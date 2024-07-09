Как выполнить снятие с воинского учета по возрасту

Основные причины для снятия с воинского учета

В соответствии с нормами закона «О воинской обязанности» основными причинами для снятия с учета являются:

Порядок снятия с воинского учета по возрасту

Рассмотрим порядок снятия с воинского учета по возрасту. Ст. 53 закона № 53-ФЗ установлен предельный срок пребывания граждан РФ в рядах военнообязанных:

До 2028 года будет идти переходный период. Например, если сотрудник в 2024 году достигнет 50 лет, то для него предельный возраст для нахождения в запасе будет 51 год:

Тех лиц, кого успели перевести в отставку до 01.01.2024, снова зачислять в запас по общему правилу не понадобится.

Предельный возраст для снятия с воинского учета согласно разряда военнообязанного

Разряд военнообязанного указан в военном билете. Согласно таблице возрастов граждан (таблица возрастов утв. Генштабом вооруженных сил 11.07.2017), пребывающих в запасе, и подлежащих снятию с воинского учета в связи с достижением предельного возраста в 2024 году подлежат снятию с учета мужчины:

Звание Год рождения Младшие офицеры 1964 Майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга, подполковники и капитаны 1-го ранга 1959 Высшие офицеры 1954