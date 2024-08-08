Как отличить розничную торговлю от оптовой

Источник: Бухгалтерия.ру.

Что такое опт и розница в понимании обывателя

Обычно в народе рассуждают так: если товар продается большой партией, то это опт. Если поштучно, то это розница. Но на самом деле в бухгалтерском учете и правовой науке это правило не работает. Тем более что понятие «большая партия» никем не конкретизировано.

Будет ли считаться покупкой оптом приобретенные в обычном магазине с оплатой по карте физическим лицом десять шоколадок? И будет ли считаться покупкой в розницу деревообрабатывающий станок, купленный ИП для работы? Исходя из общепринятого в народе мнения, да, будут. Но в действительности все не так просто.

Что говорит закон

В соответствии с законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» оптовая торговля — это вид торговой деятельности, который связан с приобретением и продажей товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

При этом под розничной торговлей подразумевается торговая деятельность, связанная с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Аналогично подходят к вопросу разграничения рассматриваемых понятий и другие нормативно-правовые акты. Так, в соответствии со ст. 346.27 НК под розничной торговлей понимается предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи.

Одновременно в ст. 492 ГК дано понятие договора розничной купли-продажи. По такому договору продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

В противовес этому по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК).

Заметьте: ни в одной из этих статей ничего не сказано о количестве проданного товара.Главное — это цель, с которой он приобретается — для личного использования или для бизнеса, а также способ оформления отношений между покупателем и продавцом — договор розничной купли-продажи (розница) или договор поставки (опт).