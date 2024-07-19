6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 года: как правильно заполнить в 1С по шагам

На каком бланке нужно отчитываться за полугодие 2024 года
В 2024 году налоговые агенты обязаны предоставлять расчет 6-НДФЛ на бланке, который утвержден приказом ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@.
Новую форму расчета ввели из-за изменений в порядке уплаты налога на доходы физических лиц, поскольку с 2024 года налоговые агенты обязаны перечислять удержанный НДФЛ в бюджет дважды в месяц:
не позднее 28 числа текущего месяца — в отношении доходов, выплаченных в период с 1 по 22 число;
не позднее 5 числа следующего месяца — в отношении доходов, выплаченных с 23 по 31 число.
Эти изменения и отражены в 6-НДФЛ образца 2024 года: расчет содержит поля для внесения сумм налога по шести срокам перечисления. Также приказ ЕД-7-11/1@ скорректировал наименования разделов и строк.
6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 года в 1С: пошаговая инструкция
Шаг 1 — создаем новый расчет на актуальном бланке
Версия формы 6-НДФЛ отображается в момент создания отчета:
Шаг 2 — заполняем титульный лист
На этом этапе все стандартно: ИНН, КПП, наименование налогового агента, ОКТМО, ФИО подписанта, номер телефона и прочее.
Код отчетного периода для расчета за первое полугодие — 31.
Код по месту нахождения (учета) — 214, если отчитывается юрлицо, 120 — если ИП по месту жительства.
Шаг 3 — заполняем раздел 1
Он посвящен обязательствам налогового агента, то есть в нем отражают суммы НДФЛ, которые работодатель должен был перечислить в соответствии с периодами выплат вознаграждения работникам, а именно:
в строке 021 — НДФЛ, подлежащий уплате до 2 мая 2024 года (перенос с воскресенья 28 апреля);
в строке 022 — до 6 мая 2024 года (перенос с воскресенья 5 мая);
в строке 023 — до 28 мая 2024 года;
в строке 024 — до 5 июня 2024 года;
в строке 025 — до 28 июня 2024 года;
в строке 026 — до 5 июля 2024 года.
Строка 020 предназначена для отражения обязательств налогового агента нарастающим итогом с начала года. В расчете 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 года строка 020 будет равняться сумме строк 021 — 030 и значению строки 020 расчета за 1 квартал 2024 года.
Если в течение квартала налоговый агент возвращал работнику излишне удержанный ранее налог, эти сведения нужно отразить в строках 031 — 036.
Шаг 4 — заполняем раздел 2
В нем налоговый агент показывает расчет налога на доходы физических лиц в разрезе применяемых ставок. Это значит, что если в компании есть физические лица, в отношении которых применяются иные от 13% ставки НДФЛ, например, 15 или 30%, раздел 2 нужно заполнить по каждой налоговой ставке.
Итак, строки 110, 120 и 130 предназначены для отражения численности работников, сумм начисленных доходов и примененных налоговых вычетов соответственно, а строка 131 — это разница строк 120 и 130. Именно от значения строки 131 нужно считать НДФЛ для заполнения строки 140.
Обратите внимание, что если в компании трудятся иностранные высококвалифицированные специалисты, их численность, доходы и налог нужно выносить в отдельные строки (111, 121 и 141 соответственно) без уменьшения на эти суммы общих по предприятию показателей.
В строках 161 — 166 работодатель указывает суммы НДФЛ, которые удержал из доходов персонала:
в строке 161 — НДФЛ, удержанный в период с 1 по 22 апреля 2024 года;
в строке 162 — с 23 по 30 апреля 2024 года;
в строке 163 — с 1 по 22 мая 2024 года;
в строке 164 — с 23 по 31 мая 2024 года;
в строке 165 — с 1 по 22 июня 2024 года;
в строке 166 — с 23 по 30 июня 2024 года.
Строка 160 обобщает данные строк 161 — 166.
По сути данные строк 161 — 166 дублируют сведения об удержанном НДФЛ, которые работодатель в течение квартала предоставлял в ФНС в уведомлениях об исчисленных налогах.
Строка 170 показывает суммы налога, которые не смог удержать налоговый агент, например, если доход кому-либо из физических лиц был выплачен только в натуральной форме. НДФЛ, который не был удержан в первом полугодии, но был удержан в июле, отражать в строке 170 не нужно. Такой вывод следует из письма ФНС от 09.06.2021 № БС-4-11/7994.
Справки о доходах и налогах физических лиц к расчету 6-НДФЛ за первое полугодие не формируются.
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