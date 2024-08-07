Когда списывать дебиторскую задолженность, если компанию исключили из ЕГРЮЛ

Когда дебиторская задолженность считается безнадежной

Безнадежная дебиторка — это задолженность, которую не получается вернуть по экономическим, социальным или юридическим причинам.

Долги юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, перед налогоплательщиком могут быть признаны безнадежными с даты исключения такого юридического лица из ЕГРЮЛ.

Когда можно списать дебиторскую задолженность в расходы

Списание дебиторской задолженности в расходы возможно только в периоде наступления оснований для признания задолженности безнадежной, а не в произвольном периоде по выбору компании-налогоплательщика.

Таким образом, если вовремя не списать дебиторку, при составлении финансовой и налоговой отчетности за год будет занижена сумма понесенных расходов, и завышен размер финансового результата и налогооблагаемой прибыли. Нужны уточненные декларации.

Когда дебиторскую задолженность компании, исключенной из ЕГРЮЛ списать не получится

Однако исключение юрлица из ЕГРЮЛ нельзя приравнивать к ликвидации или банкротству.

Есть случаи, когда нельзя списать дебиторку исключенной из ЕГРЮЛ компании. Если у контрагента нет средств на ликвидацию или в течение шести месяцев он не отменил отметку о недостоверных сведениях, то налоговая исключает фирму без суда и следствия.

В ходе проведения процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа не устанавливается имущественное положение, наличие дебиторской или кредиторской задолженности организации.

Такие компании не признаются ликвидированными. А у вас нет прав, чтобы списать безнадежную задолженность.

При этом остается возможность найти другие причины для списания, например, по истечении срока исковой давности.