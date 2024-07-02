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Налоговые штрафы

Обзор штрафов за несвоевременную сдачу налоговой отчетности

Разбираемся какими штрафами наказывают компании и ИП за несвоевременную сдачу налоговой отчетности.
Обзор штрафов за несвоевременную сдачу налоговой отчетности
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Штрафы за несвоевременную сдачу налоговой декларации

Размер наказания за несвоевременную сдачу налоговых отчетов и деклараций закреплен в НК со ссылками на КоАП.

Наказание зависит от того, какая декларация не представлена в срок — по итогам налогового периода или промежуточная декларация (расчет) по авансовым платежам.

Штраф для ИП или ООО составит 5% от неуплаченной в срок суммы налога по декларации за каждый полный и неполный месяц просрочки (п. 1 ст. 119 НК). При этом штраф не может быть меньше 1 тыс. рублей и больше 30% от неуплаченного в срок налога по декларации.

Могут наказать директора организации, главного бухгалтера, иное должностное лицо на 300—500 рублей (ст. 15.5 КоАП).

Кроме штрафов, компании могут заблокировать счета в банке и переводы электронных денег, если она опоздает с декларацией больше чем на 20 рабочих дней (п. 6 ст. 6.1, пп. 1 п. 3, п. 11 ст. 76 НК).

Заплатить штраф в минимальном размере 1 тыс. рублей придется, если:

  • налог по декларации уплачен в срок;

  • сумма к уплате по просроченной декларации — 0 рублей;

  • в декларации заявлено возмещение НДС;

  • налог заявлен к уменьшению;

  • была переплата на дату наступления срока уплаты налога. Переплата должна покрывать налог, который был к уплате по декларации в этот срок.

Штрафы за несвоевременное представление декларации по авансовым платежам за отчетный период

За несвоевременное представление декларации (расчета) по авансовым платежам за отчетный период к ответственности привлекут:

Заблокировать счета в этом случае не могут, так как это декларации (расчеты) по авансовым платежам (п. 17 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57, письмо ФНС от 11.12.2014 № ЕД-4-15/25663).

Штраф за нарушение срока представления бухгалтерской отчетности

Штрафные санкции за опоздание с бухотчетностью будут отличаться в зависимости от обязанности размещать отчеты в ГИР БО.

Штраф за нарушение срока представления бухгалтерской отчетности в налоговый орган компаний, отчетность которых не размещают в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, составляет (ст. 19.7 КоАП):

  • 200 рублей за каждый непредставленный документ — для организации (п. 1 ст. 126 НК).

  • от 300 до 500 рублей — для должностных лиц (ч. 1 ст. 15.6 КоАП).

Штраф за нарушение срока представления бухотчетности в налоговый орган для организаций, отчетность которых размещается в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, составляет:

  • от 3 до 5 тыс. рублей — для организации;

  • от 300 до 500 рублей — для должностных лиц организации.

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