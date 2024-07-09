Как выполнить снятие с воинского учета по возрасту

Основные причины для снятия с воинского учета
В соответствии с нормами закона «О воинской обязанности» основными причинами для снятия с учета являются:
смена адреса проживания на срок от 3 месяцев (ст. 10 закона № 53-ФЗ);
выезд за пределы РФ на период от 6 месяцев (ст. 10 закона № 53-ФЗ);
достижение установленного законодательством предельного возраста (ст. 53 закона № 53-ФЗ).
Порядок снятия с воинского учета по возрасту
Рассмотрим порядок снятия с воинского учета по возрасту. Ст. 53 закона № 53-ФЗ установлен предельный срок пребывания граждан РФ в рядах военнообязанных:
До 2028 года будет идти переходный период. Например, если сотрудник в 2024 году достигнет 50 лет, то для него предельный возраст для нахождения в запасе будет 51 год:
Тех лиц, кого успели перевести в отставку до 01.01.2024, снова зачислять в запас по общему правилу не понадобится.
Предельный возраст для снятия с воинского учета согласно разряда военнообязанного
Разряд военнообязанного указан в военном билете. Согласно таблице возрастов граждан (таблица возрастов утв. Генштабом вооруженных сил 11.07.2017), пребывающих в запасе, и подлежащих снятию с воинского учета в связи с достижением предельного возраста в 2024 году подлежат снятию с учета мужчины:
Звание
Год рождения
Младшие офицеры
1964
Майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга, подполковники и капитаны 1-го ранга
1959
Высшие офицеры
1954
Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы 1974 года рождения по новым правилам будут сняты с учета не в 2024, а в 2025 году.
В каком звании с военного учета по возрасту снимаются женщины
Звания и годы рождения для военнослужащих женщин, подлежащих снятию с учета по возрасту в 2024 году, приведены в отдельной таблице.
Звание
2024
Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы, майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга
1979
Офицеры
1974
Как отразить снятие с воинского учета по возрасту сотрудника
Снятие с учета лица, достигшего предельного срока пребывания военнообязанным, производится автоматически с момента наступления предельного возраста. Однако в целях ведения воинского учета в организации сотруднику необходимо представить военный билет с отметкой о снятии с воинского учета в разделе «Отметки об освобождении от воинской обязанности»
В карточках тех, кто снят с воинского учета в связи с достижением предельного возраста пребывания в запасе или признанием негодным к военной службе по состоянию здоровья, заполняется реквизит «Отметка о снятии с воинского учета».
Такие карточки хранятся отдельно до проведения очередной сверки с военкоматом (п. 35 Инструкции по воинскому учету). После сверки карточки уничтожаются, и об этом составляется соответствующий акт.
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