Цифра дня. Про новогодние каникулы

Минтруд опубликовал проект постановления о рабочих и праздничных днях в 2025 году.

На майских россияне будут отдыхать восемь дней, а в Новый год — 11 дней!

Каникулы начнутся 29 декабря 2024 года и продлятся по 8 января 2025 года.

Как только постановление будет принято, мы добавим новые производственные календари вот сюда.