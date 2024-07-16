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Обзоры для бухгалтера

Налог на прибыль в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по налогу на прибыль. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.
Налог на прибыль в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Январь 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 20.12.2023 № 03-15-07/123282

Если доля государства (50%) в аккредитованной IT-компании снизилась, то льготы по налогу на прибыль все равно пока не будет.

Письмо Минфина от 14.12.2023 № 03-03-06/2/120821

Сувениры с логотипом компании учитывают в расходах в размере 1% от выручки.

Письмо Минфина от 20.11.2023 № 03-03-06/1/110832

Выплаты по трудовому договору, предусмотренные системой оплаты труда, идут в расходы для налога на прибыль.

Письмо Минфина от 18.12.2023 № 03-03-06/1/122149

Расходы на заводскую столовую уменьшают базу по налогу на прибыль.

Письмо Минфина от 08.12.2023 № 03-03-06/1/118563

Суточные командированным включают в прочие расходы.

Письмо Минфина от 20.12.2023 № 03-03-06/1/123463

Медклиника учитывает доходы от анализов для налоговой льготы, даже если исследует их другая фирма.

Письмо Минфина от 20.12.2023 № 03-03-06/1/123430

Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ относятся к прочим расходам.

Письмо от 18.12.2023 № 03-03-05/122631

Стоимость ОС из сферы высоких технологий в учете можно завышать в 1,5 раза.

Письмо Минфина от 22.12.2023 № 07-01-10/124741

Для налога на прибыль передачу имущества участникам СВО надо подтвердить документами.

Письмо Минфина от 12.12.2023 № 03-03-06/1/120190

Уменьшение уставного капитала идет в состав внереализационных доходов и облагается налогом.

Письмо Минфина от 30.11.2023 № 03-03-06/1/115223

Маршрут/квитанция электронного авиабилета подтвердит расходы на его покупку.

Февраль 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 04.12.2023 № 03-03-06/1/116625

Материнская компания может не платить налог за деньги, полученные от «дочки» в пределах вклада.

Письмо Минфина от 29.12.2023 № 03-03-06/1/128334

При переходе с УСН «доходы» на ОСНО компания не учитывает расходы на ОС.

Письмо ФНС от 26.01.2024 № СД-4-3/789@

С 2024 года применяется новая форма налогового расчета КНД 1151056. Там, в том числе, надо указывать необлагаемые выплаты.

Письмо Минфина от 17.01.2024 № 03-03-06/1/2929

По договорам займа расход в виде процентов учитывают на конец каждого месяца.

Письмо Минфина от 22.12.2023 № 03-03-06/1/124684

Возврат переплаченного штрафа не идет в доходы и не облагается налогом на прибыль.

Письмо ФНС от 05.02.2024 № СД-2-3/1529

Маркетплейсы могут включить в расходы товар, который куда-то пропал со склада.

Письмо Минфина от 15.01.2024 № 03-03-06/1/1909

Взносы в НКО включают в расходы, если они необходимы для ведения бизнеса.

Письмо Минфина от 22.12.2023 № 03-03-06/1/124778

Резиденты СПВ для пониженной ставки налога на прибыль учитывают внереализационные доходы.

Письмо Минфина от 12.01.2024 № 03-03-06/1/1351

Возмещение ущерба по договору учитывают в расходах для налога на прибыль.

Письмо ФНС от 05.10.2022 № СД-3-2/10778

Возмещение ущерба от контрагента по НДС-разрывам в цепочке не облагается налогом на прибыль.

Письмо Минфина от 15.01.2024 № 03-03-06/1/2059

Изучение конъюнктуры рынка идет в состав прочих расходов.

Март 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо ФНС от 28.02.2024 № СД-4-3/2274@

В декларации по налогу на прибыль за 2023 год надо указывать новые коды (для ЦФА и личных фондов).

Письмо Минфина от 16.02.2024 № 03-03-06/1/13743

На имущество дешевле 100 тыс. рублей не начисляют амортизацию в налоговом учете.

Письмо Минфина от 05.02.2024 № 03-03-06/1/9179

Сельхозкомпания не применяет льготную ставку налога на прибыль к процентам по депозиту.

Письмо Минфина от 02.02.2024 № 03-00-07/8315

Проезд в командировку идет в расходы для налога на прибыль.

Письмо Минфина от 12.02.2024 № 03-03-06/1/11491

Для налога на прибыль доходы и расходы учитывают методом начисления.

Письмо Минфина от 24.01.2024 № 03-03-06/1/5276

Есть несколько оснований для признания задолженности безнадежной и включения ее в состав внереализационных расходов.

Апрель 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 10.01.2024 № 03-03-05/528

Для льготной ставки 0% по налогу на прибыль работники медклиник должны иметь документ об аккредитации.

Письмо Минфина от 05.03.2024 № 03-03-06/1/19743

Исключительные права на программы можно амортизировать ускоренно.

Письмо Минфина от 19.09.2024 № 03-03-05/14467

50%-е ограничение на учет убытков по налогу на прибыль хотят продлить еще на 4 года.

Письмо Минфина от 25.03.2024 № 03-03-06/2/26403

При расчете налога на прибыль учитывать прошлые убытки, надо хранить всю старую первичку.

Май 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 03.04.2024 № 03-03-06/3/30336

В НК нет предельного срока простоя для целей начисления амортизации.

Письмо Минфина от 25.04.2024 № 03-03-06/1/38979

Если начислили лишний транспортный налог, сдавать уточненку по налогу на прибыль не надо.

Письмо Минфина от 29.03.2024 № 03-03-06/1/28535

Для льготы IT-компании по налогу на прибыль ПО должно быть в реестре на момент оказания услуг.

Письмо Минфина от 10.04.2024 № 03-03-06/1/32849

Электронную первичку можно учесть для налога на прибыль.

Письмо Минфина от 08.04.2024 № 03-03-06/1/32151

Ошибки прошлых периодов можно учесть в текущей декларации по налогу на прибыль.

Письмо Минфина от 05.04.2024 № 03-03-06/1/31432

Письмо Минфина от 05.04.2024 № 03-03-06/1/31432

Электронные авиабилеты можно принять в расходы.

Письмо Минфина от 14.05.2024 № 03-03-06/1/44087

Только один вид реорганизации не мешает IT-компании применять налоговые льготы.

Письмо Минфина от 05.04.2024 № 03-03-06/1/31429

Скидку покупателю можно включить в расходы.

Июнь 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 11.03.2024 № 03-03-06/1/21233

Базу по налогу на прибыль можно уменьшить на убытки прошлых лет. Но есть ограничения.

Письмо Минфина от 22.04.2024 № 03-03-06/1/37477

За списанную кредиторку надо платить налог. Но есть исключения.

Письмо Минфина от 22.04.2024 № 03-03-06/1/37453

Если в компании были НИОКР, вместе с декларацией по налогу на прибыль надо сдавать в ИФНС научный отчет.

Письмо Минфина от 04.04.2024 № 03-03-07/30875

Минфин объяснил, какими документами подтвердить перелет сотрудника по авиабилету.

Письмо Минфина от 23.04.2024 № 03-03-06/1/38310

Зарплата по-среднему идет в расходы для налога на прибыль.

Письмо Минфина от 23.04.2024 № 03-03-06/1/38297

Для арктической льготы по налогу на прибыль у компании не должно быть обособок.

Письмо Минфина от 23.04.2024 № 03-03-06/1/38311

Для налога на прибыль 0% у медорганизации должно быть не менее 50% сотрудников с сертификатом или свидетельством об аккредитации.

Письмо Минфина от 22.03.2024 № 03-03-07/25921

Доход от перераспределения долей в дочернем ООО облагается налогом на прибыль.

Письмо Минфина от 20.03.2024 № 03-03-06/1/25022

Уменьшение уставного капитала не облагается налогом на прибыль, если чистые активы стали меньше УК.

Письмо УФНС по г. Москве от 04.06.2024 № 16-17/069746

Компенсации за авто сотрудника идет в расходы в день выплаты.

Письмо Минфина от 22.05.2024 № 03-03-06/1/46424

Служебное жилье – это амортизируемое имущество.

Письмо Минфина от 25.03.2024 № 03-03-06/1/26730

За изъятую недвижимость нужно платить налог на прибыль.

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Налог на прибыль в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

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