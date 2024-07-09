Изменения в правилах регистрации по месту жительства: разбираем новый закон

Проблема в том, что органы МВД, которые сейчас ведут регистрационный учет граждан, а также суды, признают, что подача заявления на регистрацию носит исключительно личный характер.
В связи с этим многие граждане столкнулись с тем, что регистрация для них фактически невозможна (даже при наличии собственного жилья или согласия собственника жилья), поскольку они не могут лично явиться в отделение МВД или в МФЦ, чтобы подать заявление (находятся в другом городе, регионе или вовсе в другом государстве).
Вот один из примеров: женщина прошла три судебные инстанции после того, как ей отказались оформить регистрацию по месту жительства в ее доме в Подмосковье через представителя, которому она выдала нотариально удостоверенную доверенность.
Отделение МВД требовало только личную явку заявительницы, но она проживала в Лондоне и приехать в Россию на тот момент не имела возможности.
Суд признал отказ законным, поскольку:
действующее законодательство предусматривает личное присутствие заявителя для оформления регистрации по месту жительства, поскольку при приеме документов должностное лицо должно установить тождественность личности заявителя с лицом, изображённым на фотографии в паспорте, и удостоверить подпись на заявлении о регистрации;
кроме того, закон не позволяет совершать через представителя сделки, которые по своему характеру могут быть совершены только лично (Первый КСОЮ, № 88а-2354/2022).
Сложилась парадоксальная ситуация: человек может по доверенности продать или подарить свое жилье кому угодно, но зарегистрироваться в нем он должен только лично.
После 22 июня 2024 г. это, наконец, прекратилось: принят закон (от 22 июня 2024 г. № 156-ФЗ), который позволяет подавать заявление и другие документы для регистрационного учета не только лично, но и через представителя по доверенности (нотариальной или приравненной к таковой — ст. 185.1 ГК).
В доверенности должны быть прописаны полномочия представителя на подписание и подачу заявления о регистрации доверителя по месту жительства или по месту пребывания в пределах РФ.
Учитывая, что доверенность подписывается доверителем единолично (присутствие представителя при этом не требуется), гражданин может оформить такую доверенность по месту своего нахождения и передать ее (почтой или через нотариуса — они оказывают такую услугу) своему представителю для подачи документов в отделение МВД или МФЦ.
Новый порядок вступил в силу со дня официального опубликования закона — так что регистрация по доверенности уже стала возможной.
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