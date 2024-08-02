Как установить ставку дисконтирования по договору аренды

В соответствии с приказом Минфина об утверждении ФСБУ 25/2018 для дисконтирования номинальных величин будущих арендных платежей, арендатору нужно применять ставку, при которой сумма приведенной стоимости арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды соответствует его справедливой стоимости на дату начала аренды.

В соответствии с п. 15 ФСБУ 25/2018 справедливая стоимость в общем случае определяется как цена приобретения предмета аренды на дату ее начала. А вот негарантированная ликвидационная стоимость отражает справедливую стоимость аренды к концу ее срока.

Если договор аренды предусматривает выкуп, то негарантированная ликвидационная стоимость предмета аренды соответствует нулю. А ставка дисконтирования подбирается из условия равенства приведенной стоимости будущих арендных платежей и справедливой стоимости предмета аренды.

Для подбора ставки дисконтирования с такими данными можно попробовать функционал Excel:

если платежи равны и регулярны, используйте функцию «СТАВКА»;

если платежи неравны и регулярны, используйте функцию ВСД;

если платежи нерегулярны, то используйте функцию ЧИСТВНДОХ.

В тех случаях, когда оценить справедливую стоимость предмета аренды затруднительно, применяется ставка, по которой арендатор вправе привлечь заемные средства на срок, который можно сопоставить со сроком аренды в соответствии с абз. 2 п. 15 ФСБУ 25/2018.

В этом случае ставка дисконтирования устанавливается одним из этих способов: