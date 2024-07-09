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Регистрация и ликвидация бизнеса

Как уведомить декретниц и мобилизованных об увольнении из-за ликвидации ООО 

При увольнении сотрудников в связи с ликвидацией, их необходимо уведомить об этом. Но как быть с мобилизованными и с женщинами, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком? Разбираемся с нюансами увольнения из-за ликвидации организации.
Как уведомить декретниц и мобилизованных об увольнении из-за ликвидации ООО 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Порядок увольнения

Закон не предусматривает особый порядок для увольнения для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и для мобилизованных. Практичекие советы:

  • женщин нужно ознакомить лично — отвезти уведомление на домашний адрес, отправить письмо по почте или пригласить в офис;

  • мобилизованным можно послать уведомление на домашний адрес или сообщить другим способом — с помощью корпоративной почты, мессенджера. Судебной практики по увольнению мобилизованных в связи с ликвидацией организации пока нет, но в случае судебного спора работодателю придется доказать, что он использовал все возможные способы для уведомления сотрудника.

В соответствии со абзацем 2 ст. 180 ТК при ликвидации организация обязана уведомить сотрудников об увольнении за два месяца до него. При этом они должны быть ознакомлены с решением под родпись.

С письменного согласия работника работодатель вправе расторгнуть трудовой договор до окончания двухмесячного срока в соответствии с абзацем 3 ст. 180 ТК. В этом случае работнику нужно выплатить компенсацию равную среднему заработку работника за время, которое осталось до истечения двухмесячного срока уведомления.

В качестве основания увольнения в трудовой книжке указывается п. 1 ст. 81 ТК — ликвидация организации.

Компенсации работникам

По общему правилу при ликвидации ООО должно выплатить работнику выходное пособие в размере его среднемесячного заработка (абзац 1 ст. 178 ГК).

Но в некоторых случаях закон предусматривает выплату выходного пособия на второй и третий месяц — период трудоустройства. Это происходит, если длительность периода трудоустройства работника превышает один месяц, и тогда размер выплаты составляет средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства на этот месяц (абзац 2 ст. 178 ГК), для третьего месяца сумма также составляет средний месячный заработок.

Однако выплата пособия за третий месяц возможна только при условии, что работник обратился в службу занятости в течение 14 дней со дня увольнения и не был трудоустроен в течение предшествующих двух месяцев. Для выплаты пособия за третий месяц нужно решение службы занятости (абзац 3 ст. 178 ГК).

Работник вправе самостоятельно обратиться к работодателю за выплатой в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания второго месяца со дня увольнения. С третьим месяцем работает такое же правило с одним нюансом — работник может обратиться к работодателю за выплатой после принятия решения службой занятости, но в срок не позднее 15 дней после окончания третьего месяца.

Кроме того при обоих случаях обращения работника для работодателя устанавливается 15-дневный срок, предусмотренный для выплаты компенсации.

В соответствии с абзацем 6 ст. 178 ГК выплаты выходного пособия и среднего месячного заработка за период трудоустройства или выплата единовременной компенсации должны быть произведены до завершения ликвидации организации.

Наталия Лукина
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