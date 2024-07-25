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Бухгалтеры

НДС на УСН, выбор СНО, топ претензий от ФНС, и господдержка бизнеса — какие вебинары пройдут в августе 2024 года

Подготовили для вас анонс предстоящих вебинаров в августе.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Абонемент на вебинары за 1 490 руб.

2 августа Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций

Время: 11:00

Программа мероприятия:

  • Понятие «дробления бизнеса» (законное и незаконное).

  • Признаки дробления.

  • Добровольный отказ от дробления.

  • Кого коснется амнистия по дроблению.

  • Варианты ситуаций по амнистии за 2022 – 2024 годы.

Спикер: Николай Визер,юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.

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5 августа Налоговая реформа — 2025: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке

Время: 11:00

Программа мероприятия:

  • Основные положения налоговой реформы 2025 для бизнеса: изменение лимита по упрощенке, введение НДС.

  • Что выгоднее: перейти на ОСНО, остаться на упрощенке, выбрать 5/7% или 20%.

  • Законное дробление как выход?

  • Как подготовиться бизнесу к работе в 2025 году.

Спикер: Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

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7 августа Как на УСН платить НДС в 2025 году. Варианты работы

Время: 15:00

Программа мероприятия:

  • Лимиты по УСН с 2025 года.

  • Налоговые ставки для УСН.

  • УСН и НДС: ставки и лимиты.

  • Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.

  • Как бизнесу работать в новых условиях?

Спикер: Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

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8 августа Как законно снизить налоги и взносы: способы оптимизации, налоговые риски, судебная практика

Время: 11:00

Программа:

  • Договор с самозанятым как инструмент снижения налоговых рисков, нюансы применения.

  • Низконалоговые регионы как инструмент снижения налоговых рисков, нюансы использования.

  • Агентский договор как инструмент снижения налоговых рисков, нюансы применения.

Спикер: Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

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12 августа Охрана труда для организаций и ИП в 2024 году

Время: 11:00

Программа:

  • Охрана труда: общие требования.

  • Что должно быть в организации по охране труда.

  • Нужна ли охрана труда ИП.

  • Какие документы обязательно должны быть по охране труда.

  • Кого надо обучать по охране труда.

  • Какие штрафы за охрану труда.

  • Как проверить стоите ли вы в плане проверок по охране труда.

  • Чек-листы по охране труда Трудовой инспекции.

Спикер: Татьяна Богданова, руководитель службы охраны труда ООО «Глобал-Сервис», член Совета Ассоциации «Единый центр специалистов по охране труда».

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19 августа ВЭД: оплата импортных операций, новые инструменты

Время: 15:00

Программа:

  • Маршруты для оплаты по импортным операциям.

  • Оплата через третьи страны: риски и преимущества.

  • Новые инструменты оплаты.

  • Оплата в ЦФА, законность таких операций.

Спикеры: Артур Леер, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс», и Владислав Донченко, партнер налоговой практики в юридической компании «Лекс Альянс».

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22 августа ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров

Время: 15:00

Программа:

  • Как найти поставщика в Китае.

  • Как найти покупателя в России.

  • Сколько денег нужно для старта.

  • Надо ли учить китайский язык.

  • Как выявить мошенников.

  • С каких товаров можно начать.

  • Как начать без денег.

  • Как правильно составить импортно-экспортный контракт.

  • Как проходить таможни Китая и РФ.

Спикер: Анна Фомичева, сооснователь платформы DIGITAL VED, Президент Ассоциации Операторов Параллельного Импорта, Вице-президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), Председатель комитета ВЭД.

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27 августа Топ претензий ФНС. Что проверяют и что будут проверять в 2025 году

Время: 15:00

Программа:

  • Что проверяют и что будут проверять налоговики в 2024-2025 году.

  • Какие отрасли под прицелом.

  • Список опасных и безопасных схем налогового планирования.

  • Как защититься при проверке.

Спикер: Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.

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30 августа Господдержка бизнеса: как получить гранты и субсидии

Время: 11:00

Программа:

  • Какие бывают виды госпомощи и их отличия.

  • Гранты и субсидии.

  • Кто и как может получить господдержку: нюансы и тонкости.

  • Соцконтракт. Как получить 350 000 руб. на открытие своего дела.

Спикер: Наталья Гончарова, эксперт по господдержке и бизнес-планированию, аттестованный бухгалтер, член ИПБР

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