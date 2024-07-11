Минфин ввел три новых МСФО: о чем они

Приказ Минфина от 04.06.2024 № 77н ввел в действие три новых международных стандарта финансовой отчетности.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Круг компаний, применяющих МСФО, ограничен. Эти стандарты не являются обязательным для всех компаний в мире.

Они обязательны только для публичных организаций и крупных компаний с иностранными инвестициями, филиалов международных компаний.

В России по МСФО готовят отчетность:

банки и страховые компании (кроме ОСС);

ипотечные фирмы;

коммерческие пенсионные фонды;

инвестиционные компании;

акционерные общества с акциями, принадлежащими государству (по перечню Правительства);

компании, торгующие своими акциями на биржах.

Согласно приказу от 04.06.2024 № 77н, на территории РФ с 16 июля 2024 года вводятся в действия три новых МСФО:

«Соглашения о финансировании поставок (Поправки к МСФО (IAS) 7 и МСФО (IFRS) 7)». «Международная налоговая реформа — модельные правила Компонента 2 (Поправки к МСФО (IAS) 12)». «Отсутствие возможности обмена валют (Поправки к МСФО (IAS) 21)».

Соглашения о финансировании поставок

Соглашения о финансировании поставок характеризуются наличием предложения от одной или нескольких сторон оплатить суммы задолженности организации перед ее поставщиками и осуществить выплаты в соответствии с условиями указанных соглашений в тот же день, в который поставщики получат оплату, или после этой даты.

Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» предусматривают, что организация должна раскрывать информацию об условиях соглашений о финансировании поставок этих соглашений.

В частности, представляя такую информацию на начало и конец отчетного периода:

балансовую стоимость финансовых обязательств, включенных в соглашения о финансировании поставок;

балансовую стоимость финансовых обязательств, по которым поставщики уже получили оплату от сторон, предоставляющих финансирование, и связанные с ними статьи отчетности;

диапазон сроков оплаты (например, 30–40 дней с даты выставления счета) в том числе по сопоставимой торговой кредиторской задолженности, которая не включена в соглашение о финансировании поставок;

вид и влияние неденежных изменений балансовой стоимости финансовых обязательств.

Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» предусматривают раскрытие информации о том, имеет ли организация инструменты, которые позволяют ей выбрать способ урегулирования своих финансовых обязательств: денежными средствами (или другим финансовым активом) либо собственными акциями; (i) имеет ли организация инструменты, которые являются предметом генерального соглашения о неттинге.

Международная налоговая реформа — модельные правила

Компонента 2 Поправки к МСФО (IAS) 12 Стандарт применяется в отношении налогов на прибыль, которые предусмотрены законодательством, принятым в целях внедрения модельных правил Компонента 2, опубликованных ОЭСР. Такое налоговое законодательство и предусмотренные им налоги на прибыль называются «законодательство Компонента 2» и «налоги на прибыль по Компоненту 2».

В качестве исключения из требований этого стандарта организация не должна признавать и раскрывать информацию об отложенных налоговых активах и обязательствах, связанных с налогами на прибыль по Компоненту 2.

Организация должна раскрыть информацию о том, что она применила исключение в отношении информации об отложенных налоговых активах и обязательствах, связанных с налогами на прибыль по Компоненту 2.

Организация должна отдельно раскрыть свой текущий расход (доход) по налогу на прибыль, связанный с налогами на прибыль по Компоненту 2.

Организация должна раскрыть качественную и количественную информацию о влиянии налогов на прибыль по Компоненту 2 на конец отчетного периода. Такая информация не обязательно должна отражать все конкретные требования законодательства Компонента 2; она может быть представлена в виде диапазона ориентировочных значений.

Эти требования применимы к отчетности за периоды, начинающиеся 1 января 2023 года. Раскрывать информацию в отношении любого промежуточного периода до 31 декабря 2023 года организация не обязана.

Отсутствие возможности обмена валют (Поправки к МСФО (IAS) 21)

В стандарте дана схема, по которой можно оценить, возможен ли обмен валюты и определить расчетным путем текущий обменный курс, если сам обмен невозможен.

Если организация может получить валюту в пределах некоторого времени, она определяет, возможен ли обмен одной валюты на другую валюту:

на дату оценки;

для конкретной цели.

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Когда организация определяет обменный курс расчетным путем она должны раскрыть информацию в отчетности, чтобы ее пользователи могли понять, каким отсутствие обмена влияет на финансовые результаты организации.

При наличии нескольких обменных курсов используется курс, по которому могли бы производиться расчеты по будущим денежным потокам, связанным с данной операцией или остатком.