Изменения в правилах регистрации по месту жительства: разбираем новый закон

Закон обязывает граждан регистрироваться по месту своего жительства или пребывания на территории России (ст. 3 закона от 25 июня 1993 г. № 5242-I). Однако исполнить эту обязанность, как выясняется порой, очень не просто.

Проблема в том, что органы МВД, которые сейчас ведут регистрационный учет граждан, а также суды, признают, что подача заявления на регистрацию носит исключительно личный характер.

В связи с этим многие граждане столкнулись с тем, что регистрация для них фактически невозможна (даже при наличии собственного жилья или согласия собственника жилья), поскольку они не могут лично явиться в отделение МВД или в МФЦ, чтобы подать заявление (находятся в другом городе, регионе или вовсе в другом государстве).

Вот один из примеров: женщина прошла три судебные инстанции после того, как ей отказались оформить регистрацию по месту жительства в ее доме в Подмосковье через представителя, которому она выдала нотариально удостоверенную доверенность.

Отделение МВД требовало только личную явку заявительницы, но она проживала в Лондоне и приехать в Россию на тот момент не имела возможности.

Суд признал отказ законным, поскольку:

действующее законодательство предусматривает личное присутствие заявителя для оформления регистрации по месту жительства, поскольку при приеме документов должностное лицо должно установить тождественность личности заявителя с лицом, изображённым на фотографии в паспорте, и удостоверить подпись на заявлении о регистрации;

кроме того, закон не позволяет совершать через представителя сделки, которые по своему характеру могут быть совершены только лично (Первый КСОЮ, № 88а-2354/2022).

Сложилась парадоксальная ситуация: человек может по доверенности продать или подарить свое жилье кому угодно, но зарегистрироваться в нем он должен только лично.

После 22 июня 2024 г. это, наконец, прекратилось: принят закон (от 22 июня 2024 г. № 156-ФЗ), который позволяет подавать заявление и другие документы для регистрационного учета не только лично, но и через представителя по доверенности (нотариальной или приравненной к таковой — ст. 185.1 ГК).

В доверенности должны быть прописаны полномочия представителя на подписание и подачу заявления о регистрации доверителя по месту жительства или по месту пребывания в пределах РФ.

Учитывая, что доверенность подписывается доверителем единолично (присутствие представителя при этом не требуется), гражданин может оформить такую доверенность по месту своего нахождения и передать ее (почтой или через нотариуса — они оказывают такую услугу) своему представителю для подачи документов в отделение МВД или МФЦ.

Новый порядок вступил в силу со дня официального опубликования закона — так что регистрация по доверенности уже стала возможной.