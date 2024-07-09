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Воинский учет

Как выполнить снятие с воинского учета по возрасту

Рассказываем, как выполнить снятие с воинского учета по возрасту.
Как выполнить снятие с воинского учета по возрасту
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Основные причины для снятия с воинского учета

В соответствии с нормами закона «О воинской обязанности» основными причинами для снятия с учета являются:

Порядок снятия с воинского учета по возрасту

Рассмотрим порядок снятия с воинского учета по возрасту. Ст. 53 закона № 53-ФЗ установлен предельный срок пребывания граждан РФ в рядах военнообязанных:

До 2028 года будет идти переходный период. Например, если сотрудник в 2024 году достигнет 50 лет, то для него предельный возраст для нахождения в запасе будет 51 год:

Тех лиц, кого успели перевести в отставку до 01.01.2024, снова зачислять в запас по общему правилу не понадобится.

Предельный возраст для снятия с воинского учета согласно разряда военнообязанного

Разряд военнообязанного указан в военном билете. Согласно таблице возрастов граждан (таблица возрастов утв. Генштабом вооруженных сил 11.07.2017), пребывающих в запасе, и подлежащих снятию с воинского учета в связи с достижением предельного возраста в 2024 году подлежат снятию с учета мужчины:

Звание

Год рождения

Младшие офицеры

1964

Майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга, подполковники и капитаны 1-го ранга

1959

Высшие офицеры

1954

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы 1974 года рождения по новым правилам будут сняты с учета не в 2024, а в 2025 году.

В каком звании с военного учета по возрасту снимаются женщины

Звания и годы рождения для военнослужащих женщин, подлежащих снятию с учета по возрасту в 2024 году, приведены в отдельной таблице.

Звание

2024

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы, майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга

1979

Офицеры

1974

Как отразить снятие с воинского учета по возрасту сотрудника

Снятие с учета лица, достигшего предельного срока пребывания военнообязанным, производится автоматически с момента наступления предельного возраста. Однако в целях ведения воинского учета в организации сотруднику необходимо представить военный билет с отметкой о снятии с воинского учета в разделе «Отметки об освобождении от воинской обязанности»

В карточках тех, кто снят с воинского учета в связи с достижением предельного возраста пребывания в запасе или признанием негодным к военной службе по состоянию здоровья, заполняется реквизит «Отметка о снятии с воинского учета».

Такие карточки хранятся отдельно до проведения очередной сверки с военкоматом (п. 35 Инструкции по воинскому учету). После сверки карточки уничтожаются, и об этом составляется соответствующий акт.

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