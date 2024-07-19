Что такое депозитарий и какова его роль на рынке ценных бумаг

В этом материале рассказываем, зачем нужен депозитарий, какова его роль в инвестициях и как проверить его надежность.

Что такое депозитарий

Депозитарий — один из институтов фондового рынка, осуществляющий функции учета прав собственности на ценные бумаги и выполняющий роль центра расчетов по ценным бумагам.

Простыми словами, депозитарий — это организация, которая хранит ценные бумаги (в частности, акции и облигации) и регистрирует операции с ними.

Депозитарий — профессиональный участник рынка ценных бумаг. Лицензии юридическим лицам, ведущим деятельность в качестве депозитария, выдает Банк России. ЦБ также контролирует деятельность депозитариев.

В соответствии с законодательством, депозитарий должен отвечать ряду требований, например, минимальный размер его собственных средств должен составлять не менее 4 млрд рублей.

Как работает депозитарий

Фактически депозитарии имеют много общего с банками, но занимаются хранением и учетом не денежных средств, а ценных бумаг. Так как большинство сделок с ценными бумагами совершаются в электронном виде, вся информация в депозитарии хранится в виде цифровых кодов.

Каждый владелец ценных бумаг имеет специальный счет в депозитарии брокера, с которым он работает. Он называется счет депо.

Счет депо необходим для подтверждения права собственности на ценные бумаги, осуществления биржевой торговли и учета активов, на нем отражается вся информация об активах. Как правило, счет депо открывается автоматически при открытии брокерского счета. Узнать, в каком именно депозитарии открыт счет депо, можно у брокера.

Депозитарий хранит информацию о сделках, в том числе фиксирует переход прав на активы от одного инвестора к другому. Инвестор при необходимости может обратиться в депозитарий, запросить информацию о своих активах и подтвердить право на владение ценными бумагами. Также инвестор может узнать обо всех операциях по своему счету депо.

Стать финансовым директором, который умеет грамотно инвестировать свободные деньги бизнеса, поможет курс профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя». После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения. Сейчас на курс действует скидка: 9 899 рублей вместо 44 900 рублей!

Какие бывают депозитарии

В России работают депозитарии следующих видов.

Расчетный (брокерский) депозитарий

Расчетные депозитарии работают с инвесторами и брокерами, ведут учет ценных бумаг и операций с ними, осуществляют расчеты по сделкам.

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий — это депозитарий с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Специализированные депозитарии имеют лицензии на работу с инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Кастодиальный депозитарий (кастодиан, от англ. custodian — «хранитель»)

Кастодиальные депозитарии оказывают услуги институциональным инвесторам и брокерам, при этом в отличие от брокерских не совмещают депозитарную деятельность с деятельностью финансовых посредников и специализированных депозитариев.

Центральный депозитарий

Центральный депозитарий является основным центром обработки данных по операциям с ценными бумагами, он обеспечивает работу единой системы для других депозитариев. Центральные депозитарии делятся на национальные и международные.

В России центральным депозитарием является Национальный расчетный депозитарий (НРД), принадлежащий Мосбирже. К международным центральным депозитариям относятся Euroclear и Clearstream.

Сколько депозитариев есть в России

Все депозитарии, работающие в России, включены в специальные реестры ЦБ.

На 24 июня 2024 года в России помимо НРД действовали 256 расчетных и кастодиальных депозитариев и 27 специализированных.

Отличие регистратора от депозитария

Еще один вид профессиональных участников фондового рынка — регистраторы.

Регистратор так же, как и депозитарий, учитывает права на ценные бумаги, но в отличие от депозитария взаимодействует лишь с эмитентами.

Например, регистраторы предоставляют компаниям списки акционеров, имеющих право на участие в собраниях акционеров, и реестры акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

Основные функции депозитария

Депозитарии выполняют целый ряд функций. К ним относятся следующие.

Учет и хранение ценных бумаг

Депозитарии ведут реестры ценных бумаг. В них содержатся сведения о виде ценных бумаг, их количестве, данные о депонентах (клиентах брокера или депозитария, которые имеют активы, хранящиеся на счетах депо) и типе операций с ценными бумагами.

Владелец счета имеет возможность запросить сведения о количестве бумаг и действиях с ними. Даже если брокер прекратит работу, благодаря депозитарию права инвестора на ценные бумаги сохраняются.

Депозитарии также учитывают информацию о сделках с акциями вне биржевых торгов (сделки проходят при участии депозитария).

Выплата доходов по ценным бумагам

Эмитент переводит дивиденды по акциям и купонные выплаты по облигациям на счет номинального держателя ценных бумаг, то есть депозитария. Сначала денежные средства поступают в центральный депозитарий, затем в депозитарий брокера, а после этого на брокерский или банковский счет фактических владельцев бумаг. Списки владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение дохода, эмитентам также предоставляют депозитарии (напрямую или через регистраторов).

Организация участия владельцев акций в собрании акционеров

При проведении годовых и внеочередных собраний акционеров компании запрашивают реестр акционеров, которые имеют право на участие в собрании, у регистратора, а тот получает его от депозитария.

Депозитарии также непосредственно обеспечивают возможность участия владельцев акций в собраниях акционеров — через сайт депозитария акционеры могут проголосовать по вопросам повестки дня собрания.

Организация выкупа акций в рамках преимущественного права и обратного выкупа акций у акционеров (buyback)

Для осуществления выкупа акций крупным акционером в соответствии с правом преимущественного выкупа или обратного выкупа акций у инвесторов акционер (в первом случае) или сама компания (в случае buyback) передают всю необходимую информацию в депозитарий. Владельцы акций, свою очередь, передают через депозитарий свое согласие на продажу ценных бумаг.

Учет сделок РЕПО

РЕПО (от англ. repo, repurchase agreement — «соглашение об обратной покупке») — вид сделки, при которой инвестор продает ценные бумаги и заключает соглашение об их обязательном обратном выкупе по заранее оговоренной цене.

Обратная сделка РЕПО — покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи. Все сделки РЕПО учитываются депозитарием в отдельном реестре.

Контроль налогов

Депозитарии рассчитывают и списывают налоги с дивидендов и купонов по иностранным ценным бумагам.

Контроль ПИФов

Специализированные депозитарии занимаются учетом имущества паевых инвестиционных фондов, контролируют работу управляющей компании ПИФа, а также рассчитывают стоимость чистых активов и паев.

Риски потери реестра

В случае аннулирования лицензии брокерской компании депозитарий перестает оказывать ей услуги.

Для такой ситуации существует определенный алгоритм действий. Брокер должен оповестить клиентов об отзыве у него лицензии, например, разместить соответствующее сообщение на своем сайте. В сообщении должна содержаться информация о сроке смены брокерской компании и депозитария.

Если инвестор не успевает быстро заключить новый договор, его ценные бумаги переходят на хранение в центральный депозитарий.

Как правило, такие изменения не несут угрозы для активов инвесторов. Но есть исключения: банкротства «Энергокапитала», «Юниаструма» и Московского фондового центра привели к потере активов их клиентами из-за использования компаниями незаконных схем.

Чтобы исключить подобные риски, необходимо внимательно выбирать брокера и обращать внимание на то, с какими депозитариями он работает.

За что платит инвестор

Депозитарий берет комиссию за хранение активов и за учет ценных бумаг — внесение в реестр сведений о приобретении или продаже актива.

Тарифы различаются в зависимости от компании и типа бумаг. Сроки списания комиссии также бывают разными. Стоимость услуг депозитария можно узнать на сайте организации или у брокера.

Компании, которые совмещают брокерскую и депозитарную лицензии, как правило, объединяют комиссии в одну.

Депозитарии по тем или иным причинам могут также отказываться от некоторых комиссий, например, для привлечения новых розничных инвесторов.

Как сменить депозитарий

Инвестор имеет возможность перевести ценные бумаги из одного депозитария в другой. Как правило, это автоматически происходит при переходе инвестора от одного брокера к другому.

Но такая необходимость может возникнуть и в том случае, если клиента не устраивает обслуживание в депозитарии (например, размер комиссий) или в случае отзыва у депозитария лицензии.

Добровольная смена депозитария — платная услуга. Депозитарий берет комиссию за поручение о переводе ценных бумаг в другой депозитарий. НРД взимает комиссию за регистрацию каждого актива. А депозитарий, к которому переводятся активы, может взимать комиссию за перевод активов.

Для перевода активов нужно знать реквизиты старого и нового депозитариев, а также реквизиты счета депо. Эту информацию может предоставить брокер.

Затем необходимо направить заявления на перевод активов депозитарию и брокеру. НРД должен верифицировать инвестора и происхождение его ценных бумаг. Затем вся информация поступит в новый депозитарий.

Стоит также помнить, что некоторые брокеры работают только с определенными депозитариями или даже только с собственными депозитариями.

Как выбрать надежный депозитарий

Любой депозитарий должен иметь соответствующую лицензию Банка России. Проверить ее наличие можно в специальном разделе на сайте ЦБ.

При выборе депозитария инвестор может ориентироваться на данные рейтинговых агентств. Они оценивают депозитарии по нескольким показателям, чаще всего — по надежности и по объемам контролируемого имущества.

Также существуют рейтинги депозитариев, например, Национальный рейтинг депозитариев ИНФИ/ПАРТАД. Он составляется исходя из оценки деятельности депозитариев с точки зрения их надежности.