Топ-5 ошибок ИП на патенте

Ошибка № 1. Отсутствие учета доходов

Лимит дохода для применения патента — 60 млн рублей, большинство ИП это знает, но не все ведут налоговый учет. Но делать это необходимо.

Для этих целей предусмотрен специальный налоговый регистр — книга учета доходов (КУД) В нее вносятся все полученные ИП доходы на каждом из патентов. Ведение учета доходов на ПСН не только позволит ИП соблюсти требования закона, но и обезопасит его от превышения лимитов и, как следствие, утраты права на применение спецрежима.

Если ИП совмещает ПСН с УСН, он обязан вести раздельный учет доходов. Соответственно, книг должно быть две: КУДиР (книга учета доходов и расходов) и КУД.