Стоит ли участвовать в IPO и какой доход это может принести

После затишья в 2022 году и осторожного начала движения в 2023 российские компании в 2024 году стали активно выходить на биржу и предлагать свои акции. Насколько успешно проходят сейчас IPO и стоит ли в них участвовать инвестору? Узнали у экспертов.

Что такое IPO: что от этого получают компании, а что — инвесторы

IPO (Initial Public Offering), или первичное публичное размещение, представляет собой процесс, когда частное предприятие впервые выходит на биржу и предлагает купить свои акции неограниченному кругу лиц. Этот шаг позволяет компании привлечь дополнительный капитал, необходимый для роста и развития бизнеса, укрепить свой статус и улучшить имидж.

Выход на биржу повышает доверие к компании со стороны клиентов и инвесторов, поскольку с публичным статусом предприятие обязано работать более прозрачно и придерживаться определенных стандартов.

При этом IPO подразумевает и риски для компании. Во-первых, проведение IPO — это большие расходы. Во-вторых, выход на биржу для компании значит больше ответственности и условий, которые ей придется соблюдать. В-третьих, крупные акционеры предприятия получают право голоса — это может усложнить принятие бизнес-решений или усилить давление на руководство компании. Наконец, у компании, проходящей IPO, всегда есть риск провала, который может ударить по бренду.

Для инвесторов IPO представляет возможность вложиться в компанию на раннем этапе ее публичного существования и получить потенциально высокие прибыли от роста стоимости ее акций в будущем.

Однако для инвесторов участие в IPO также сопряжено с определенными рисками. Во-первых, рыночная стоимость акций после размещения может существенно измениться из-за различий между первоначальной оценкой компании и ее реальной стоимостью. Во-вторых, инвесторы могут столкнуться с недостаточной ликвидностью акций после IPO, что может затруднить продажу пакета акций по желаемой цене. В-третьих, финансовая производительность компании в дальнейшем может оказаться неудовлетворительной. В таком случае инвесторы могут потерять часть или все свои вложения.

Поэтому при принятии решения об участии в IPO важно тщательно оценить риски и потенциальные возможности, обращая внимание на основательное изучение бизнес-модели, финансового состояния и перспектив развития компании.

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Динамика IPO на российском рынке за последние годы

В 2022–2023 годах в России заговорили о выходе новых компаний на фондовый рынок. Так, за 2022 год акции на Мосбирже разместила одна компания — сервис аренды самокатов Whoosh. В 2023 году публичными по процедуре IPO стали уже восемь компаний: Genetico, «Смарттехгрупп», «Группа Астра», Henderson, «Южуралзолото», «Евротранс», Совкомбанк, «Мосгорломбард».

Нерешительность эмитентов в плане выхода на IPO в 2022 и первой половине 2023 года понятна: российская экономика адаптировалась к жизни в новых условиях, а рынок акций только начинал восстанавливаться после обвала.

Такая неопределенная ситуация не позволяла рассчитывать на привлекательную для владельцев бизнеса оценку, объяснил в комментарии Банки.ру бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.

Однако к концу III квартала 2023 года индекс Мосбиржи превысил 3000 п. на фоне перманентного ослабления рубля и общего улучшения экономической ситуации в стране. Оба этих фактора, а также невысокий объем IPO относительно спроса помогли большинству бумаг, размещенных в конце 2023, показать сильный рост как в абсолютном выражении, так и относительно индекса Мосбиржи, пояснил эксперт

Церазов отметил, что дополнительную привлекательность разместившимся в конце 2023 года компаниям придавала их принадлежность не к традиционному «нефтегазу», где сложно найти компании роста, а к другим секторам экономики – например, к IT-сектору. «Бумаги четырех из семи компонентов индекса Мосбиржи информационных технологий («Астра», Positive Technologies, OZON и HeadНunter) дорожают с начала года на 20—60%, а сам индекс MOEXIT прибавляет 43%, тогда как индекс Мосбиржи показывает минимальный рост около 2%», — указал он.

За прошедшие месяцы 2024 года IPO провели уже девять компаний: «ВсеИнструменты.ру», «Элемент», IVA Technologies, МТС Банк, МФК «Займер», «Европлан», КЛВЗ «Кристалл», «Делимобиль», «Диасофт».

По итогам текущего года эксперты ожидают в совокупности приблизительно 15—20 IPO.

Насколько успешным оказались IPO недавно разместившихся на бирже компаний

«Большинство IPO в этом году прошли успешно, однако не все компании смогли вырасти на фоне общерыночной коррекции в мае-июне», — отметил в комментарии Банки.ру Дмитрий Пучкарев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын, отвечая на этот вопрос, рассмотрел ситуацию с разных сторон. «Для владельцев компании IPO успешно в случае, если они привлекли столько средств в компанию или себе лично, сколько запланировали. С этой точки зрения все IPO были успешны», — отметил он.

Для долгосрочных инвесторов IPO успешно в том случае, если через три — пять лет акции компании будут значительно дороже, чем в момент IPO. Сейчас мы еще не знаем, какие это будут акции, пояснил аналитик.

Для краткосрочных инвесторов IPO успешны, если существуют долгосрочные инвесторы, которые хотят приобрести акции, но недовольны маленькой аллокацией, и станут покупать акции у находчивых краткосрочных инвесторов сразу после IPO — сейчас такие примеры практически исчерпались, продолжил он.

Мировая практика говорит, что акции компаний после IPO в среднем в первые три года дешевеют, в основном потому, что ожидания от этих компаний оказываются завышенными, и компании не могут достичь заявленных показателей. «Впрочем, на российском рынке IPO совершают более зрелые компании», — подытожил Делицын.

Денис Обухов, портфельный управляющий УК «Первая», напомнил, что с начала 2024 года было проведено 9 IPO и 2 SPO. «Недавно разместившиеся показали неудачную динамику, например, IVA Technology или «Элемент». Из 11 размещений [удачными] мы считаем шесть (цена выросла в первый день торгов)», — пояснил он в комментарии Банки.ру.

Как отметил Обухов, с открытия дешевели, как правило, переоцененные акции. Большим спросом в этом году пользовались акции справедливо оцененных компаний, в том числе в техносекторе, финансах, золотодобыче. При этом явного спроса на определенный сектор, например, технологии, в УК «Первая» сейчас не наблюдают.

«Доля успешных ІРО [из недавних] не так и велика. Хороший рост показали только три из девяти историй размещения. Прежде всего, это первый публичный представитель лизингового бизнеса и IT как бенефициар ухода иностранных вендоров», — отметила аналитик УК ПСБ Евгения Нестеренко. Она объяснила, что компании выставляли довольно высокие оценки, которые при жесткой ДКП и рисках ее ужесточения создавали давление на цены после старта котировок. Высокая доля розничных инвесторов также приводила к повышенной волатильности.

Чем вызван всплеск IPO в России в 2024 году?

Эксперты выделяют ряд причин, по которым российские компании в этом году стали активно выходить на биржу:

существенный рост капиталовложений: в 2023 году рост инвестиций в основной капитал вырос, по данным Росстата, на 9,8%, что стало рекордным значением за более чем десять лет.

В I квартале 2024 года рост данного показателя составил 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост инвестиций требует существенного объема финансирования.

высокие ставки, из-за чего привлечение долгового финансирования, как через кредиты, так и через выпуск облигаций, сейчас выглядит очень дорогим. В результате компании ищут альтернативные пути фондирования и прибегают к размещению акций, которое позволяет привлечь средства на развитие.

Как отметил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич, не исключено, что количество компаний, готовых предложить свои акции потенциальным инвесторам в рамках первичного размещения, в ближайшее время продолжит расти. Центробанк на июльском заседании может поднять ключевую ставку до 18%, что сделает долговое фондирование еще дороже, а значит, IPO станет для компаний еще более привлекательным инструментом по привлечению ликвидности.

уход с российского рынка западных компаний (освободился рынок, резко выросли темпы роста бизнеса);

у инвесторов накопились средства , появился интерес к различным видам инвестиций, в том числе и высокорисковым, вырос «аппетит» на новые компании. Участники рынка более активно вкладываются в акции размещающихся компаний после закрытия иностранных рынков;

в России много компаний, которые были готовы к проведению IPO , отметил Делицын . Эти компании прибыльны, но продолжают быстро расти. При этом они не так уж молоды: например, компании «ВсеИнструменты» уже 18 лет, а компания «Диасофт» и вовсе возникла в 1991 году. Такие компании могли бы провести IPO и раньше, но сочли, что инвестор готов к участию именно сейчас, заметил аналитик;

многие компании захотели стать публичными из-за роста узнаваемости брендов, что позволяет улучшить отношения с контрагентами. Также несколько групп используют IPO дочерних компаний для снижения долговой нагрузки холдинговых компаний, обратила внимание Нестеренко из УК ПСБ.

IPO каких компаний ожидаются в 2024 году

Ближайшее крупное предстоящее размещение — это IPO биофармацевтической компании «Промомед», которая намерена привлечь 6 млрд рублей, указали в «Финам». Среди IPO хайтек-компаний крупным станет размещение РТК-ЦОД, «облачной» дочки «Ростелекома», намеченное на осень.

Также ожидается размещение «облачного» провайдера «Селектел». Провести размещение намерен и российско-китайский оператор b2b-торговли «КИФА». А более далекое будущее будет определяться теми десятью IPO, о которых недавно сказал президент РФ — это должны быть крупные высокотехнологичные компании, уточнил Делицын.

Церазов, говоря об IPO «КИФА», отметил, что компания может разместиться на бирже уже в III квартале этого года. «В условиях разворота России на Восток инвесторам наверняка будет интересна такая компания. Дополнительную привлекательность данному размещению будут придавать высокие темпы роста интернет-торговли в РФ», — считает он.

В БКС напомнили, что в этом году ожидается также размещение компаний «АПРИ», «Медскан», «Интерлизинг», «Балтийский лизинг», «Медси», JetLend, а также Sokolov, «Ламбумиз», Skillbox, Skyeng, «Озон-фармацевтика» и других. «Какие-то отдельные интересные размещения пока сложно выделить, надо будет смотреть на оценку компаний в рамках IPO», — отметил эксперт.

В УК «Первая» в этом году ожидают больше IPO технологических компаний по оптимальной цене: «Например, «Селектел», «Аренадата». При справедливой оценке компании инвестор должен зарабатывать 20—30% на участии в IPO».

Предстоящие в этом году IPO – в случае их привлекательной оценки – скорее всего, пройдут успешно, считает Церазов. Этому должны способствовать как минимум два фактора.

Во-первых , курс рубля, вероятно, начнет снижаться, как только будут решены проблемы с расчетами за импорт. Это, как правило, важный «бычий» фактор для рынка акций, уточнил эксперт.

Во-вторых, в текущих обстоятельствах российские инвесторы, по сути, лишены выхода на внешние рынки, а денег в стране много. Это также должно стимулировать спрос на акции новых публичных компаний, особенно если они будут представлять собой истории роста, подытожил Церазов.

Стоит ли инвестору участвовать в ближайших IPO

Участвовать в IPO или нет — определяет сам инвестор, исходя из своих финансовых целей и интересов.

Одно можно сказать точно: участие в этой процедуре требует от инвестора подготовки. Опрошенные Банки.ру эксперты дали несколько рекомендаций на этот счет.

Что необходимо учесть, чтобы оказаться в плюсе от участия в ІРО?

«Обязательно надо сделать «домашнюю работу», прочитать о компании — аналитики сейчас много», — указал Обухов из УК «Первая». Он отметил, что важно сделать минимальный сравнительный анализ и, главное, решить для себя, нравится вам этот бизнес или нет. Бездумное серийное участие в размещениях способно быстро обнулить счет инвестора, предупредил эксперт.

Делицын из «Финам» говорит, что важно разбираться в отрасли, где работает эмитент. Также важно квалифицированно определить эмитента как лидера этой отрасли, заинтересованного в долгосрочных отношениях с фондовым рынком, уважающего интересы миноритариев.

По словам аналитика, надо быть готовым оставаться в акциях несколько лет, потому что обычно акции новых эмитентов первые годы не показывают устойчивого роста.

Для сравнения он привел в пример логику краткосрочных инвесторов: последние предполагают, что все эмитенты одинаковы, поэтому надо участвовать во всех IPO поровну, чтобы доля всех акций в портфеле была одинакова.

«Эти инвесторы полагают, что если портфель поровну поделен между акциями малоизвестных эмитентов, то он вырастет, как рынок IPO в целом. Иногда им удается заработать, но иногда и нет, поскольку рынки всегда стремятся выравнять доходности», — объяснил аналитик.

По словам Делицына, на глобальных рынках долгосрочные инвесторы в IPO обычно рассчитывают на кратную отдачу за 3 — 5 лет. Поэтому они готовы покупать акции непосредственно после IPO с премией к диапазону размещения, на чем и играют краткосрочные инвесторы.

«На глобальных рынках значительную роль играют фонды с длительным горизонтом планирования, а также хедж-фонды, готовые к высоким рискам. Но если долгосрочных инвесторов нет, а основная масса — краткосрочные, все из которых хотят заработать в первый же день или хотя бы неделю, то неясно, кто будет играть роль нерасторопного, но щедрого покупателя. Соответственно, тот, кто рассчитывает заработать на IPO быстро, должен сознавать, что играет против таких же игроков», — заметил аналитик.

«Ключевым моментом для инвестора является соответствие оценки компании перспективам ее бизнеса. Бизнес и драйверы его роста должны быть понятны инвестору, так как реалистичность будущего роста и выполнение обещаний могут быть важными для будущих результатов инвестирования. Не стоит также забывать о причинах выхода IPO и влиянии публичности на бизнес в будущем», — отметила Нестеренко из УК ПСБ.

Она объяснила, что если переподписка очень высокая, то есть спрос на актив выше, чем предложенный объем, то вероятность роста акций после размещения повышается. При этом высокая доля розничного сегмента может сделать акции более волатильными, чем при высокой доле институциональных инвесторов при прочих равных. «Если покупаете именно зрелый бизнес, то не стоит ждать высоких двузначных темпов роста котировок — это, скорее, долгосрочное вложение с фокусом на дивидендной доходности, и есть смысл держать акцию в среднесрочной перспективе», — подытожила аналитик.

Пучкарев из БКС подчеркнул, что участие в IPO — более рискованное мероприятие, нежели покупка на вторичных торгах, когда рыночный взгляд на компанию уже сформирован. По его словам, следует комплексно изучить деятельность компании перед участием в IPO, а также понять, по какой оценке компания собирается размещаться относительно конкурентов.

«Бывает, что компания оправдывает высокую цену на IPO ожиданиями сильного роста бизнеса. Это нормальная ситуация, однако стоит взвесить, насколько реализуемы обозначенные планы», — указал эксперт. Акции на IPO стоит покупать, когда есть недооценка на размещении относительно справедливой цены. Соответственно, пока идея недооценки остается актуальной, бумаги можно удерживать, подытожил он.