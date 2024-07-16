Налог на прибыль в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Реквизиты письма Суть разъяснений

Письмо Минфина от 11.03.2024 № 03-03-06/1/21233 Базу по налогу на прибыль можно уменьшить на убытки прошлых лет. Но есть ограничения.

Письмо Минфина от 22.04.2024 № 03-03-06/1/37477 За списанную кредиторку надо платить налог. Но есть исключения.

Письмо Минфина от 22.04.2024 № 03-03-06/1/37453 Если в компании были НИОКР, вместе с декларацией по налогу на прибыль надо сдавать в ИФНС научный отчет.

Письмо Минфина от 04.04.2024 № 03-03-07/30875 Минфин объяснил, какими документами подтвердить перелет сотрудника по авиабилету.

Письмо Минфина от 23.04.2024 № 03-03-06/1/38310 Зарплата по-среднему идет в расходы для налога на прибыль.

Письмо Минфина от 23.04.2024 № 03-03-06/1/38297 Для арктической льготы по налогу на прибыль у компании не должно быть обособок.

Письмо Минфина от 23.04.2024 № 03-03-06/1/38311 Для налога на прибыль 0% у медорганизации должно быть не менее 50% сотрудников с сертификатом или свидетельством об аккредитации.

Письмо Минфина от 22.03.2024 № 03-03-07/25921 Доход от перераспределения долей в дочернем ООО облагается налогом на прибыль.

Письмо Минфина от 20.03.2024 № 03-03-06/1/25022 Уменьшение уставного капитала не облагается налогом на прибыль, если чистые активы стали меньше УК.

Письмо УФНС по г. Москве от 04.06.2024 № 16-17/069746 Компенсации за авто сотрудника идет в расходы в день выплаты.

Письмо Минфина от 22.05.2024 № 03-03-06/1/46424 Служебное жилье – это амортизируемое имущество.