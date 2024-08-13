Топ-5 ошибок ИП на патенте

Ошибка № 1. Отсутствие учета доходов
Лимит дохода для применения патента — 60 млн рублей, большинство ИП это знает, но не все ведут налоговый учет. Но делать это необходимо.
Для этих целей предусмотрен специальный налоговый регистр — книга учета доходов (КУД) В нее вносятся все полученные ИП доходы на каждом из патентов. Ведение учета доходов на ПСН не только позволит ИП соблюсти требования закона, но и обезопасит его от превышения лимитов и, как следствие, утраты права на применение спецрежима.
Если ИП совмещает ПСН с УСН, он обязан вести раздельный учет доходов. Соответственно, книг должно быть две: КУДиР (книга учета доходов и расходов) и КУД.
Ошибка № 2. Неправильный подсчет лимита доходов при совмещении патента и УСН
Если ИП совмещает патент с упрощенкой, лимит по доходам ПНС действует на оба режима налогообложения.
То есть по всем видам деятельности суммарный доход ИП не должен превышать 60 млн руб. (абз. 5 п. 6 ст. 346.45 НК)
При этом данный лимит не корректируется на коэффициент-дефлятор, как это происходит в случае, если ИП применяет только упрощенку.
Ошибка № 3. Пропуск срока сдачи заявления на новый патент
Заявление на патент должно быть подано за 10 рабочих дней до начала работы по нему.
Соответственно, если ИП берет патент на год, то получить новый, для работы в следующем году, он должен за 10 рабочих дней до 1 января. Если этот срок пропустить, ИФНС откажет в выдаче патента именно с 1 января, придется подать другое заявление с новой датой начала действия патента — с более поздним сроком.
За период, после прекращения срока действия старого патента и до перехода на новый, ИП будет переведен на общую систему налогообложения (или УСН, если она у него была заявлена).
Ошибка № 4. Применение ПСН без УСН
Если ИП, работающий только на патенте, утратит право на него, он будет переведен на общую систему налогообложения с периода, на который был получен патент.
Если предприниматель подстраховался и вовремя подал заявление о переходе на упрощенку (например, сразу включил заявление в комплект документов, когда регистрировался как ИП), то он будет переведен не на ОСНО, а на УСН. Это позволит значительно сократить налоговую нагрузку.
Если ИП переведут на ОСНО, ему нужно будет платить НДС и НДФЛ, а также сдать электронную отчетность по налогу на добавленную стоимость и декларацию 3-НДФЛ.
Если ИП переведут на УСН, налоговая нагрузка составит 6% или 15% (в зависимости от объекта) и декларацию нужно будет подать всего одну — по УСН.
Ошибка № 5. Работа по одному патенту в нескольких регионах
Патент всегда приобретается только на один регион, либо на одно муниципальное образование. Если ИП планирует вести бизнес не в регионе прописки, то и патент надо покупать там же. Например, ИП с регистрацией в Москве может купить патент на розничный магазин в Московской области.
Есть исключения. Например, грузоперевозчики не ограничены территорией действия патента. Они могут возить грузы в другие регионы. Но есть нюанс — заключать договор на перевозку нужно в регионе по месту получения патента (письмо ФНС от 23.08.2021 № 03-11-11/67753).
При выявлении нарушения ИФНС пересчитает доход, полученный в регионе, на который не был получен патент, по ОСНО или по УСН (если ИП совмещает патент с упрощенкой).
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