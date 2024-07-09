₽ Заказать рекламу
Налоговые споры

Суд игнорирует позицию ВС по аресту дебиторской задолженности

Рассмотрим сегодня необычный налоговый спор. Кассационная инстанция решила наложить арест (дело № А45-19328/2023, АС Западно-Сибирского округа) на дебиторскую задолженность компании, у которой были долги по налогам.
Суд игнорирует позицию ВС по аресту дебиторской задолженности
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Суть дела

Межрайонная ИФНС по Новосибирской области обратилась в суд, чтобы обратить взыскание на дебиторскую задолженность компании «Сибирские инженерные технологии». Арбитражный и апелляционные суды в удовлетворении иска отказали.

Причина — нельзя наложить арест на дебиторскую задолженность и обратить на нее взыскание как на заложенное имущество.

ФНС подала кассационную жалобу, по мнению инспекторов, ст. 38 НК «не исключает возможности обращения взыскания на дебиторскую задолженность». Поскольку налогоплательщик не выполнил требование об уплате налога и пени, ИФНС вынесла решение о взыскании налога, сбора, пени и штрафа за счет денежных средств (драгоценных металлов) на счетах в банках, а также электронных денежных средств.

На имущество наложили арест, а именно — на дебиторскую задолженность по акту сверки на сумму 300 000 рублей. Всего компания должна больше 1,2 млн рублей.

Кассация считает, что, отказывая ФНС, суды первой и апелляционной инстанции не учли:

  • ст. 57 Конституции, по которой каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы;

  • п. 2.1 ст. 73 НК, которым предусмотрено, что в случае неуплаты в течение одного месяца задолженности по налогам ФНС может получить в залог имущество должника;

  • арест и залог имущества — способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов;

  • п. 1 ст. 336 ГК, в котором сказано, что предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, за исключением имущества, на которое не допускается обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.

«Таким образом, дебиторская задолженность может быть предметом залога, поскольку относится к имущественным правам — правам требования, принадлежащим должнику как кредитору по неисполненным денежным обязательствам третьих лиц по оплате фактически поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг», — говорится в решении кассационной инстанции.

Что думает Верховный суд

В решении ВС от 12 мая 2022 г. № АКПИ22-118 сказано, что дебиторская задолженность не должна учитываться при определении стоимости имущества налогоплательщика в целях применения обеспечительных мер.

Что думает ФНС

В своем письме № КЧ-4-18/9261@ пишет: «Открытый перечень видов имущества, на которые налоговый орган может наложить запрет на отчуждение, содержится в пп. 1 п. 10 ст. 101 НК. Дебиторская задолженность в перечне не указана. Более того, для целей НК по общему правилу имущественные права, к которым относится и дебиторская задолженность, не признаются имуществом».

Таким образом, даже налоговики согласны с позицией Верховного суда. Остается загадкой, почему Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил первоначальное решение и отправил дело на новое рассмотрение?

Начать дискуссию

Клерк
Учет в строительстве

Что такое эскроу-счет, для чего он предназначен, учет у застройщика

Госдума приняла законопроект, который позволяет использовать эскроу-счета для постройки частных домов. Пока их применяют только при возведении многоквартирных зданий и коттеджных поселков. Что такое эскроу-счет, зачем он нужен и что учесть застройщику и его бухгалтеру.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Зарплата

Как оформить и оплатить сверхурочную работу бухгалтера

Задержаться допоздна после окончания рабочего дня — обычное дело для бухгалтера. Если это происходит по инициативе работодателя, такая работа считается сверхурочной и ее нужно оплачивать в повышенном размере или предоставлять отгул. Рассказываем, как это оформить, рассчитать и отразить в учете.

Как оформить и оплатить сверхурочную работу бухгалтера
НДС

НДС за реализацию лома меди будут платить покупатели

Чтобы исключить налоговые споры между ФНС и производителями кабельно-проводниковой продукции, в Госдуме предложили перенести обязанность по уплате НДС с продавцов на покупателей.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Государственные ведомства

Гознак запустил новую программу хранения золота

Спрос на хранение драгоценных металлов вырос, поэтому Гознак начал предоставлять клиентам кастодиальный сервис, который позволит безопасно хранить золото.

1
Наталия Лукина
Интервью

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой

Про предстоящие изменения в Налоговом законодательстве и про то, как к ним подготовиться, рассказала Эльвира Митюкова — популярный спикер по бухгалтерскому и налоговому учету, управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», спикер V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой
6
Аренда

Минфин упростит аренду федеральной недвижимости

Если в Росимущество передать отчет независимого оценщика, то срок рассмотрения документов для согласования договора аренды займет всего 5 дней.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ivkin.nikita.r@gmail.com
Право

Зачем нужен МКАС? Преимущества

В комментариях под прошлым постом выразили мнение, что МКАС — «помойка», которая ничем не отличается от государственных судов. Про эффективность правосудия по экономическим спорам я уже писал (все очень даже неплохо, если спор не касается интересов компаний с государственным участием), теперь расскажу про «российский» арбитраж.

Управление персоналом

Как начать делегировать? Топ-7 советов для роста бухгалтера

Многие считают переход от операционки к эффективному управлению командой одним из самых сложных этапов в становлении руководителя. Однако, следуя определенным принципам, этот процесс может стать более плавным и продуктивным — для этого есть несколько лайфхаков, о которых и пойдет речь в этой статье.

Как начать делегировать? Топ-7 советов для роста бухгалтера
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: компания Boeing призналась в мошенничестве, Никас Сафронов выбросил 1,5 млн рублей, а Nike удалит приложение для автоматической шнуровки кроссовок

Подготовили обзор главных событий дня — 8 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
Налоговые споры

Суд игнорирует позицию ВС по аресту дебиторской задолженности

Рассмотрим сегодня необычный налоговый спор. Кассационная инстанция решила наложить арест (дело № А45-19328/2023, АС Западно-Сибирского округа) на дебиторскую задолженность компании, у которой были долги по налогам.

Суд игнорирует позицию ВС по аресту дебиторской задолженности
Пенсии

Путин принял закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

С 1 января работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию в размере, установленном на 31 декабря 2024 года. Затем в феврале будет первая индексация, а вторая — в апреле.

Маркетплейсы

Как найти свою целевую аудиторию на маркетплейсе

Кажется, что для успешных продаж на Ozon достаточно написать в карточках товаров побольше ключевых запросов, чтобы зацепить каждого, а потом наблюдать, как покупатели сметают товары со складов. Но на самом деле, если пытаться охватить всех и сразу, легко проиграть конкурентам, которые прицельно работают со своей аудиторией. Разобрались, зачем изучать своих покупателей и как это поможет реализовать даже самые амбициозные планы продаж.

Как найти свою целевую аудиторию на маркетплейсе

Разборы законов

1 345
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Отпуска

Как уведомить работников о начале отпуска по графику отпусков: бланк и образец документа

Как составить уведомление о начале отпуска по графику отпусков в соответствии с ТК? По какой форме составлять этот документ? В какой срок направлять его работнику? Можно передавать уведомление в электронном виде? Что будет, если работодатель вовремя не передаст работнику уведомление? Отвечаем на вопросы, а также приводим бланк и образец заполненного уведомления.

Как уведомить работников о начале отпуска по графику отпусков: бланк и образец документа
Пользователи интернета

Telegram оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Мессенджер не принял нужные меры для удаления недостоверных сведений о вооруженных силах России.

Александр Малютин
Управление финансами

Как директору обезопасить себя при переводе денег компании: рекомендации и судебная практика

Банкротство — не единственный случай, когда директор может столкнуться с имущественной ответственностью за свои решения. Если действия или бездействие директора приводят к убыткам для организации, он может быть привлечен к ответственности и обязан возместить эти убытки.

Как директору обезопасить себя при переводе денег компании: рекомендации и судебная практика
Госпошлина

За наследство не надо платить госпошлину, если наследник жил вместе с наследодателем

Пунктом 5 статьи 333.38 НК предусмотрено освобождение физлиц от уплаты госпошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании дома или квартиры, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать там после его смерти.

Наталия Лукина
Медицина

💊Что должно быть в офисной аптечке. Новый состав с 1 сентября

Проведите ревизию офисных аптечек! Минздрав определился с новым составом. Подготовили для вас удобную табличку со средствами первой помощи, которые следует добавить в аптечку к 1 сентября. Забирайте в избранное.

💊Что должно быть в офисной аптечке. Новый состав с 1 сентября
«Мои самозанятые»
Ведение бизнеса

Масштабируем бизнес: от бизнес-плана до смены команды

Масштабирование бизнеса — логичный этап развития компании, выход ее на новый уровень. В случае удачного масштабирования все процессы будут работать эффективнее, а финансовые показатели заметно вырастут. В статье расскажем, на какие аспекты надо обращать внимание.

Масштабируем бизнес: от бизнес-плана до смены команды

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Подотчет, командировки

Подотчетник потерял документы об оплате

Деньги выдаются работникам под отчет для оплаты конкретных товаров, услуг. Например, покупки «канцелярки» в офис, оплаты командировочных расходов, оплаты ГСМ, проведения бизнеса-встреч и т.п. Подотчетные средства можно учесть в расходах по прибыли только при условии их правильного расходования и при наличии документов об оплате.

Подотчетник потерял документы об оплате

Интересные материалы

Налоговые изменения 2025

Вычет 18 000 руб. за нормы ГТО можно будет получить единовременно в любом месяце

Для лиц, выполнивших нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и награжденных знаком отличия, введут налоговый вычет по НДФЛ.