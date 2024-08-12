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Коды ОКВЭД

Какие ОКВЭД подходят для онлайн-услуг

Рассказываем, какие коды подходят для онлайн-услуг: обучение, репетиторство, юридические или бухгалтерские консультации, психолог, услуги программиста.
Какие ОКВЭД подходят для онлайн-услуг
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вместе с регистрацией любого бизнеса, нужно подобрать и заявить в налоговой подходящие ОКВЭДы. Они показывают государству, банкам и контрагентам, чем занимается бизнес.

Какой код ОКВЭД выбрать для проведения тренингов и продажи онлайн-курсов

Если будете проводить тренинги и продавать онлайн-курсы, которые относятся к программе дополнительного образования детей и взрослых, то выбирайте 85.41.

Ещё более точно описать специфику выбранного образовательного направления можно с помощью более конкретных кодов.

  • Образование в области спорта и отдыха — 85.41.1.

  • Школа рисования, занятия с учителем по фортепиано и другим музыкальным инструментам — 85.41.2.

  • Тренинги и курсы личностного роста: курсы по правильному питанию или повышению мотивации — 85.41.9.

  • Курсы выживания, ораторские курсы, скорочтения, школа охраны труда —85.42.9.

  • Преподаватели и учителя, которые хотят оказывать услуги онлайн-репетитора, должны выбрать 80.42 и 80.10.3 — дополнительное образование детей.

Чтобы наверняка избежать любых претензий от налоговых органов, в качестве дополнительных можно зарегистрировать коды, которые перечислены ниже:

  • 74.83 — предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу.

  • 72.40 — деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети интернет.

  • 73.10 — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

  • 73.20 — научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.

  • 93.05 — предоставление прочих персональных услуг.

Какой код ОКВЭД считается основным для бухгалтерских услуг

Основной ОКВЭД для бухгалтерских услуг — 69.20. В дополнение к этому бухгалтера могут добавить коды для юристов:

  • 69.10 — «Деятельность в области права».

  • 70.22 — «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

  • 73.20 — «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения».

  • 74.30 — «Деятельность по письменному и устному переводу».

  • 78.10 — «Деятельность агентств по подбору персонала».

  • 82.99 — «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки».

Какие коды ОКВЭД выбрать для психологов и психологических услуг

Основной ОКВЭД для психолога это 96.09. Ещё психологу для выполнения сопутствующих услуг могут понадобиться 7 кодов:

  • 96.09 — «Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки».

  • 70.22 — «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

  • 85.41 — «Образование дополнительное детей и взрослых».

  • 85.42.9 — «Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки».

  • 88.99 — «Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки».

  • 90.03 — «Деятельность в области художественного творчества».

Коды ОКВЭД для программирования и создания сайтов

Все кто занимается программированием и созданием сайтов указывают при регистрации соответствующие ОКВЭДы.

  • 62.01 — разработка компьютерного программного обеспечения.

  • 62.02 — деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий.

  • 62.09 — деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.

  • 63.11 — деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.

  • 63.11.1 — деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

  • 73.20 — исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

  • 73.11 — деятельность рекламных агентств.

  • 82.99 — деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

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