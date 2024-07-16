Налог на прибыль в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Январь 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 20.12.2023 № 03-15-07/123282
Если доля государства (50%) в аккредитованной IT-компании снизилась, то льготы по налогу на прибыль все равно пока не будет.
Письмо Минфина от 14.12.2023 № 03-03-06/2/120821
Сувениры с логотипом компании учитывают в расходах в размере 1% от выручки.
Письмо Минфина от 20.11.2023 № 03-03-06/1/110832
Выплаты по трудовому договору, предусмотренные системой оплаты труда, идут в расходы для налога на прибыль.
Письмо Минфина от 18.12.2023 № 03-03-06/1/122149
Расходы на заводскую столовую уменьшают базу по налогу на прибыль.
Письмо Минфина от 08.12.2023 № 03-03-06/1/118563
Суточные командированным включают в прочие расходы.
Письмо Минфина от 20.12.2023 № 03-03-06/1/123463
Медклиника учитывает доходы от анализов для налоговой льготы, даже если исследует их другая фирма.
Письмо Минфина от 20.12.2023 № 03-03-06/1/123430
Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ относятся к прочим расходам.
Стоимость ОС из сферы высоких технологий в учете можно завышать в 1,5 раза.
Письмо Минфина от 22.12.2023 № 07-01-10/124741
Для налога на прибыль передачу имущества участникам СВО надо подтвердить документами.
Письмо Минфина от 12.12.2023 № 03-03-06/1/120190
Уменьшение уставного капитала идет в состав внереализационных доходов и облагается налогом.
Письмо Минфина от 30.11.2023 № 03-03-06/1/115223
Маршрут/квитанция электронного авиабилета подтвердит расходы на его покупку.
Февраль 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 04.12.2023 № 03-03-06/1/116625
Материнская компания может не платить налог за деньги, полученные от «дочки» в пределах вклада.
Письмо Минфина от 29.12.2023 № 03-03-06/1/128334
При переходе с УСН «доходы» на ОСНО компания не учитывает расходы на ОС.
Письмо ФНС от 26.01.2024 № СД-4-3/789@
С 2024 года применяется новая форма налогового расчета КНД 1151056. Там, в том числе, надо указывать необлагаемые выплаты.
Письмо Минфина от 17.01.2024 № 03-03-06/1/2929
По договорам займа расход в виде процентов учитывают на конец каждого месяца.
Письмо Минфина от 22.12.2023 № 03-03-06/1/124684
Возврат переплаченного штрафа не идет в доходы и не облагается налогом на прибыль.
Письмо ФНС от 05.02.2024 № СД-2-3/1529
Маркетплейсы могут включить в расходы товар, который куда-то пропал со склада.
Письмо Минфина от 15.01.2024 № 03-03-06/1/1909
Взносы в НКО включают в расходы, если они необходимы для ведения бизнеса.
Письмо Минфина от 22.12.2023 № 03-03-06/1/124778
Резиденты СПВ для пониженной ставки налога на прибыль учитывают внереализационные доходы.
Письмо Минфина от 12.01.2024 № 03-03-06/1/1351
Возмещение ущерба по договору учитывают в расходах для налога на прибыль.
Письмо ФНС от 05.10.2022 № СД-3-2/10778
Возмещение ущерба от контрагента по НДС-разрывам в цепочке не облагается налогом на прибыль.
Письмо Минфина от 15.01.2024 № 03-03-06/1/2059
Изучение конъюнктуры рынка идет в состав прочих расходов.
Март 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо ФНС от 28.02.2024 № СД-4-3/2274@
В декларации по налогу на прибыль за 2023 год надо указывать новые коды (для ЦФА и личных фондов).
Письмо Минфина от 16.02.2024 № 03-03-06/1/13743
На имущество дешевле 100 тыс. рублей не начисляют амортизацию в налоговом учете.
Письмо Минфина от 05.02.2024 № 03-03-06/1/9179
Сельхозкомпания не применяет льготную ставку налога на прибыль к процентам по депозиту.
Письмо Минфина от 02.02.2024 № 03-00-07/8315
Проезд в командировку идет в расходы для налога на прибыль.
Письмо Минфина от 12.02.2024 № 03-03-06/1/11491
Для налога на прибыль доходы и расходы учитывают методом начисления.
Письмо Минфина от 24.01.2024 № 03-03-06/1/5276
Есть несколько оснований для признания задолженности безнадежной и включения ее в состав внереализационных расходов.
Апрель 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 10.01.2024 № 03-03-05/528
Для льготной ставки 0% по налогу на прибыль работники медклиник должны иметь документ об аккредитации.
Письмо Минфина от 05.03.2024 № 03-03-06/1/19743
Исключительные права на программы можно амортизировать ускоренно.
Письмо Минфина от 19.09.2024 № 03-03-05/14467
50%-е ограничение на учет убытков по налогу на прибыль хотят продлить еще на 4 года.
Письмо Минфина от 25.03.2024 № 03-03-06/2/26403
При расчете налога на прибыль учитывать прошлые убытки, надо хранить всю старую первичку.
Май 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 03.04.2024 № 03-03-06/3/30336
В НК нет предельного срока простоя для целей начисления амортизации.
Письмо Минфина от 25.04.2024 № 03-03-06/1/38979
Если начислили лишний транспортный налог, сдавать уточненку по налогу на прибыль не надо.
Письмо Минфина от 29.03.2024 № 03-03-06/1/28535
Для льготы IT-компании по налогу на прибыль ПО должно быть в реестре на момент оказания услуг.
Письмо Минфина от 10.04.2024 № 03-03-06/1/32849
Электронную первичку можно учесть для налога на прибыль.
Письмо Минфина от 08.04.2024 № 03-03-06/1/32151
Ошибки прошлых периодов можно учесть в текущей декларации по налогу на прибыль.
Письмо Минфина от 05.04.2024 № 03-03-06/1/31432
Письмо Минфина от 05.04.2024 № 03-03-06/1/31432
Электронные авиабилеты можно принять в расходы.
Письмо Минфина от 14.05.2024 № 03-03-06/1/44087
Только один вид реорганизации не мешает IT-компании применять налоговые льготы.
Письмо Минфина от 05.04.2024 № 03-03-06/1/31429
Скидку покупателю можно включить в расходы.
Июнь 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 11.03.2024 № 03-03-06/1/21233
Базу по налогу на прибыль можно уменьшить на убытки прошлых лет. Но есть ограничения.
Письмо Минфина от 22.04.2024 № 03-03-06/1/37477
За списанную кредиторку надо платить налог. Но есть исключения.
Письмо Минфина от 22.04.2024 № 03-03-06/1/37453
Если в компании были НИОКР, вместе с декларацией по налогу на прибыль надо сдавать в ИФНС научный отчет.
Письмо Минфина от 04.04.2024 № 03-03-07/30875
Минфин объяснил, какими документами подтвердить перелет сотрудника по авиабилету.
Письмо Минфина от 23.04.2024 № 03-03-06/1/38310
Зарплата по-среднему идет в расходы для налога на прибыль.
Письмо Минфина от 23.04.2024 № 03-03-06/1/38297
Для арктической льготы по налогу на прибыль у компании не должно быть обособок.
Письмо Минфина от 23.04.2024 № 03-03-06/1/38311
Для налога на прибыль 0% у медорганизации должно быть не менее 50% сотрудников с сертификатом или свидетельством об аккредитации.
Письмо Минфина от 22.03.2024 № 03-03-07/25921
Доход от перераспределения долей в дочернем ООО облагается налогом на прибыль.
Письмо Минфина от 20.03.2024 № 03-03-06/1/25022
Уменьшение уставного капитала не облагается налогом на прибыль, если чистые активы стали меньше УК.
Письмо УФНС по г. Москве от 04.06.2024 № 16-17/069746
Компенсации за авто сотрудника идет в расходы в день выплаты.
Письмо Минфина от 22.05.2024 № 03-03-06/1/46424
Служебное жилье – это амортизируемое имущество.
Письмо Минфина от 25.03.2024 № 03-03-06/1/26730
За изъятую недвижимость нужно платить налог на прибыль.
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