Как в 2024 году получить справку об отсутствии задолженности по налогам

Отсутствие долгов по налогам физическое лицо может подтвердить справкой, выдаваемой ИФНС по месту регистрации. Гражданину достаточно подать соответствующее заявление: завезти лично в отделение, отправить через Почту России бумажный вариант или в электронном виде через портал Госуслуги.

В статье разберем, какие виды справок существуют, для чего их заказывают и в какие сроки их выдают, сколько они действуют.

Виды справок об отсутствии задолженности по налогам

Всего оформляют 3 вида справок. Каждая имеет собственное назначение, поэтому при заказе нужно учитывать особенности документа.

Оформление занимает определенное время и легко потерять его при запросе «неправильного» вида подтверждения текущего состояния взаиморасчетов с ИФНС.

Справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС

Форма документа — КНД 1160082. В нем ведомство отражает состояние единого налогового счета (ЕНС), включая наличие недоимки или переплаты.

По задолженности в справку включают сведения по характеру долга: платежи по налогам, пени, штрафы, проценты по просроченным суммам.

Такие справки заказывают для того, чтобы выяснить, сколько гражданин должен уплатить в бюджет и за что. Например, для оспаривания выставленного счета/начисленной суммы.

Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

Форма документа — КНД 1120101. Содержимое указывает на текущее состояние взаимоотношений гражданина с налоговой.

Такую справку заказывают для того, чтобы подтвердить уплату всех ранее начисленных налогов. Или для выяснения, какие оказались не уплачены за предыдущие периоды и сколько нужно для полного погашения имеющейся налоговой задолженности.

Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов

Вариант аналогичен КНД 1120101. Его специфика заключается в том, что такую справку выдают для подтверждения отсутствия долгов по налогам при выходе из гражданства РФ. Оформляет этот документ Управление международных налоговых отношений ФНС.

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Подробнее о справке КНД 1120101

Наиболее популярный вид документа КНД 1120101 в «обычной жизни» называют — «справкой об отсутствии задолженности по налогам».

Она подтверждает факт, что налогоплательщик полностью исполнил обязанность перед государством. И уплатил все начисленные налоги, включая различные пени и штрафы, проценты.

Важно учитывать, что в справку также вносят сведения об исполнении обязательств со стороны еще и налоговых агентов. Например, если гражданин работал по договору ГПХ или инвестировал деньги в ценные бумаги и т.д. В документ вносят информацию вплоть «до копеек», поэтому при наличии задолженности хотя бы в 10–20 копеек, она будет в нем отражаться.

Зачем заказывают справку об отсутствии долгов по налогам

Отметим, что справки об отсутствии задолженности актуальны не только для физических лиц. Еще их часто заказывают индивидуальные предприниматели, юридические лица. Например, когда есть планы поучаствовать в тендере, получить крупный кредит или запланировано подписание договора на большую сумму.

Наличия документа-подтверждения отсутствия долгов подчеркивает финансовую благонадежность гражданина или организации. В ряде случаев он обязателен, для участия в тех же госзакупках (п. 5 ч. 1 ст. 31 закона № 44-ФЗ).

Как получить справку об отсутствии/наличии долгов по налогам

Обращаться за справкой положено в налоговую инспекцию по месту регистрации организации или физического лица. Формат выбирает заявитель самостоятельно — на бумаге, электронно.

В первом случае можно обратиться в ведомство лично, через представителя или отправить запрос по Почте России. При передоверии задачи необходимо оформить доверенность. В организациях документ заверяет руководитель или нотариус, в случае с физ. лицами есть только нотариальный вариант.

Пакет документов при подаче заявления на выдачу справки:

Заявление установленного образца. Паспорт заявителя (действующий, не просроченный). Паспорт и доверенность представителя.

Заполнять бумажное заявление нужно на бланке, предоставленном ИФНС, вручную или электронно (на компьютере, в том числе при помощи специализированных программ). Можно оформить его в двух экземплярах, чтобы получить второй на руки с отметкой о принятии.

Если документ «вдруг» утеряют, дубликат станет подтверждением запроса. И можно будет избежать повторного запроса с потерей времени на его рассмотрение.

При отправке заявления через Почту России желательно оформить письмо как заказное, запросить уведомление о вручении. Еще не будет лишним составить опись документов.

Получить справку при обращении с бумажным заявлением можно либо лично (через представителя), либо письмом. Способ заявитель выбирает при составлении запроса: в бланке предусмотрена соответствующая графа, где нужно поставить галочку.

Также допускается выбрать указать дату, по состоянию на которую нужно предоставить сведения о состоянии счета ЕНС. Это справедливо и для бумажного, и для электронного варианта запроса.

Во втором случае вместо личной подписи/печати организации (физ. лица, ИП) документ заверяют усиленной квалифицированной электронной подписью. Ее необходимо заказать заранее, это может занять несколько дней.

Обращение через интернет, например, личный кабинет налогоплательщика, позволяет ускорить процедуру получение справки и практически исключает ошибки при формировании заявления. Ведь форму система заполнит автоматически, на основании ранее внесенных/проведенных данных. При ручном заполнении проверять указанные сведения придется самому. Наиболее важны цифры ИНН, это уникальный идентификатор каждого налогоплательщика.

Образец (бланк) справки об отсутствии задолженности по налогам:

Сроки выдачи справки об отсутствии долгов по налогам

По общим правилам заявление на выдачу справки об отсутствии задолженности рассматривают до 10 рабочих дней (приказ ФНС № ММВ-7-19/343 от 08.07.2019 г.).

Формируют документ на основании базы данных всех отделений налоговой инспекции, расположенных в РФ, по всем видам налогов без исключения, включая пени, штрафы, проценты. При электронном запросе сроки обычно короче — не более 2–3 дней.

Срок действия справки об отсутствии задолженности

Никаких ограничений срока действия справок из налоговой закон не устанавливает. Ограничения вправе устанавливать предприятия, для которых этот документ заказывали. Например, организатор тендера, контрагент, с кем запланировано заключение контракта. Реальные сроки варьируются от нескольких дней до одного календарного месяца.

Источник: https://buhguru.com/dokumenty/kak-v-2024-godu-poluchit-spravku-ob-otsutstvii-zadolzhennosti-po-nalogam.html