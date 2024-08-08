Цифра дня. Про смену профессии

Большинство опрошенных (80%) сообщили, что нейтрально относятся к кандидатам, которые сменили профессию после прохождения курсов без получения высшего образования, 17% — положительно, 3% — отрицательно.
77% работодателей готовы нанять сотрудника без опыта, который сменил профессию в возрасте 30 лет и старше, 54% — в возрасте 40 лет и старше, 23% — в возрасте 50 лет и старше.
Основные направления, в рамках которых компании готовы рассматривать таких кандидатов:
дизайн и креативные специальности — 35%;
маркетинг, реклама, PR — 33%;
программирование и ИТ — 30%;
менеджмент и управление проектами — 25%;
финансы и бухгалтерия — 17%;
клиентский сервис — 11%.
Прии этом 62% опрошенных предлагают кандидатам, сменившим профессию после прохождения курсов, зарплату на одном уровне с новичками с высшим образованием, 23% — более низкую зарплату, 15% — более высокую (результаты исследования, проведенного Русской Школой Управления (РШУ) и рекрутинговой компанией get experts, есть в распоряжении редакции «Клерка»).
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