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Обзоры для бухгалтера

КЭДО, полный обзор изменений 2024 года и налоговый мониторинг. Обзор мероприятий с 1 по 16 августа

Подготовили дайджест важных мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

Вы можете добавить свое мероприятие по кнопке «Добавить мероприятие» в этом разделе:

1 августа Коммуникации в компании (в том числе жесткие): как обеспечить себе максимум влияния на любом уровне.

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: офлайн, Москва

Стоимость: 25 000 рублей

Программа мероприятия:

1. Взаимодействие в диалогах (обсуждения, вопросы, дискуссии и т.д.), манипуляции, их природа и понимание закономерностей негативного воздействия.

2. Контроль над диалогом как гарантия достижения нужного вам результата.

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8 августа Вебинар: «Как я пережила лето с КЭДО: честная история HR».

Время: с 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Как ускорить процесс согласования отпусков сотрудников.

2. Как повысить культуру ухода в отпуск, чтобы оформление проходило гладко и без скандалов.

3. Что делать с нарушениями, которые возникают в процессе оформления отпусков и отгулов.

4. Как оформить график отпусков для всех отделов компании без таблиц в Excel и сложных формул.

5. Какие выводы команда сделала после внедрения КЭДО и какие планы развития строятся сейчас.

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8 августа Как перейти на налоговый мониторинг: подготовка документов

Время: 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Документы для проведения налогового мониторинга: список и сроки представления.

2. Как заполнять форму «Регламент информационного взаимодействия».

3. Оценка пакета документов для вступления в мониторинг со стороны ФНС.

4. Как проходит реализация проекта по переходу на новую систему контроля.

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12 августа — 16 августа Полный курс изменений 2024 года в Кисловодске. Отчетность, ЕНП, новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС.

Время: с 10:00 до 14:00

Формат: онлайн и офлайн: Кисловодск, Шаумяна, 31/33, эт. 1, oф. Отель «Грин Резорт Отель» (СПА)

Стоимость: 71 750 рублей

Программа мероприятия:

  1. 1 ДЕНЬ: БУХУЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация».

  2. ФСБУ 5/2019 «Запасы».

  3. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 14/2022 «Нематериальные активы».

  4. ФСБУ 25/2018 «Аренда».

  5. Бухгалтерская отчетность в 2024 году.

  6. 2 ДЕНЬ: РЕФОРМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И НДС. НДФЛ И ВЗНОСЫ Единый налоговый платеж.

  7. Все изменения в расчете налога на прибыль.

  8. Все изменения в расчете НДС.

  9. Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС. Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.

  10. Изменения в расчете НДФЛ.

  11. Изменения в расчете страховых взносов.

  12. 3 ДЕНЬ: ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ. ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРЫ ПРИДУТ К ВАМ Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.

  13. Как проходит налоговый контроль на предприятии.

  14. Результаты проверок НДС.

  15. 4 ДЕНЬ: АНАЛИЗ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.

  16. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.

  17. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.

  18. Все о контроле «зарплатных схем» в 2024 году.

  19. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.

  20. Принципы налогового планирования и использования основных средств.

  21. 5 ДЕНЬ: НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА – ВСТРЕЧАЕМ ВО ВСЕОРУЖИИ Выездная проверка.

  22. Камеральная проверка.

  23. Обжалование результатов налоговых проверок.

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13 августа Дебиторская задолженность: профилактика и взыскание.

Время: с 11:00 до 12:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Управление дебиторской задолженностью.

2. Профилактика дебиторской задолженности.

3. Досудебный порядок взыскания долгов: порядок, перспективы, риски.

4. Судебная стадия взыскания долгов: порядок, основания и особенности.

5. Исполнение решения суда: самостоятельное исполнение, исполнительное производство, банкротство должника.

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