Нужно ли начислять районный коэффициент на аванс по зарплате

Работодатель обязан начислять зарплату сотруднику не реже двух раз в месяц. При выплате зарплаты нужно учитывать районный коэффициент, но распространяется ли это правило на аванс?

Ситуация: в трудовом договоре указано, что выплата аванса производится 22 числа отработанного месяца в размере 75%. Окончательный расчет производится 6 числа месяца, который следует за отработанным (с вычетом оплаты аванса) из расчета оклада с учетом надбавок и доплат на основании табеля учета рабочего времени. При расчете аванса нужно ли начислять районный коэффициент?

Районный коэффициент входит в заработную плату, поэтому его нужно начислять. В письме Минтруда от 20.03.2019 № 14-1/В-177указывается, что при определении аванса, нужно учитывать оклад за отработанное время, а также надбавки, которые не зависят от итогов месяца. Например, оплата труда в праздники и выходные (ст. 153 ТК).

Так как размер районного коэффициента не зависит от результата и качества работы, то он включается в оплату первой части заработной платы (аванса).

На практике норма с выплатой аванса (75% зарплаты) 22 числа может быть проблематична. Например, в месяцы с большим количеством праздничных дней: к 22 числу (дню выплаты) работник не заработает 75% зарплаты.