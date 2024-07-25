Цифра дня. Про новогодние каникулы

На майских россияне будут отдыхать восемь дней, а в Новый год — 11 дней!
Каникулы начнутся 29 декабря 2024 года и продлятся по 8 января 2025 года.
Как только постановление будет принято, мы добавим новые производственные календари вот сюда.
На майских россияне будут отдыхать восемь дней, а в Новый год — 11 дней!
Каникулы начнутся 29 декабря 2024 года и продлятся по 8 января 2025 года.
Как только постановление будет принято, мы добавим новые производственные календари вот сюда.
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