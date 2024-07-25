Как отразить в бухучете переход доли выбывшего участника ООО

Когда участник выходит из ООО, то его долю необходимо распределить. Ее можно передать оставшимся участникам или продать третьим лицам. Разбираемся, как отразить переход доли в бухгалтерском учете.

В соответствии с п. 6.1 ст. 23 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ при выходе участника ООО из общества его доля переходит к обществу, которое обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли либо выдать ему имущество в натуре (той же стоимости). Срок для выплаты составляет три месяца со дня возникновения такой обязанности, если другой срок не установлен внутренними актами — например, уставом ООО.

В бухгалтерском учете нужно отразить стоимость участия:

Дебет 80 — доли участников Кредит 80 — доли общества. Так отражается номинальная стоимость доли выбывающего участника, которая перешла к обществу. Дебет 81, Кредит 75 — так отражается задолженность перед бывшим участником по выплате ему действительной стоимости его доли.

При выплате доли необходимо удержать НДФЛ со всей ее стоимости: об этом говорится в письме Минфина от 10.11.2016 № 03-04-05/6581.

Отказ от выплаты стоимости доли

Бывшие участники или учредители ООО могут отказаться от выплаты действительной стоимости долей в письменном виде. Соответственно, участнику необходимо написать заявление с безвозмездной передачей доли обществу. В законодательстве нет запрета на такой отказ.

Но здесь есть нюанс: если участник отказывается от выплаты, то у ООО возникает налогооблагаемый доход в виде невыплаченной стоимости доли. Об этом говорится в письме Минфина Минфина России от 17.08.2010 № 03-03-06/1/553.

В бухгалтерском учете это отражается так:

Дебет 75 Кредит 91-1. Такая запись отражает то, что задолженность перед бывшим участником по выплате ему стоимости доли включена в состав прочих доходов, так как участник отказался от выплаты.

Выплата номинальной стоимости доли

При выходе из ООО участники вправе написать заявление о выплате номинальной стоимости доли. Так обществу не нужно будет выплачивать разницу между действительной и номинальной частями. При этом в целях налогообложения в состав доходов нужно будет включить эту разницу.

В бухгалтерском учете это отражается так:

Дебет 75 Кредит 50 — запись обозначает выплату номинальной стоимости доли бывшему участнику. Дебет 75 Кредит 91-1 — эта запись обозначает задолженность перед бывшим участником по выплате действительной стоимости доли с вычетом выплаченной ему номинальной стоимости, она включена в состав прочих доходов.

Списание образовавшегося на счете 81 «‎Собственные акции (доли)» дебетового сальдо различна:

Если оно зависит от того, какова судьба перешедших к ООО долей бывших участников, то нужно учитывать что произошло с долей:

распределена в пользу оставшегося участника;

продана оставшемуся участнику или третьим лицам;

погашена, если доля не продана и не распределена;

Но также дебетовое сальдо может не зависеть от того, была ли выплачена действительная стоимость долей выбывшему участнику.

Распределение доли в пользу оставшихся участников

В соответствии с п. 2 ст. 24 ФЗ от от 08.02.1998 № 14-ФЗ по решению общего собрания доли из уставного капитала выбывших участников (или части долей) в течение года со дня перехода должны быть распределены между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества. Также они могут быть предложены для приобретения всем участникам общества или третьим лицам (если это разрешено уставом).

Если доли не были реализованы (распределены или проданы) в этот срок, то они должны быть погашены, а соответственно и размер уставного капитала должен быть уменьшен на номинальную стоимость доли.

При распределении доли в пользу оставшегося участника в бухучете это отражается так:

Дебет 75 Кредит 81 — запись отражает распределение долей бывших участников в пользу оставшегося участника (в размере действительной стоимости долей).

Дебет 80 — доли общества и Кредит 80 — доли участников — запись отражает номинальную стоимость долей, распределенных в пользу оставшегося участника.

Дебет 84 (82, 83) Кредит 75 — запись отражает действительную стоимость долей бывшего участника, которые списаны за счет собственного капитала общества.

Отразить это в бухучете можно иначе: не вписывать счет 75. Тогда в учете отражается: Дебет 80-доли общества Кредит 80-доли участников и Дебет 84 Кредит 81.

Возможна ситуация, когда оставшиеся участники не хотят, чтобы доли переходили к ним. В этом случае доли погашаются, а уставной капитал уменьшается. Это отражается в бухучете двумя проводками: