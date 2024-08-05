Как оформить увольнение генерального директора ООО

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК при прекращении полномочий генерального директора на основании решения общего собрания участников трудовой договор с генеральным директором прекращается вне зависимости от того, является ли гендир участником ООО или нет.

Увольнение нужно оформить с помощью приказа на увольнение генерального директора по решению общего собрания участников. В основании указывается п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК.

Если у генерального директора ведется бумажная трудовая книжка, то в нее нужно внести такую запись об увольнении: «Уволен в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения о прекращении трудового договора с руководителем организации, пункт 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации»‎.

При увольнении генерального директора по решению общего собрания участников ему выплачивается компенсация при отсутствии его виновных действий не ниже трехкратного среднемесячного заработка, если больший размер не предусмотрен трудовым договором в соответствии со ст. 279 ТК.

Налоговый орган необходимо уведомить об увольнении генерального директора и избрания нового. Для этого новый генеральный директор подает заявление по форме № Р13014.

Документы, которые подтверждают смену директора (решения, протоколы, приказы о назначении на должность и т.п.) подавать не нужно. Госпошлину также уплачивать не требуется.

А если уволенный генеральный директор остается в компании в другой должности, то оформить это надо как увольнение с должности генерального директора и прием на новую должность.