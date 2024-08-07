Выкупную стоимость нужно исключать из лизинговых платежей

Источник: Бухгалтерия.ру.

Лизинг — финансовая аренда

Договоры лизинга (финансовой аренды) являются разновидностью договоров аренды. Они регламентируются главой 34 ГК и законом от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».

На основании договора лизинга лизингодатель:

приобретает у конкретного продавца в собственность конкретное имущество для его передачи лизингополучателю в качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок, на определенных условиях;

выполняет другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга.

По договору лизинга лизингополучатель:

принимает предмет лизинга в порядке, предусмотренном договором лизинга;

выплачивает лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором лизинга;

по окончании срока действия договора лизинга возвращает предмет лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга, или приобретает предмет лизинга в собственность;

выполняет другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга.

Размер, способ проведения и периодичность лизинговых платежей определяются договором лизинга.

Лизингополучатель обязан уплачивать лизинговые платежи с момента начала использования предмета лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга (п. 3 ст. 28 закона № 164-ФЗ).

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Подтверждающие документы

Арендные платежи за арендуемое имущество у лизингополучателя относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК). Они учитываются для целей налогообложения прибыли при условии их соответствия требованиям пункту 1 статьи 252 НК.

То есть указанные расходы должны быть экономически оправданы, подтверждены документами и осуществлены для деятельности, направленной на получение дохода.

В бухгалтерии должны быть следующие документы:

договор лизинга;

акт приема-передачи предмета лизинга (в произвольной форме или по форме ОС-1);

счета на оплату, выставленные лизингодателем;

платежные документы на оплату этих счетов;

счета-фактуры;

акт приема-передачи предмета лизинга при возврате лизингодателю.

Ежемесячные акты на услуги по лизингу не предусмотрены.

Структура лизингового платежа

Лизинговые платежи — это общая сумма платежей по договору за весь срок его действия. В нее входят:

возмещение затрат лизингодателя по приобретению и передаче предмета лизинга лизингополучателю и других предусмотренных договором лизинга услуг;

доход лизингодателя.

Платежи за принятое в лизинг имущество можно учесть в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

Если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю, в общую сумму договора лизинга может включаться его выкупная цена (п. 1 ст. 28 закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»).

Выкупную цену на предмет лизинга определяют стороны договора. Эту сумму можно выплачивать единовременно самостоятельным платежом, или она может входить в регулярный лизинговый платеж.

Обратите внимание: гражданским законодательством установлено, что предмет лизинга переходит лизингополучателю в собственность после того, как он уплатит всю сумму лизинговых платежей без указания выкупной цены (кроме случая, если условие о цене является существенным условием договора купли-продажи). Поэтому сторонам следует оговорить размер выкупной цены в общей сумме договора лизинга и порядок ее выплаты.

Дело в том, что выкупная стоимость предмета лизинга — это не плата за пользование объектом лизинга (в отличие от текущих платежей), а расход на приобретение основного средства (предмета лизинга). Поэтому ее следует вычленять из текущих расходов и учитывать обособленно (вести раздельный учет), так как при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы на приобретение амортизируемого имущества (п. 5 ст. 270 НК).

То есть лизинговый платеж является расходом в части, в которой он уплачивается за получение предмета лизинга во временное владение и пользование. А выкупная цена списывается по окончании срока действия договора лизинга по факту выкупа, и если лизингополучатель вносил ее частями одновременно с лизинговыми платежами, то эти частичные суммы являются авансами (как для лизингополучателя, так и для лизингодателя).

Таким образом, если в состав лизинговых платежей включена выкупная стоимость имущества, то в состав расходов она не включается. Об этом Минфин выпустил письмо от 14 мая 2024 г. № 03-03-06/1/43843.

Списание выкупной цены может быть произведено единовременно в качестве материальных расходов, а если ее величина превышает 100 000 рублей (что имеет значение для налогового учета) — она формирует первоначальную стоимость амортизируемого имущества в налоговом учете нового собственника — бывшего лизингополучателя.

То, что выкупная цена должна формировать первоначальную стоимость объекта и потом списываться через амортизацию, подтверждают суды (постановление АС Московского округа от 8 октября 2019 г. по делу № А40-72107/2018).

Чтобы избежать штрафов, пеней и доначислений, в составе лизингового платежа лучше сразу выделять выкупную стоимость и учитывать ее отдельно.

И после перехода права собственности на объект, лизингодатель вправе отразить выкупную стоимость как доход от продажи имущества. А лизингополучатель — включить ее в первоначальную стоимость объекта и в дальнейшем списывать через амортизацию.

Этот подход с 1 января 2022 года отражен в подпункте 10 пункта 1 статьи 264 НК (закон от 29 ноября 2021 г. № 382-ФЗ).