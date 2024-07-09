Суд игнорирует позицию ВС по аресту дебиторской задолженности

Рассмотрим сегодня необычный налоговый спор. Кассационная инстанция решила наложить арест (дело № А45-19328/2023, АС Западно-Сибирского округа) на дебиторскую задолженность компании, у которой были долги по налогам.

Суть дела

Межрайонная ИФНС по Новосибирской области обратилась в суд, чтобы обратить взыскание на дебиторскую задолженность компании «Сибирские инженерные технологии». Арбитражный и апелляционные суды в удовлетворении иска отказали.

Причина — нельзя наложить арест на дебиторскую задолженность и обратить на нее взыскание как на заложенное имущество.

ФНС подала кассационную жалобу, по мнению инспекторов, ст. 38 НК «не исключает возможности обращения взыскания на дебиторскую задолженность». Поскольку налогоплательщик не выполнил требование об уплате налога и пени, ИФНС вынесла решение о взыскании налога, сбора, пени и штрафа за счет денежных средств (драгоценных металлов) на счетах в банках, а также электронных денежных средств.

На имущество наложили арест, а именно — на дебиторскую задолженность по акту сверки на сумму 300 000 рублей. Всего компания должна больше 1,2 млн рублей.

Кассация считает, что, отказывая ФНС, суды первой и апелляционной инстанции не учли:

ст. 57 Конституции, по которой каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы;

п. 2.1 ст. 73 НК, которым предусмотрено, что в случае неуплаты в течение одного месяца задолженности по налогам ФНС может получить в залог имущество должника;

арест и залог имущества — способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов;

п. 1 ст. 336 ГК, в котором сказано, что предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, за исключением имущества, на которое не допускается обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.

«Таким образом, дебиторская задолженность может быть предметом залога, поскольку относится к имущественным правам — правам требования, принадлежащим должнику как кредитору по неисполненным денежным обязательствам третьих лиц по оплате фактически поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг», — говорится в решении кассационной инстанции.

Что думает Верховный суд

В решении ВС от 12 мая 2022 г. № АКПИ22-118 сказано, что дебиторская задолженность не должна учитываться при определении стоимости имущества налогоплательщика в целях применения обеспечительных мер.

Что думает ФНС

В своем письме № КЧ-4-18/9261@ пишет: «Открытый перечень видов имущества, на которые налоговый орган может наложить запрет на отчуждение, содержится в пп. 1 п. 10 ст. 101 НК. Дебиторская задолженность в перечне не указана. Более того, для целей НК по общему правилу имущественные права, к которым относится и дебиторская задолженность, не признаются имуществом».

Таким образом, даже налоговики согласны с позицией Верховного суда. Остается загадкой, почему Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил первоначальное решение и отправил дело на новое рассмотрение?