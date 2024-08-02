КЭДО, полный обзор изменений 2024 года и налоговый мониторинг. Обзор мероприятий с 1 по 16 августа

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1 августа Коммуникации в компании (в том числе жесткие): как обеспечить себе максимум влияния на любом уровне.
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: офлайн, Москва
Стоимость: 25 000 рублей
Программа мероприятия:
1. Взаимодействие в диалогах (обсуждения, вопросы, дискуссии и т.д.), манипуляции, их природа и понимание закономерностей негативного воздействия.
2. Контроль над диалогом как гарантия достижения нужного вам результата.
8 августа Вебинар: «Как я пережила лето с КЭДО: честная история HR».
Время: с 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Как ускорить процесс согласования отпусков сотрудников.
2. Как повысить культуру ухода в отпуск, чтобы оформление проходило гладко и без скандалов.
3. Что делать с нарушениями, которые возникают в процессе оформления отпусков и отгулов.
4. Как оформить график отпусков для всех отделов компании без таблиц в Excel и сложных формул.
5. Какие выводы команда сделала после внедрения КЭДО и какие планы развития строятся сейчас.
8 августа Как перейти на налоговый мониторинг: подготовка документов
Время: 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Документы для проведения налогового мониторинга: список и сроки представления.
2. Как заполнять форму «Регламент информационного взаимодействия».
3. Оценка пакета документов для вступления в мониторинг со стороны ФНС.
4. Как проходит реализация проекта по переходу на новую систему контроля.
12 августа — 16 августа Полный курс изменений 2024 года в Кисловодске. Отчетность, ЕНП, новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС.
Время: с 10:00 до 14:00
Формат: онлайн и офлайн: Кисловодск, Шаумяна, 31/33, эт. 1, oф. Отель «Грин Резорт Отель» (СПА)
Стоимость: 71 750 рублей
Программа мероприятия:
1 ДЕНЬ: БУХУЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация».
ФСБУ 5/2019 «Запасы».
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 14/2022 «Нематериальные активы».
ФСБУ 25/2018 «Аренда».
Бухгалтерская отчетность в 2024 году.
2 ДЕНЬ: РЕФОРМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И НДС. НДФЛ И ВЗНОСЫ Единый налоговый платеж.
Все изменения в расчете налога на прибыль.
Все изменения в расчете НДС.
Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС. Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.
Изменения в расчете НДФЛ.
Изменения в расчете страховых взносов.
3 ДЕНЬ: ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ. ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРЫ ПРИДУТ К ВАМ Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.
Как проходит налоговый контроль на предприятии.
Результаты проверок НДС.
4 ДЕНЬ: АНАЛИЗ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.
Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.
Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.
Все о контроле «зарплатных схем» в 2024 году.
Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.
Принципы налогового планирования и использования основных средств.
5 ДЕНЬ: НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА – ВСТРЕЧАЕМ ВО ВСЕОРУЖИИ Выездная проверка.
Камеральная проверка.
Обжалование результатов налоговых проверок.
13 августа Дебиторская задолженность: профилактика и взыскание.
Время: с 11:00 до 12:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Управление дебиторской задолженностью.
2. Профилактика дебиторской задолженности.
3. Досудебный порядок взыскания долгов: порядок, перспективы, риски.
4. Судебная стадия взыскания долгов: порядок, основания и особенности.
5. Исполнение решения суда: самостоятельное исполнение, исполнительное производство, банкротство должника.
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