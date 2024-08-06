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Декретный отпуск

Что будет с пособиями, если декретница выйдет на работу раньше срока

Если женщина уходит в декретный отпуск, то она может рассчитывать на выплаты от государства. Но сохранится ли выплата пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком, если женщина выйдет на работу? Разбираемся с условиями сохранения пособия.
Что будет с пособиями, если декретница выйдет на работу раньше срока
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ситуация: сотрудница собирается уходить в декретный отпуск и при этом хочет продолжать работать. Что в таком случае будет с выплатами по беременности и родам и с ежемесячным пособием на ребенка?

В 2024 году начал действовать Федеральный закон от 19.12.2023 № 620-ФЗ, который внес изменения в ст. 13 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ и в ст. 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Он изменил порядок выплаты пособия по уходу за ребенком.

Если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 1,5 летнего возраста, то она может получать компенсацию даже в том случае, если она вышла на работу раньше срока. ФЗ внес несколько изменений в существующее законодательство:

  • получать пособие по уходу за ребенком могут все сотрудники вне зависимости от режима занятости;

  • получатель выплаты вправе работать на полной или неполной ставке и это не отменяет выплату пособия и не влияет на его размер;

  • работник может работать удаленно или трудиться в офисе, при этом он все равно может претендовать на выплату пособия.

Сохранить возможность получать выплаты могут не все сотрудники. Например, если сотрудник не успел уйти в отпуск по уходу за ребенком раньше, то он не сможет претендовать на сохранение выплат. Сначала следует оформить перерыв, и только после этого можно рассчитывать на сохранение пособия.

ФЗ не изменил условия получения пособия по беременности и родам: в 2024 году оно выплачивается только за период одноименного отпуска. Если женщина продолжит работать, то пособие ей выплачивать не будут.

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