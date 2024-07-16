Отчетность за полугодие, НДС с цессии, Форензик, коммуникации в компании и др. Обзор мероприятий с 17 по 30 июля

17 июля Коммуникации в компании (в том числе жесткие): как обеспечить себе максимум влияния на любом уровне
Время: с 10:00 до 11:30
Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, д. 68/18, стр. 3
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Взаимодействие в диалогах.
2. Контроль над диалогом.
17 июля Уступка права требования (цессия): учет у цедента
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Правовой механизм уступки права требования (цессии).
2. Бухучет продажи дебиторской задолженности по договору цессии.
3. Уступка денежного требования при расчете налога на прибыль.
4. НДС с цессии.
5. Операции по договору цессии при применении УСН.
17 июля Отчетность за первое полугодие 2024
Время: с 13:00 до 15:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Налоговый контроль доходов физлиц.
2. Подготовка отчетности по зарплатным налогам за первое полугодие 2024 года. Новое в налогообложении НДФЛ и начислении страховых взносов.
3. Отчетность за полугодие 2024 года и комментарии к изменениям законодательства об обязательном страховании.
4. Отчетность за полугодие 2024 года и комментарии к изменениям законодательства по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ.
23 июля Совместная работа для бухгалтеров в Экстерне: порядок, контроль и безопасность
Время: c 10:00 до 11:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Настройка индивидуальной учетной записи для каждого сотрудника.
2. Организация совместной работы с отчетами.
3. Как настроить права доступа к конфиденциальной информации.
4. Какие новые возможности появились в многопользовательском режиме.
24 июля Форензик, как разновидность проверки деятельности компании
Время: c 10:00 до 12:00
Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, 68/18, стр. 3
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1.Реальные кейсы проверок.
2. Выявление рисков.
3. Рекомендации по предупреждению финансовых злоупотреблений.
25 июля Взаимодействие централизованной бухгалтерии и учреждения – документационное обеспечение
Время: c 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Какие основания есть для передачи полномочий по ведению учета и составления отчетности.
2. Регулирование учета и организационные вопросы учетной политики.
3. Основные разделы для ЦБ для субъекта централизованного учета по графику документооборота.
4. Как выстроить рабочие связи при инвентаризации, закупках и налогах.
26 июля Объекты коммерческой недвижимости и «самострой»: причины проблем и способы их решения
Время: c 11:00 до 12:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Причины, которые могут привести к статусу самовольной постройки. Алгоритм действий в каждом случае.
2. Последствия признания объектов самовольной постройкой.
3. Два способа легализации: плюсы, минусы, сроки, затраты ресурсов.
4. Особенности взаимодействия с государственными органами.
27 июля Как произвести впечатление с первого слова
Время: с 11:00 до 13:00
Формат: офлайн, Санкт-Петербург
Стоимость: 4500 рублей
Программа мероприятия:
Дискуссия о самопозиционировании бухгалтера.
Составление визитной карточки для деловых знакомств.
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