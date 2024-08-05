Как оформить увольнение генерального директора ООО

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК при прекращении полномочий генерального директора на основании решения общего собрания участников трудовой договор с генеральным директором прекращается вне зависимости от того, является ли гендир участником ООО или нет.
Увольнение нужно оформить с помощью приказа на увольнение генерального директора по решению общего собрания участников. В основании указывается п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК.
Если у генерального директора ведется бумажная трудовая книжка, то в нее нужно внести такую запись об увольнении:
«Уволен в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения о прекращении трудового договора с руководителем организации, пункт 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации».
При увольнении генерального директора по решению общего собрания участников ему выплачивается компенсация при отсутствии его виновных действий не ниже трехкратного среднемесячного заработка, если больший размер не предусмотрен трудовым договором в соответствии со ст. 279 ТК.
Налоговый орган необходимо уведомить об увольнении генерального директора и избрания нового. Для этого новый генеральный директор подает заявление по форме № Р13014.
Документы, которые подтверждают смену директора (решения, протоколы, приказы о назначении на должность и т.п.) подавать не нужно. Госпошлину также уплачивать не требуется.
А если уволенный генеральный директор остается в компании в другой должности, то оформить это надо как увольнение с должности генерального директора и прием на новую должность.
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