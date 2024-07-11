Стоит ли сейчас инвестировать или лучше положить деньги на вклад

Инвестиции в ценные бумаги и банковские вклады — одни из основных вариантов вложения накоплений, и у каждого из них есть свои особенности, преимущества и риски. Разбирались с экспертами, какой из этих способов выгоднее прямо сейчас.

Вклад и инвестиции: в чем их суть и различия

Банковский вклад — это классический способ сохранения и приумножения средств, который предполагает вложение накоплений на банковский депозит на определенный срок, как правило, по фиксированной процентной ставке (бывает и плавающая ставка, привязанная в ключевой ставке ЦБ).

Основным преимуществом банковского вклада является надежность — деньги на вкладе (до 1,4 млн рублей) защищены государством и гарантированно будут возвращены вкладчикам, если банк лишится лицензии.

Этот способ вложения средств подходит для консервативных инвесторов, которые хотят сохранить капитал и получить стабильный доход.

Высокой доходности (по сравнению с ценными бумагами) в долгосрочной перспективе вклады не предполагают: чаще их используют для того, чтобы защитить сбережения от инфляции или накопить нужную сумму на определенную цель.

Еще одна особенность банковских вкладов: как правило, если забрать деньги с депозита до того, как закончится срок действия вклада, можно потерять накопленные проценты. Но в некоторых случаях банки предоставляют условие по льготному расторжению: забрать деньги раньше срока в таком случае можно без потери процентов или с частичной потерей.

Инвестирование в ценные бумаги предполагает покупку акций, облигаций и других финансовых инструментов с целью получения дохода от роста их стоимости или дивидендов. Преимущество инвестирования в ценные бумаги — более высокий потенциальный доход.

Однако инвестирование сопряжено с более высокими рисками, нежели вложения в банковский депозит. Рынок ценных бумаг подвержен колебаниям, что может привести к потере части или всего инвестированного капитала.

Вложенные в ценные бумаги деньги не застрахованы государством, гарантий по доходности здесь тоже нет. Важно учитывать, что вложения в ценные бумаги требуют хорошего понимания финансовых рынков и рисков.

Таким образом, банковские вклады подходят для тех, кто предпочитает стабильность и низкий риск, в то время как инвестирование в ценные бумаги может быть интересным для тех, кто готов принять больший риск в надежде на высокий доход.

В разные экономические периоды доходность и привлекательность банковских вкладов и инвестиций меняются. Дальше разберем, что сейчас происходит с фондовым рынком и банковскими вкладами.

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Как сейчас обстоят дела с вкладами и на фондовом рынке

Вклады

С 2022 года наблюдается улучшение условий по депозитам, которое продолжается и сейчас. Это связано с пересмотром банками ожиданий относительно динамики ключевой ставки. Кредитные организации полагают, что Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политики лишь в 2025 году, в связи с этим они улучшают условия по вкладам срочностью до года, делая упор на годовые вклады.

Плюс к этому есть опасения, что на заседании в июле 2024 года ЦБ может поднять ставку с текущих 16% годовых сразу до 18% — из-за роста инфляции и инфляционных ожиданий в стране и на фоне высоких темпов кредитования, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

После июльского заседания ЦБ ставки по вкладам могут еще вырасти, что сделает этот инструмент еще более доходным.

К тому же вклады остаются самым простым, понятным и надежным инструментом вложения денежных средств, а высокие ставки делают их очень привлекательными для граждан, подчеркнул эксперт.

Как сообщили Банки.ру в ВТБ, если ключевая ставка поднимется на 2 п. п. и более, то не исключен рост ставок по банковским депозитам еще на 0,5–1,0 п. п.

Сейчас наибольшей популярностью у клиентов пользуются краткосрочные и среднесрочные депозиты — именно по ним банки предлагают наиболее высокую доходность, отметили в кредитной организации.

Например, ВТБ сейчас предлагает доходность по рублевому ВТБ-вкладу на уровне 17–18,5% годовых в зависимости от срока и размера вложений. Аналогичные ставки по вкладам разной продолжительности также есть у Газпромбанка, МКБ и Банка ДОМ.РФ.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов считает, что ставки по вкладам могут продолжить повышение, хотя вряд ли существенно. Пик ключевой ставки, по мнению эксперта, уже близок. «Первое снижение ключевой ставки ЦБ ожидается лишь в конце текущего года или начале следующего, так что депозитные ставки, вероятно, будут оставаться повышенными еще продолжительное время. Текущие ставки по вкладам существенно превышают по крайней мере официальную инфляцию в стране и могут составить неплохую конкуренцию акциям, особенно дивидендным», — отметил он в беседе с Банки.ру.

Фондовый рынок

Что касается состояния российского фондового рынка, он чувствует себя «относительно неплохо», отметил Додонов. Несмотря на существенную коррекцию в мае–июне, индекс Мосбиржи находится примерно на 1,5% выше, чем в начале этого года, заметил он.

В мае количество физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, выросло на 400 тысяч и достигло 31,9 млн, в июне показатель увеличился до 32,4 млн, сообщала Московская биржа. А вот суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке биржи в июне снизился — 78,3 млрд рублей против 116,3 млрд рублей в мае (это максимальный показатель за прошедшие месяцы 2024 года).

Ситуация на рынке акций сейчас неоднозначная, а коррекционное снижение может продолжиться, считает Зварич.

По его оценке, в базовом сценарии ожидается закрепление индекса Мосбиржи в диапазоне 3000–3270 пунктов, а при развитии негативного сценария — отступление индекса Мосбиржи в диапазон 2700–2800 пунктов.

Что сейчас выгодно — инвестировать или положить деньги на вклад? Мнение экспертов

В Экспобанке отмечают текущую привлекательность банковских депозитов и возможность уже сейчас зафиксировать высокую ставку на длительный срок — от года и выше.

«За счет высокой доходности и низкого риска многие инвесторы сейчас включают в свой портфель вклады. Оптимально диверсифицировать их по разным срокам и валютам. Например, часть денег положить на три месяца, часть — на год, чтобы зафиксировать высокую доходность. Из валютных вкладов сейчас наибольшей популярностью пользуются вклады в юанях», — говорит руководитель направления вкладов и привлечения Экспобанка Наталья Бубнова.

В Экспобанке доходность по вкладам в юанях сейчас достигает 6,4% годовых. В других банках ставки по вкладам в юанях немного отличаются: в Ак Барс Банке — до 6,5%, в ВТБ — до 6,3%.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев в беседе с Банки.ру отметил, что сегодня наблюдаются высокие процентные ставки, снижение которых можно ожидать лишь к 2025 году. Поэтому сейчас выгодно фиксировать высокие доходности на как можно больший срок — это касается как вкладов, так и облигаций.

Что касается акций, сейчас сценарий роста ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ во многом заложен в оценку бумаг, и на рынке можно найти отдельные интересные истории, отметил Пучкарев. «Важный момент: все ждут, когда начнет снижаться ключевая ставка. В таком случае акции будет ждать бурная переоценка», — предупредил он.

Для долгосрочных инвесторов сейчас могут быть интересны акции с прицелом на снижение ставок в 2025 году. Долгосрочным, но консервативным участникам рынка стоит обратить внимание на длинные облигации — к примеру, 10-летние гособлигации сейчас позволяют зафиксировать выше 15% доходности на 10 лет вперед, указал эксперт БКС.

В Т-Инвестициях считают, что текущий период оптимален для покупки облигаций. Там ожидают, что цикл снижения ставки начнется не ранее IV квартала 2024 года, а повышение ставки на июльском заседании считают очень вероятным.

Начиная с августа динамика цен замедлится, и в осенний период ЦБ будет готов перейти к снижению ставки. Доходности облигаций начнут реагировать на смягчение риторики ЦБ резким снижением еще до фактического снижения ключевой, говорят аналитики Т-Инвестиций.

«Поэтому мы считаем, что не стоит тянуть с формированием портфеля облигаций до момента снижения ключевой ставки. Инструменты с дюрацией от трех лет уже учитывают жесткость денежной политики. После июльского заседания ЦБ не исключаем смещение кривой доходности вниз, особенно в "длине"», — уточнил руководитель департамента инвестиционной аналитики Т-Инвестиций Кирилл Комаров.

Флоатеры также остаются привлекательными как минимум весь III квартал текущего года, поэтому если инвестор не готов принимать на себя процентный риск, то стоит рассмотреть для покупки бумаги с плавающей ставкой, добавил управляющий активами на долговых рынках Т-Инвестиции Михаил Иванов.

В ФГ «Финам» отметили, что текущие ставки по вкладам могут составить неплохую конкуренцию акциям, особенно дивидендным. «Так что для многих инвесторов перекладывание денег из акций в банковский вклад может оказаться неплохим вариантом. Инвестиции в отдельные акции могут принести большую доходность, но и риски сейчас достаточно высокие», — говорит Додонов из «Финама».

Он также отметил, что на рынке депозитов высокие ставки сейчас по вкладам в рублях, и данный инструмент не защитит в случае возможного существенного ослабления нацвалюты. При этом некоторые акции, прежде всего экспортно-ориентированных компаний из сырьевого сектора, определенную защиту от этого дать могут, считает он.

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» считают, что в III квартале 2024 года наиболее интересны для вложений фонды денежного рынка, облигации с плавающим купоном и акции внутренне ориентированных секторов.

Также сейчас подходящий момент для валютной диверсификации, отмечают они, потому что доходности по валютным облигациям выросли, а рубль укрепился.

Руководитель инвестиционного блока МТС Банка Роман Степанов предлагает воспользоваться всеми плюсами сложившейся ситуации: 50% накоплений положить на вклад, чтобы воспользоваться повышенной ставкой, а другие 50% направить на инвестиции, которые дают потенциально большой доход. В свою очередь, инвестиции можно распределить в следующей пропорции: 80% – в облигации и 20% – в акции.

Степанов подчеркнул, что при инвестировании в акции правильным будет вкладывается «в долгую». На трехлетнем горизонте рынок акций в целом показывает очень хорошие доходности, и в пересчете на проценты годовых эти вложения могут принести 20–30% годовых, говорит глава инвестблока МТС Банка.

«Реакция рынка на повышение ключевой ставки была предсказуемой, и на рынке наблюдалась просадка вслед за ростом доходностей ОФЗ. Но сниженная стоимость бумаг – это и хорошая возможность для их покупки», — заметил Степанов.

Выбирая бумаги с фиксированной доходностью, лучше рассматривать либо покупку облигаций до погашения для фиксации доходности, либо облигации с «плавающим» купоном, привязанным к ключевой ставке, отметил эксперт.

Во втором случае инвестору нет необходимости следить за тем, как меняется настроение рынка: доходность по флоатерам будет коррелировать с изменением ставки.

Высокая ключевая ставка дает, на первый взгляд, большую доходность по вкладам, но, с другой стороны, ограничивает возможности кредитования, то есть трансмиссии этих средств в кредиты, указал эксперт. Поэтому и маржинальность вкладов не может бесконечно расти. А вот инвестиции — это альтернатива, считает он. «Это подтверждает развивающийся рынок ЦФА или большое количество выпусков облигаций и IPO в этом году, вызвавшее настоящий бум среди инвесторов», — заключил Степанов.