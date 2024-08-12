Какие ОКВЭД подходят для онлайн-услуг

Вместе с регистрацией любого бизнеса, нужно подобрать и заявить в налоговой подходящие ОКВЭДы. Они показывают государству, банкам и контрагентам, чем занимается бизнес.
Какой код ОКВЭД выбрать для проведения тренингов и продажи онлайн-курсов
Если будете проводить тренинги и продавать онлайн-курсы, которые относятся к программе дополнительного образования детей и взрослых, то выбирайте 85.41.
Ещё более точно описать специфику выбранного образовательного направления можно с помощью более конкретных кодов.
Образование в области спорта и отдыха — 85.41.1.
Школа рисования, занятия с учителем по фортепиано и другим музыкальным инструментам — 85.41.2.
Тренинги и курсы личностного роста: курсы по правильному питанию или повышению мотивации — 85.41.9.
Курсы выживания, ораторские курсы, скорочтения, школа охраны труда —85.42.9.
Преподаватели и учителя, которые хотят оказывать услуги онлайн-репетитора, должны выбрать 80.42 и 80.10.3 — дополнительное образование детей.
Чтобы наверняка избежать любых претензий от налоговых органов, в качестве дополнительных можно зарегистрировать коды, которые перечислены ниже:
74.83 — предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу.
72.40 — деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети интернет.
73.10 — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
73.20 — научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.
93.05 — предоставление прочих персональных услуг.
Какой код ОКВЭД считается основным для бухгалтерских услуг
Основной ОКВЭД для бухгалтерских услуг — 69.20. В дополнение к этому бухгалтера могут добавить коды для юристов:
69.10 — «Деятельность в области права».
70.22 — «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».
73.20 — «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения».
74.30 — «Деятельность по письменному и устному переводу».
78.10 — «Деятельность агентств по подбору персонала».
82.99 — «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки».
Какие коды ОКВЭД выбрать для психологов и психологических услуг
Основной ОКВЭД для психолога это 96.09. Ещё психологу для выполнения сопутствующих услуг могут понадобиться 7 кодов:
96.09 — «Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки».
70.22 — «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».
85.41 — «Образование дополнительное детей и взрослых».
85.42.9 — «Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки».
88.99 — «Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки».
90.03 — «Деятельность в области художественного творчества».
Коды ОКВЭД для программирования и создания сайтов
Все кто занимается программированием и созданием сайтов указывают при регистрации соответствующие ОКВЭДы.
62.01 — разработка компьютерного программного обеспечения.
62.02 — деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий.
62.09 — деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.
63.11 — деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.
63.11.1 — деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.
73.20 — исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.
73.11 — деятельность рекламных агентств.
82.99 — деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.
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