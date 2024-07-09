Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности

Вы выдали доверенность на представление отчетности, а доверенное лицо допустило просрочку – и теперь налоговая хочет вас оштрафовать. Можно ли переложить этот штраф на виновного представителя?

Ответственность передоверить нельзя

НК устанавливает, что налогоплательщик обязан своевременно представлять в налоговую службу корректно составленные налоговые декларации (расчеты). Это можно сделать и через представителя (п. 4 ст. 80 НК), при наличии соответствующей доверенности (п. 3 ст. 29 НК).

Налоговое правонарушение – это виновно совершенное противоправное деяние, — действие или бездействие, — налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК установлена ответственность (ст. 106 НК).

Вина налогоплательщика-организации определяется в зависимости в том числе от вины ее представителей, действия (бездействие) которых обусловили совершение данного налогового правонарушения (п. 4 ст. 110 НК).

Однако при этом лицом, совершившим налоговое правонарушение (субъектом) является налогоплательщик (п. 1 ст. 26, п. 3 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57, которое применяется до сих пор).

Так что считается, что нарушение совершено самим налогоплательщиком. Что до представителя, то он несет ответственность перед доверителем по правилам гражданского или трудового законодательства.

То есть сначала налогоплательщик должен понести ответственность за свое нарушение, а уже потом сам он решает вопрос с тем, кто не оправдал его доверия.

Условное исключение

Вышеописанный подход давно выработан контролерами, и разделяется судами. Так, в одном из свежих вердиктов по данному вопросу подтверждено, что за просрочку представления декларации по НДС отвечает сам налогоплательщик, даже если передал свои полномочия другое организации по доверенности (постановление АС Северо-Западного округа от 08.11.2023 № Ф07-15960/2023).

Таким образом, штраф придется заплатить самим, а потом уже добиваться возмещения этой суммы у нерадивого уполномоченного.

Единственное, что следует помнить: когда возникает опасность привлечения к уголовной ответственности по ст. 199 УК, то под следствием, а потом и на скамье подсудимых могут оказаться не только руководитель организации-налогоплательщика, главбух или бухгалтер, но и иные лица, уполномоченные на подписание налоговой отчетности, своевременную уплату налогов и сборов (п. 7 постановления Пленума ВС от 28.12.2006 № 64).