухгалтера, иное должностное лицо на 300—500 рублей (ст. 15.5 КоАП).
Кроме штрафов, компании могут заблокировать счета в банке и переводы электронных денег, если она опоздает с декларацией больше чем на 20 рабочих дней (п. 6 ст. 6.1, пп. 1 п. 3, п. 11 ст. 76 НК).
Заплатить штраф в минимальном размере 1 тыс. рублей придется, если:
налог по декларации уплачен в срок;
сумма к уплате по просроченной декларации — 0 рублей;
в декларации заявлено возмещение НДС;
налог заявлен к уменьшению;
была переплата на дату наступления срока уплаты налога. Переплата должна покрывать налог, который был к уплате по декларации в этот срок.
Штрафы за несвоевременное представление декларации по авансовым платежам за отчетный период
За несвоевременное представление декларации (расчета) по авансовым платежам за отчетный период к ответственности привлекут:
организацию. Штраф составит 200 рублей (п. 1 ст. 126 НК, п. 17 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57, письмо ФНС от 22.08.2014 № СА-4-7/16692). Его размер не зависит ни от суммы авансового платежа по декларации (расчету), ни от времени просрочки
директора организации (главного бухгалтера, иное должностное лицо). Административный штраф составит от 300 до 500 рублей (ч. 1 ст. 15.6 КоАП).
Заблокировать счета в этом случае не могут, так как это декларации (расчеты) по авансовым платежам (п. 17 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57, письмо ФНС от 11.12.2014 № ЕД-4-15/25663).
Штраф за нарушение срока представления бухгалтерской отчетности
Штрафные санкции за опоздание с бухотчетностью будут отличаться в зависимости от обязанности размещать отчеты в ГИР БО.
Штраф за нарушение срока представления бухгалтерской отчетности в налоговый орган компаний, отчетность которых не размещают в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, составляет (ст. 19.7 КоАП):
200 рублей за каждый непредставленный документ — для организации (п. 1 ст. 126 НК).
от 300 до 500 рублей — для должностных лиц (ч. 1 ст. 15.6 КоАП).
Штраф за нарушение срока представления бухотчетности в налоговый орган для организаций, отчетность которых размещается в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, составляет:
от 3 до 5 тыс. рублей — для организации;
от 300 до 500 рублей — для должностных лиц организации.
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