Как отразить в бухучете переход доли выбывшего участника ООО

В соответствии с п. 6.1 ст. 23 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ при выходе участника ООО из общества его доля переходит к обществу, которое обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли либо выдать ему имущество в натуре (той же стоимости). Срок для выплаты составляет три месяца со дня возникновения такой обязанности, если другой срок не установлен внутренними актами — например, уставом ООО.
В бухгалтерском учете нужно отразить стоимость участия:
Дебет 80 — доли участников Кредит 80 — доли общества. Так отражается номинальная стоимость доли выбывающего участника, которая перешла к обществу.
Дебет 81, Кредит 75 — так отражается задолженность перед бывшим участником по выплате ему действительной стоимости его доли.
При выплате доли необходимо удержать НДФЛ со всей ее стоимости: об этом говорится в письме Минфина от 10.11.2016 № 03-04-05/6581.
Отказ от выплаты стоимости доли
Бывшие участники или учредители ООО могут отказаться от выплаты действительной стоимости долей в письменном виде. Соответственно, участнику необходимо написать заявление с безвозмездной передачей доли обществу. В законодательстве нет запрета на такой отказ.
Но здесь есть нюанс: если участник отказывается от выплаты, то у ООО возникает налогооблагаемый доход в виде невыплаченной стоимости доли. Об этом говорится в письме Минфина Минфина России от 17.08.2010 № 03-03-06/1/553.
В бухгалтерском учете это отражается так:
Дебет 75 Кредит 91-1. Такая запись отражает то, что задолженность перед бывшим участником по выплате ему стоимости доли включена в состав прочих доходов, так как участник отказался от выплаты.
Выплата номинальной стоимости доли
При выходе из ООО участники вправе написать заявление о выплате номинальной стоимости доли. Так обществу не нужно будет выплачивать разницу между действительной и номинальной частями. При этом в целях налогообложения в состав доходов нужно будет включить эту разницу.
В бухгалтерском учете это отражается так:
Дебет 75 Кредит 50 — запись обозначает выплату номинальной стоимости доли бывшему участнику.
Дебет 75 Кредит 91-1 — эта запись обозначает задолженность перед бывшим участником по выплате действительной стоимости доли с вычетом выплаченной ему номинальной стоимости, она включена в состав прочих доходов.
Списание образовавшегося на счете 81 «Собственные акции (доли)» дебетового сальдо различна:
Если оно зависит от того, какова судьба перешедших к ООО долей бывших участников, то нужно учитывать что произошло с долей:
распределена в пользу оставшегося участника;
продана оставшемуся участнику или третьим лицам;
погашена, если доля не продана и не распределена;
Но также дебетовое сальдо может не зависеть от того, была ли выплачена действительная стоимость долей выбывшему участнику.
Распределение доли в пользу оставшихся участников
В соответствии с п. 2 ст. 24 ФЗ от от 08.02.1998 № 14-ФЗ по решению общего собрания доли из уставного капитала выбывших участников (или части долей) в течение года со дня перехода должны быть распределены между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества. Также они могут быть предложены для приобретения всем участникам общества или третьим лицам (если это разрешено уставом).
Если доли не были реализованы (распределены или проданы) в этот срок, то они должны быть погашены, а соответственно и размер уставного капитала должен быть уменьшен на номинальную стоимость доли.
При распределении доли в пользу оставшегося участника в бухучете это отражается так:
Дебет 75 Кредит 81 — запись отражает распределение долей бывших участников в пользу оставшегося участника (в размере действительной стоимости долей).
Дебет 80 —доли общества и Кредит 80 — доли участников — запись отражает номинальную стоимость долей, распределенных в пользу оставшегося участника.
Дебет 84 (82, 83) Кредит 75 — запись отражает действительную стоимость долей бывшего участника, которые списаны за счет собственного капитала общества.
Отразить это в бухучете можно иначе: не вписывать счет 75. Тогда в учете отражается: Дебет 80-доли общества Кредит 80-доли участников и Дебет 84 Кредит 81.
Возможна ситуация, когда оставшиеся участники не хотят, чтобы доли переходили к ним. В этом случае доли погашаются, а уставной капитал уменьшается. Это отражается в бухучете двумя проводками:
Дебет 80 — доли общества Кредит 81. Проводка отражает уменьшение уставного капитала на номинальную стоимость долей выбывших участников.
Дебет 91-2 Кредит 81 — эта запись отражает разницу между действительной стоимостью долей бывших участников и их номинальной стоимостью. Она включена в состав прочих расходов.
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