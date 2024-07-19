6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 года: как правильно заполнить в 1С по шагам

Версия формы 6-НДФЛ отображается в момент создания отчета:

На этом этапе все стандартно: ИНН, КПП, наименование налогового агента, ОКТМО, ФИО подписанта, номер телефона и прочее.

Код отчетного периода для расчета за первое полугодие — 31.

Код по месту нахождения (учета) — 214, если отчитывается юрлицо, 120 — если ИП по месту жительства.

Он посвящен обязательствам налогового агента, то есть в нем отражают суммы НДФЛ, которые работодатель должен был перечислить в соответствии с периодами выплат вознаграждения работникам, а именно:

в строке 026 — до 5 июля 2024 года.

в строке 025 — до 28 июня 2024 года;

в строке 024 — до 5 июня 2024 года;

в строке 023 — до 28 мая 2024 года;

в строке 022 — до 6 мая 2024 года (перенос с воскресенья 5 мая);

в строке 021 — НДФЛ, подлежащий уплате до 2 мая 2024 года (перенос с воскресенья 28 апреля);

Строка 020 предназначена для отражения обязательств налогового агента нарастающим итогом с начала года. В расчете 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 года строка 020 будет равняться сумме строк 021 — 030 и значению строки 020 расчета за 1 квартал 2024 года.

Если в течение квартала налоговый агент возвращал работнику излишне удержанный ранее налог, эти сведения нужно отразить в строках 031 — 036.

Шаг 4 — заполняем раздел 2

В нем налоговый агент показывает расчет налога на доходы физических лиц в разрезе применяемых ставок. Это значит, что если в компании есть физические лица, в отношении которых применяются иные от 13% ставки НДФЛ, например, 15 или 30%, раздел 2 нужно заполнить по каждой налоговой ставке.

Итак, строки 110, 120 и 130 предназначены для отражения численности работников, сумм начисленных доходов и примененных налоговых вычетов соответственно, а строка 131 — это разница строк 120 и 130. Именно от значения строки 131 нужно считать НДФЛ для заполнения строки 140.

Обратите внимание, что если в компании трудятся иностранные высококвалифицированные специалисты, их численность, доходы и налог нужно выносить в отдельные строки (111, 121 и 141 соответственно) без уменьшения на эти суммы общих по предприятию показателей.