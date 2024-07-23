Порядок внесения уставного капитала на расчетный счет

Какой минимальный размер уставного капитала определен для ООО и АО

Уставный капитал определяют учредители и прописывают его в уставе, с учетом требований законодательства о размере и сроках оплаты.

Гражданский кодекс требует, чтобы минимальный размер УК был оплачен именно денежными средствами. Имуществом и неимущественными правами можно оплачивать сверхлимитную сумму УК.

Для ООО и непубличных АО минимальный размер УК равен 10 000 руб. Публичные АО должны иметь не менее 100 000 рублей в качестве УК.

Кроме размера в уставе организации должен быть прописан срок оплаты долей учредителями. Для ООО он не должен превышать 4 месяцев с момента регистрации. Акционеры же должны в течение 3 месяцев выкупить не менее 50% акций, а в течение года полностью закрыть задолженность перед обществом.

Как внести денежные средства в уставный капитал

Внести денежные средства за свою долю в уставном капитале можно наличными в кассу организации или на расчетный счет.

В результате подтверждающими документами будут банковская выписка, а для наличного внесения — приходный кассовый ордер. Банковский счет можно пополнить наличными через кассу банка, или сделать безналичный перевод с карты или личного счета.

Как в бухгалтерском учете отразить внесение денежных средств в уставный капитал

На основании этих документов в бухгалтерском учете закрывается дебиторская задолженность по 75 счету.

Проводки могут быть следующими:

Дт 50 Кт 75 — наличные денежные средства внесены в кассу.

Затем они вносятся на расчетный счет: Дт 51 Кт 50.

Дт 51 Кт 75 — средства внесены учредителем сразу на расчетный счет.

Дт 75 Кт 80 — отражена величина доли УК, принадлежащей учредителю.

Как отразить внесение доли иностранной валютой

Учредитель со статусом нерезидента может оплатить свою долю иностранной валютой. Тогда помимо зачисления средств необходимо отразить проводки по учету курсовых разниц:

Дт 75 Кт 83 — отражена положительная разница,

Дт 76 Кт 75 — отражена отрицательная разница.

Если уставный капитал не будет оплачен всеми участниками в установленный срок в полном объеме, то ООО может быть ликвидировано на основании решения суда по иску налогового органа.