Как отличить розничную торговлю от оптовой

Источник: Бухгалтерия.ру.
Что такое опт и розница в понимании обывателя
Обычно в народе рассуждают так: если товар продается большой партией, то это опт. Если поштучно, то это розница. Но на самом деле в бухгалтерском учете и правовой науке это правило не работает. Тем более что понятие «большая партия» никем не конкретизировано.
Будет ли считаться покупкой оптом приобретенные в обычном магазине с оплатой по карте физическим лицом десять шоколадок? И будет ли считаться покупкой в розницу деревообрабатывающий станок, купленный ИП для работы? Исходя из общепринятого в народе мнения, да, будут. Но в действительности все не так просто.
Что говорит закон
В соответствии с законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» оптовая торговля — это вид торговой деятельности, который связан с приобретением и продажей товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
При этом под розничной торговлей подразумевается торговая деятельность, связанная с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Аналогично подходят к вопросу разграничения рассматриваемых понятий и другие нормативно-правовые акты. Так, в соответствии со ст. 346.27 НК под розничной торговлей понимается предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи.
Одновременно в ст. 492 ГК дано понятие договора розничной купли-продажи. По такому договору продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
В противовес этому по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК).
Заметьте: ни в одной из этих статей ничего не сказано о количестве проданного товара.Главное — это цель, с которой он приобретается — для личного использования или для бизнеса, а также способ оформления отношений между покупателем и продавцом — договор розничной купли-продажи (розница) или договор поставки (опт).
Что думает ФНС
Народное мнение — это одно, идеи законодателей — другое, а у ФНС свои рассуждения.
Так, в письме от 21 февраля 2005 г. № 22-2-14/220@ это ведомство добавило к признакам оптовой торговли еще один — осуществление расчетов безналичным способом, т.е. платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчет по инкассо, а также расчет в иных формах, предусмотренных законодательством, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
Единственный способ безналичного расчета, который, по мнению налоговой, не свидетельствует о продаже оптом, это оплата по карте.
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Как разграничивает опт и розницу суд
Суды тоже неоднозначны в своих суждениях. Приведем одно из судебных решений, в котором Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа выделил несколько признаков, позволяющих отличить продажу оптом от продажи в розницу.
Вот, на что обратил внимание суд:
порядок приобретения товаров. Придя к выводу о том, что ответчик торговал не в розницу, а оптом, суд отметил, что спорные товары приобретались не так, как обычно это происходит при покупках, совершаемых розничными покупателями. Контрагенты приобретали товар не в торговом зале магазина или через сайт на основании публичной оферты. Перед каждой покупкой происходило согласование количества, ассортимента и стоимости, что отражалось в спецификациях;
порядок оплаты товара. Контрагенты делали предоплату;
между сторонами происходило согласование сроков поставки;
применялись особые платежные документы. Кассовый или товарный чеки не оформлялись. Все документы составляли в бухгалтерии компании-продавца, а не в торговом зале, как это обычно бывает при розничных продажах (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 26.01.2022 по делу № А10-314/2021).
По сути, все выводы суда в приведенном постановлении были построены на том, что спорные договоры между ответчиком и его контрагентами имели признаки договоров поставки, поэтому осуществляемые на основе них продажи и не могли расцениваться как розничные.
При этом судом был учтен также и подход ФНС, поскольку в качестве одного из признаков, подтверждающих, что речь идет об оптовой торговле, был выделен порядок расчетов.
В другом судебном акте — в постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 3 мая 2017 года по делу № А11-2228/2016 судьи, среди прочего, указали, что помещение магазина ответчика соответствовало требованиям помещений для розничной купли-продажи, при этом поккпателям выдавался чек, а сам товар покупатели забирали и вывозили после покупки самостоятельно. Исходя из этого, судьи заключили, что требования налоговой были необоснованны, основания для квалификации спорного договора как оптового и доначисления налога отсутствуют.
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