Уход за пенсионером: как получить компенсацию и пенсионные баллы

Некоторые граждане могут официально оформить уход за пожилым человеком и получить ежемесячную компенсацию и пенсионные баллы за это. Рассказываем, кто может оформить уход за пенсионером, что для этого нужно и какой стаж в этом случае положен.

Кто может ухаживать за пожилым человеком

Пожилые люди старше 80 лет могут получить уход. За это государство выплачивает ухаживающим компенсацию в 1200 рублей в месяц. В регионах с районным коэффициентом эта выплата может быть выше. Кроме того, человек также может получить 1,8 пенсионного балла.

За гражданами младше 80 лет также можно оформить уход, однако для этого нужно получить специальное заключение от врача. В этом случае выплаты от государства также положены, однако пенсионный стаж за это не засчитывается.

Оформить уход за пенсионером может официально неработающий человек, который не имеет дохода. Это:

неработающие граждане, не зарегистрированные в центре занятости населения;

студенты очной формы обучения, даже со стипендией;

несовершеннолетние старше 14 лет. Чтобы оформить уход за пенсионером, им нужно письменное согласие родителей и разрешение органов опеки;

самозанятые, если они не делают добровольные взносы на пенсионное страхование в СФР.

Оформить уход не могут:

пенсионеры;

индивидуальные предприниматели, даже если они не получают доход.

Ухаживающий необязательно должен быть родственником пенсионера. Это может быть и ваш дедушка, и друг семьи, и в целом незнакомый человек.

Сколько составит пособие и стаж по уходу

Гражданам, которые ухаживают за пенсионерами, положена ежемесячная компенсация в размере 1200 рублей.

Для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий размер выплаты может быть выше за счет районного коэффициента.

Выплату перечисляют пенсионеру вместе с пенсией. Средства получает не ухаживающий человек, а именно пенсионер. Затем последний может передать ее своему опекуну.

С 2023 года компенсацию выплачивает Социальный фонд России.

Гражданин может ухаживать за несколькими пенсионерами одновременно, и за каждого будут перечислять 1200 рублей в месяц. Однако пенсионный стаж будет начисляться так же, как и при уходе за одним пенсионером.

Например, если ухаживать за одним человеком весь 2024 год, можно получить 14 400 рублей и 1,8 пенсионного балла. Если ухаживать, например, за двумя пенсионерами, можно получить 28 800 рублей, но также 1,8 пенсионного балла.

Этот стаж начислят, если человек работал до того, как стал ухаживать за пенсионером, или после. При этом не важно, насколько длительной была трудовая деятельность. Не начислят стаж только тем, кто никогда не работал официально.

В законе не сказано, каким должен быть уход и как часто надо ухаживать за пожилым человеком. При этом договор всегда можно расторгнуть в одностороннем порядке. Для этого достаточно написать заявление в СФР.

Оформить карту «Мир» для получения выплат.

Как оформить уход за пенсионером

Оформить уход за пожилым человеком можно лично в СФР или МФЦ. Для этого вместе с пенсионером нужно прийти в то отделение фонда, в котором пенсионер получает пенсию, и заполнить заявление. Пенсионеру нужно подписать согласие на уход, а ухаживающему — заявление о компенсации.

Также эти документы можно подать в МФЦ.

Также подать заявление можно на портале «Госуслуги» или в личном кабинете Социального фонда. Для этого ухаживающий и пенсионер должны подать заявления из своих личных кабинетов.

Для этого ухаживающий должен перейти в раздел «Пенсии. Пособия» на «Госуслугах», а затем в раздел «Социальная помощь». После этого нужно нажать на вкладку «Выплата по уходу за нетрудоспособным».

Пенсионер в своем личном кабинете должен подать «Согласие на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином».

Документы для оформления ухода в СФР

Пенсионеру потребуются:

согласие на уход;

паспорт;

СНИЛС;

трудовая книжка.

Безработному, который ухаживает за пенсионером, потребуются:

заявление;

паспорт;

трудовая книжка;

СНИЛС.

Студенту, который ухаживает за пенсионером, потребуются:

заявление;

паспорт;

СНИЛС;

справка из учебного заведения для подтверждения очной формы обучения.

Несовершеннолетнему нужны:

паспорт;

СНИЛС;

разрешение одного из родителей на осуществление ребенком ухода за пожилым человеком в свободное от учебы время;

разрешение органов опеки и попечительства.

Самозанятому, который не делает добровольные страховые взносы в СФР:

заявление;

паспорт;

СНИЛС;

трудовая книжка.

Также может потребоваться справка из Центра занятости населения. Обычно эти сведения сотрудники Социального фонда запрашивают самостоятельно. Рекомендуем заранее уточнить перечень необходимых бумаг в отделении СФР, чтобы подать бумаги с первого раза.

В течение 10 дней в СФР должны рассмотреть ваше заявление, однако выплаты начнутся с месяца, когда вы подали заявление. Например, если вы подали документы 30 июня, а заявление рассмотрели 9 июля, вам все равно положены 1200 рублей за июнь.

Однако если пенсионеру только исполнилось 80 лет, компенсацию за этот месяц будут считать пропорционально оставшимся дням до конца месяца. Например, если пенсионеру исполнилось 80 лет 15 июня и он вместе с ухаживающим подал заявление об уходе в этом же месяце, последнему заплатят 600 рублей за этот месяц.

Почему могут отказать в оформлении

Важно своевременно сообщать о любых изменениях в СФР, иначе придется вернуть полученные средства государству.

Проинформировать Социальный фонд нужно, если:

Вы устроились на работу, стали получать пособие по безработице, вышли на пенсию или зарегистрировали ИП. В течение пяти дней после изменений обратитесь в СФР и напишите заявление о прекращении ухода. Поскольку вы получаете доход, вы больше не может рассчитывать на компенсацию по уходу. Выплаты прекратят со следующего месяца. За месяц, когда подано заявление, средства перечислят в полном объеме. Вы получили оплату по договору ГПХ. В течение пяти дней после перечисления средств уведомите Социальный фонд об этом. Право на уход у вас сохранится, но вот компенсацию за этот месяц вам не начислят. Пенсионер умер или признан без вести пропавшим. В течение пяти дней также необходимо сообщить об этом в Социальный фонд. Вам прекратят начисление выплат и стажа. У пенсионера сняли группу инвалидности. Об этом также необходимо уведомить фонд. Пожилого человека поместили в соцучреждение. Вы сменили личные данные, например, имя или фамилию, поменяли паспорт. Об этом также необходимо сообщить в СФР. Эти изменения никак не скажутся на выплатах и стаже.

Как учитывается уход за пожилым человеком в пенсии

В страховой стаж включают весь период трудовой деятельности человека, а также декретный отпуск или период учета по безработице. Эти периоды учитывают, если до их начала или сразу после человек был официально трудоустроен хотя бы на один день, а его работодатель вносил за него взносы в СФР.

Уход за пожилым человеком старше 80 лет также засчитывают в страховой стаж. Каждый день ухода равен дню трудового стажа.

Обратите внимание, что уход за несколькими пенсионерами одновременно не увеличивает продолжительность стажа: за уход за одним или сразу несколькими пенсионерами начислят одинаковое количество баллов. Разница будет именно в сумме вознаграждения — 1200 рублей за каждого опекаемого пенсионера.

Во время ухода за пенсионером человеку начисляют индивидуальные пенсионные коэффициенты, необходимые для расчета страховой пенсии. За полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного балла. В 2024 году стоимость одного пенсионного балла составляет 133,05 рубля.

Стоимость пенсионных баллов ежегодно индексируют.

Уход за пенсионером: плюсы и минусы

Оформление ухода за пожилым человеком имеет как плюсы, так и минусы.

Среди недостатков:

Выплата, которую ухаживающий может получить от пенсионера, не фиксирована. Пенсионер может передать вам всю сумму или только ее часть. Поэтому такие отношения строятся на доверии.

Если выяснится, что уход не осуществляется, выплаты прекратят, а уже выплаченные средства придется вернуть.

Ухаживающий не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, в т. ч. разовыми подработками и стажировками.

Преимущества:

Формирование пенсии: уход за пожилым человеком помогает накопить трудовой стаж и пенсионные баллы. Это выгодно для людей, которые не работают, но хотят заработать трудовой стаж для будущей пенсии.

Возможность заработать: любая сумма в период отсутствия работы может быть полезна для семейного бюджета. Получить больше можно, если ухаживать сразу за несколькими пенсионерами.

Частые вопросы

Сколько будут платить по уходу за пожилым человеком в 2024 году?

В 2024 году сумма не изменилась. Гражданам, которые ухаживают за пожилым человеком старше 80 лет, положена ежемесячная компенсация в 1200 рублей. Ее начисляют с месяца, в котором подано заявление.

За пенсионером младше 80 лет также можно оформить уход. Для этого потребуется заключение от врача о необходимости постоянного ухода. В этом случае также положены выплаты от государства. Однако стаж в этом случае начислять не будут.

Кто может получать пособие по уходу за пожилым человеком?

Это могут быть:

неработающие граждане, которые не получают пособие по безработице;

студенты очной формы обучения;

несовершеннолетние старше 14 лет;

самозанятые, которые не делают добровольные страховые взносы в СФР.

Не могут осуществлять уход:

другие пенсионеры;

работающие граждане;

ИП.

Нужно ли быть родственником пенсионера?

Нет, это необязательно. Оформить уход можно даже за соседом или совершенно незнакомым до этого человеком.

Нужно ли проживать вместе с пенсионером?

Нет, совместное проживание не обязательно.

Что делать, если пенсионер и ухаживающий прописаны в разных регионах?

Если ухаживающий и подопечный зарегистрированы в разных регионах, но проживают в одном, оформить уход все равно возможно. Например, если пенсионер прописан в Таганроге, а вы в Набережных Челнах, это не помешает ухаживать за человеком.

Однако если ухаживающий переезжает в другой город, осуществлять уход за пожилым человеком будет невозможно. Необходимо сообщить об этом в СФР и написать заявление, после чего выплату пособий прекратят.

Какие обязанности возникают у ухаживающего за пенсионером?

Помощь ухаживающего за пенсионером может включать помощь по хозяйству, закупку продуктов и лекарств. Вы сами договариваетесь с пенсионером о деталях ухода. Возможно, пенсионеру важен именно факт выплат. В этом случае ваша помощь будет минимальной.

Можно ли оформить уход за пожилым, если получаешь единое пособие?

Уход за пенсионером оформить можно, так как пособия на детей не считаются доходом. Исключение — пособие по безработице, которое таковым является. Ухаживающий за пенсионером не может получать пенсию, однако имеет право на социальные выплаты.

Может ли ухаживать за пожилым человеком студент со стипендией?

Студент может оформить уход за пенсионером, в этом случае стипендию не рассматривают в качестве дохода.

Что нужно помнить о выплатах при уходе за пожилыми: главное