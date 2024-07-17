Как переоформить лицензии при слиянии юридических лиц

При слиянии юридических лиц можно продолжать осуществлять лицензируемую деятельность, но при этом лицензию нужно переоформить.

Ситуация: ООО решило присоединиться к другому ООО. Как переоформить лицензии для юрлиц, осуществляющих слияние?

В случае реорганизации в форме слияния закон допускает возможность переоформления лицензии (п.1 ч.1 ст. 18 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ). При этом у каждого юридического лица, участвующего в слиянии, должна быть лицензия на один и тот же вид деятельности, актуальная на дату государственной регистрации реорганизованных юридических лиц.

Порядок переоформления лицензии установлен ч. 3 ст. 18 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ. Для переоформления лицензии лицензиат или его правопреемник представляет в лицензирующий орган, либо направляет заказным письмом с уведомлением о вручении, заявление о переоформлении лицензии с указанием реквизитов документа, подтверждающего уплату госпошлины за переоформление лицензии, и оригинал действующей лицензии на бумажном носителе или лицензию в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Подавать заявление следует в тот же лицензирующий орган, который выдал первоначальную лицензию.

ООО, которое присоединяется к другому ООО, вправе продолжать осуществлять лицензируемую деятельность до момента, пока не внесутся изменения в реестр лицензий на основании заявления лицензиата о внесении изменений в реестр в соответствии с п. 2 ст. 18 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ.

Но здесь есть исключения. Лицензиат не может продолжать осуществлять деятельность, если место реализации такой деятельности не указано в реестре лицензий. А еще лицензиат не вправе продолжать выполнять работы и оказывать услуги по лицензируемому виду деятельности, которые не указаны в реестре лицензий.