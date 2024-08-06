ЕНС в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Январь 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо ФНС от 27.12.2023 № БВ-4-7/16343@
Чтобы за уточненку не было штрафа, на сальдо ЕНС или в отложенной переплате должны быть деньги.
Февраль 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо ФНС от 15.01.2024 № ЕД-17-8/74@
По просьбе бизнеса модернизируют справку о сальдо ЕНС. Там будет расчет пеней.
Письмо ФНС от 26.01.2024 № БВ-4-8/748
Если ваш декабрьский платеж ФНС учла только в январе, будет пересчет пеней.
Письмо ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/971@
Утвердили контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП.
Письмо ФНС от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402@
ФНС объяснила, какие данные отражают в акте сверки по ЕНС.
Март 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо ФНС от 06.02.2024 № ЗГ-2-7/1561
Чтобы не было штрафа за уточненку, надо чтобы на момент ее сдачи на вашем ЕНС хватало денег как на сам налог, так и на пени по нему.
Письмо Минфина от 26.02.2024 № 03-02-08/16653
Положительное сальдо ЕНС спасет от 20-процентного штрафа за неуплату налогов, но не спасет от 40-процентного штрафа.
Письмо Минфина от 01.02.2024 № 03-03-06/1/7981
Если сдать уточненку на уменьшение налога, после камеральной проверки деньги вернутся на сальдо ЕНС, но только если эта уточненка – за последние 3 года.
Письмо ФНС от 20.02.2024 № БС-4-11/18881@
После смерти ИП с его ЕНС не будут списывать фиксированные взносы, а отдадут наследникам.
Письмо ФНС от 19.03.2024 № БВ-2-7/4222
Компания может попасть на штраф, если при переходе на ЕНС переплату по одному налогу ФНС зачла в счет долга по другому.
Апрель 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо ФНС от 10.04.2024 № ЗГ-2-8/5702@
Авансы по всем имущественным налогам за весь год можно включить в одно уведомление по ЕНП.
Письмо Минфина от 29.02.2024 № 03-02-08/18123
У ИП личные и предпринимательские налоги идут на одном ЕНС.
Письмо Минфина от 13.02.2024 № 03-02-08/12248
Налоговики автоматически делают зачет сальдо ЕНС в счет имущественных налогов физлиц.
Май 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 07.03.2024 № 03-02-08/20616
Отрицательное сальдо ЕНС физлиц-банкротов спишут как безнадежный долг.
Письмо Минфина от 19.01.2024 № 03-02-08/3648
Через суд с физлиц взыщут не только долг по налогам, но и пени.
Письмо ФНС от 26.04.2024 № БС-4-11/5052@
Уведомление по ЕНП с неправильным кодом ОКТМО не примут.
Письмо Минфина от 01.03.2024 № 03-03-06/1/18445
Переплата по налогам, которая не вошла в сальдо ЕНС, не идет в расходы.
Письмо Минфина от 03.04.2024 № 03-02-08/30424
Недоимку по решению ИФНС можно перечислить заранее в составе ЕНП.
Июнь 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 17.05.2024 № 03-02-08/45043
Отрицательное сальдо ЕНС взыщут с расчетного счета.
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