КЭДО, полный обзор изменений 2024 года и налоговый мониторинг. Обзор мероприятий с 1 по 16 августа

Время: с 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Как ускорить процесс согласования отпусков сотрудников.

2. Как повысить культуру ухода в отпуск, чтобы оформление проходило гладко и без скандалов.

3. Что делать с нарушениями, которые возникают в процессе оформления отпусков и отгулов.

4. Как оформить график отпусков для всех отделов компании без таблиц в Excel и сложных формул.

5. Какие выводы команда сделала после внедрения КЭДО и какие планы развития строятся сейчас.

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