Отчетность за полугодие, НДС с цессии, Форензик, коммуникации в компании и др. Обзор мероприятий с 17 по 30 июля

Сделали подборку важных мероприятий для бухгалтера. Читайте, записывайтесь и применяйте новые знания и навыки на практике!

Время: с 10:00 до 11:30

Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, д. 68/18, стр. 3

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Взаимодействие в диалогах.

2. Контроль над диалогом.

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17 июля Уступка права требования (цессия): учет у цедента

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Правовой механизм уступки права требования (цессии).

2. Бухучет продажи дебиторской задолженности по договору цессии.

3. Уступка денежного требования при расчете налога на прибыль.

4. НДС с цессии.

5. Операции по договору цессии при применении УСН.

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17 июля Отчетность за первое полугодие 2024

Время: с 13:00 до 15:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Налоговый контроль доходов физлиц.

2. Подготовка отчетности по зарплатным налогам за первое полугодие 2024 года. Новое в налогообложении НДФЛ и начислении страховых взносов.

3. Отчетность за полугодие 2024 года и комментарии к изменениям законодательства об обязательном страховании.

4. Отчетность за полугодие 2024 года и комментарии к изменениям законодательства по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ.

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Время: c 10:00 до 11:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:



1. Настройка индивидуальной учетной записи для каждого сотрудника.

2. Организация совместной работы с отчетами.

3. Как настроить права доступа к конфиденциальной информации.

4. Какие новые возможности появились в многопользовательском режиме.

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24 июля Форензик, как разновидность проверки деятельности компании

Время: c 10:00 до 12:00

Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, 68/18, стр. 3

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1.Реальные кейсы проверок.

2. Выявление рисков.

3. Рекомендации по предупреждению финансовых злоупотреблений.

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25 июля Взаимодействие централизованной бухгалтерии и учреждения – документационное обеспечение

Время: c 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Какие основания есть для передачи полномочий по ведению учета и составления отчетности.

2. Регулирование учета и организационные вопросы учетной политики.

3. Основные разделы для ЦБ для субъекта централизованного учета по графику документооборота.

4. Как выстроить рабочие связи при инвентаризации, закупках и налогах.

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Время: c 11:00 до 12:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Причины, которые могут привести к статусу самовольной постройки. Алгоритм действий в каждом случае.

2. Последствия признания объектов самовольной постройкой.

3. Два способа легализации: плюсы, минусы, сроки, затраты ресурсов.

4. Особенности взаимодействия с государственными органами.

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27 июля Как произвести впечатление с первого слова

Время: с 11:00 до 13:00

Формат: офлайн, Санкт-Петербург

Стоимость: 4500 рублей

Программа мероприятия:

Дискуссия о самопозиционировании бухгалтера. Составление визитной карточки для деловых знакомств.

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