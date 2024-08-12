Какие ОКВЭД подходят для онлайн-услуг

Рассказываем, какие коды подходят для онлайн-услуг: обучение, репетиторство, юридические или бухгалтерские консультации, психолог, услуги программиста.

Вместе с регистрацией любого бизнеса, нужно подобрать и заявить в налоговой подходящие ОКВЭДы. Они показывают государству, банкам и контрагентам, чем занимается бизнес.

Какой код ОКВЭД выбрать для проведения тренингов и продажи онлайн-курсов

Если будете проводить тренинги и продавать онлайн-курсы, которые относятся к программе дополнительного образования детей и взрослых, то выбирайте 85.41.

Ещё более точно описать специфику выбранного образовательного направления можно с помощью более конкретных кодов.

Образование в области спорта и отдыха — 85.41.1.

Школа рисования, занятия с учителем по фортепиано и другим музыкальным инструментам — 85.41.2.

Тренинги и курсы личностного роста: курсы по правильному питанию или повышению мотивации — 85.41.9.

Курсы выживания, ораторские курсы, скорочтения, школа охраны труда —85.42.9.

Преподаватели и учителя, которые хотят оказывать услуги онлайн-репетитора, должны выбрать 80.42 и 80.10.3 — дополнительное образование детей.

Чтобы наверняка избежать любых претензий от налоговых органов, в качестве дополнительных можно зарегистрировать коды, которые перечислены ниже:

74.83 — предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу.

72.40 — деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети интернет.

73.10 — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

73.20 — научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.

93.05 — предоставление прочих персональных услуг.

Какой код ОКВЭД считается основным для бухгалтерских услуг

Основной ОКВЭД для бухгалтерских услуг — 69.20. В дополнение к этому бухгалтера могут добавить коды для юристов:

69.10 — «Деятельность в области права».

70.22 — «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

73.20 — «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения».

74.30 — «Деятельность по письменному и устному переводу».

78.10 — «Деятельность агентств по подбору персонала».

82.99 — «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки».

Какие коды ОКВЭД выбрать для психологов и психологических услуг

Основной ОКВЭД для психолога это 96.09. Ещё психологу для выполнения сопутствующих услуг могут понадобиться 7 кодов:

96.09 — «Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки».

70.22 — «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

85.41 — «Образование дополнительное детей и взрослых».

85.42.9 — «Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки».

88.99 — «Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки».

90.03 — «Деятельность в области художественного творчества».

Коды ОКВЭД для программирования и создания сайтов

Все кто занимается программированием и созданием сайтов указывают при регистрации соответствующие ОКВЭДы.