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Обзоры для бухгалтера

ЕНС в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас обзор разъяснений Минфина и ФНС по единому налоговому счету. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.
ЕНС в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Январь 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо ФНС от 27.12.2023 № БВ-4-7/16343@

Чтобы за уточненку не было штрафа, на сальдо ЕНС или в отложенной переплате должны быть деньги.

Февраль 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо ФНС от 15.01.2024 № ЕД-17-8/74@

По просьбе бизнеса модернизируют справку о сальдо ЕНС. Там будет расчет пеней.

Письмо ФНС от 26.01.2024 № БВ-4-8/748

Если ваш декабрьский платеж ФНС учла только в январе, будет пересчет пеней.

Письмо ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/971@

Утвердили контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП.

Письмо ФНС от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402@

ФНС объяснила, какие данные отражают в акте сверки по ЕНС.

Март 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо ФНС от 06.02.2024 № ЗГ-2-7/1561

Чтобы не было штрафа за уточненку, надо чтобы на момент ее сдачи на вашем ЕНС хватало денег как на сам налог, так и на пени по нему.

Письмо Минфина от 26.02.2024 № 03-02-08/16653

Положительное сальдо ЕНС спасет от 20-процентного штрафа за неуплату налогов, но не спасет от 40-процентного штрафа.

Письмо Минфина от 01.02.2024 № 03-03-06/1/7981

Если сдать уточненку на уменьшение налога, после камеральной проверки деньги вернутся на сальдо ЕНС, но только если эта уточненка – за последние 3 года.

Письмо ФНС от 20.02.2024 № БС-4-11/18881@

После смерти ИП с его ЕНС не будут списывать фиксированные взносы, а отдадут наследникам.

Письмо ФНС от 19.03.2024 № БВ-2-7/4222

Компания может попасть на штраф, если при переходе на ЕНС переплату по одному налогу ФНС зачла в счет долга по другому.

Апрель 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо ФНС от 10.04.2024 № ЗГ-2-8/5702@

Авансы по всем имущественным налогам за весь год можно включить в одно уведомление по ЕНП.

Письмо Минфина от 29.02.2024 № 03-02-08/18123

У ИП личные и предпринимательские налоги идут на одном ЕНС.

Письмо Минфина от 13.02.2024 № 03-02-08/12248

Налоговики автоматически делают зачет сальдо ЕНС в счет имущественных налогов физлиц.

Май 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 07.03.2024 № 03-02-08/20616

Отрицательное сальдо ЕНС физлиц-банкротов спишут как безнадежный долг.

Письмо Минфина от 19.01.2024 № 03-02-08/3648

Через суд с физлиц взыщут не только долг по налогам, но и пени.

Письмо ФНС от 26.04.2024 № БС-4-11/5052@

Уведомление по ЕНП с неправильным кодом ОКТМО не примут.

Письмо Минфина от 01.03.2024 № 03-03-06/1/18445

Переплата по налогам, которая не вошла в сальдо ЕНС, не идет в расходы.

Письмо Минфина от 03.04.2024 № 03-02-08/30424

Недоимку по решению ИФНС можно перечислить заранее в составе ЕНП.

Июнь 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 17.05.2024 № 03-02-08/45043

Отрицательное сальдо ЕНС взыщут с расчетного счета.

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