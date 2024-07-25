НДС на УСН, выбор СНО, топ претензий от ФНС, и господдержка бизнеса — какие вебинары пройдут в августе 2024 года

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
2 августа Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций
Время: 11:00
Программа мероприятия:
Понятие «дробления бизнеса» (законное и незаконное).
Признаки дробления.
Добровольный отказ от дробления.
Кого коснется амнистия по дроблению.
Варианты ситуаций по амнистии за 2022 – 2024 годы.
Спикер: Николай Визер,юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.
5 августа Налоговая реформа — 2025: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке
Время: 11:00
Программа мероприятия:
Основные положения налоговой реформы 2025 для бизнеса: изменение лимита по упрощенке, введение НДС.
Что выгоднее: перейти на ОСНО, остаться на упрощенке, выбрать 5/7% или 20%.
Законное дробление как выход?
Как подготовиться бизнесу к работе в 2025 году.
Спикер: Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».
7 августа Как на УСН платить НДС в 2025 году. Варианты работы
Время: 15:00
Программа мероприятия:
Лимиты по УСН с 2025 года.
Налоговые ставки для УСН.
УСН и НДС: ставки и лимиты.
Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.
Как бизнесу работать в новых условиях?
Спикер: Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.
8 августа Как законно снизить налоги и взносы: способы оптимизации, налоговые риски, судебная практика
Время: 11:00
Программа:
Договор с самозанятым как инструмент снижения налоговых рисков, нюансы применения.
Низконалоговые регионы как инструмент снижения налоговых рисков, нюансы использования.
Агентский договор как инструмент снижения налоговых рисков, нюансы применения.
Спикер: Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.
12 августа Охрана труда для организаций и ИП в 2024 году
Время: 11:00
Программа:
Охрана труда: общие требования.
Что должно быть в организации по охране труда.
Нужна ли охрана труда ИП.
Какие документы обязательно должны быть по охране труда.
Кого надо обучать по охране труда.
Какие штрафы за охрану труда.
Как проверить стоите ли вы в плане проверок по охране труда.
Чек-листы по охране труда Трудовой инспекции.
Спикер: Татьяна Богданова, руководитель службы охраны труда ООО «Глобал-Сервис», член Совета Ассоциации «Единый центр специалистов по охране труда».
19 августа ВЭД: оплата импортных операций, новые инструменты
Время: 15:00
Программа:
Маршруты для оплаты по импортным операциям.
Оплата через третьи страны: риски и преимущества.
Новые инструменты оплаты.
Оплата в ЦФА, законность таких операций.
Спикеры: Артур Леер, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс», и Владислав Донченко, партнер налоговой практики в юридической компании «Лекс Альянс».
22 августа ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров
Время: 15:00
Программа:
Как найти поставщика в Китае.
Как найти покупателя в России.
Сколько денег нужно для старта.
Надо ли учить китайский язык.
Как выявить мошенников.
С каких товаров можно начать.
Как начать без денег.
Как правильно составить импортно-экспортный контракт.
Как проходить таможни Китая и РФ.
Спикер: Анна Фомичева, сооснователь платформы DIGITAL VED, Президент Ассоциации Операторов Параллельного Импорта, Вице-президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), Председатель комитета ВЭД.
27 августа Топ претензий ФНС. Что проверяют и что будут проверять в 2025 году
Время: 15:00
Программа:
Что проверяют и что будут проверять налоговики в 2024-2025 году.
Какие отрасли под прицелом.
Список опасных и безопасных схем налогового планирования.
Как защититься при проверке.
Спикер: Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.
30 августа Господдержка бизнеса: как получить гранты и субсидии
Время: 11:00
Программа:
Какие бывают виды госпомощи и их отличия.
Гранты и субсидии.
Кто и как может получить господдержку: нюансы и тонкости.
Соцконтракт. Как получить 350 000 руб. на открытие своего дела.
Спикер: Наталья Гончарова, эксперт по господдержке и бизнес-планированию, аттестованный бухгалтер, член ИПБР
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