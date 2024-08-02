Как установить ставку дисконтирования по договору аренды

В соответствии с приказом Минфина об утверждении ФСБУ 25/2018 для дисконтирования номинальных величин будущих арендных платежей, арендатору нужно применять ставку, при которой сумма приведенной стоимости арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды соответствует его справедливой стоимости на дату начала аренды.
В соответствии с п. 15 ФСБУ 25/2018 справедливая стоимость в общем случае определяется как цена приобретения предмета аренды на дату ее начала. А вот негарантированная ликвидационная стоимость отражает справедливую стоимость аренды к концу ее срока.
Если договор аренды предусматривает выкуп, то негарантированная ликвидационная стоимость предмета аренды соответствует нулю. А ставка дисконтирования подбирается из условия равенства приведенной стоимости будущих арендных платежей и справедливой стоимости предмета аренды.
Для подбора ставки дисконтирования с такими данными можно попробовать функционал Excel:
если платежи равны и регулярны, используйте функцию «СТАВКА»;
если платежи неравны и регулярны, используйте функцию ВСД;
если платежи нерегулярны, то используйте функцию ЧИСТВНДОХ.
В тех случаях, когда оценить справедливую стоимость предмета аренды затруднительно, применяется ставка, по которой арендатор вправе привлечь заемные средства на срок, который можно сопоставить со сроком аренды в соответствии с абз. 2 п. 15 ФСБУ 25/2018.
В этом случае ставка дисконтирования устанавливается одним из этих способов:
как средняя ставка по имеющимся долговым обязательствам арендатора в аналогичной валюте на приблизительно тот же срок;
как ставка, которая определена на основе рыночной информации, если сделок по привлечению заемных средств у организации нет;
как средневзвешенная ставка по кредитам по данным Банка России.
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