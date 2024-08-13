Как правильно оформить сбор пожертвований в религиозной организации: инструкция

Для благотворительных организаций существуют правила, утвержденные ФЗ от 11.08.1995 № 135-ФЗ. Однако в соответствии с п. 12 ст. 16.1 того же закона, перечисленные правила не распространяются на религиозные организации.

Они не применяются при условии, что сбор пожертвований проводится в целях осуществления деятельности, регламентированной уставом организации.

Однако организация вправе утвердить правила с помощью внутренних документов. Для этого нужно воспользоваться Постановлением Правительства от 01.10.2020 №1584 — в норме указаны правила, которым нужно следовать. В части извлечения средств из ящика для пожертвований они выглядят так:

Денежные средства извлекаются уполномоченным лицом, у которого есть доверенность или с которым организация заключила договор на вскрытие ящика и изъятие из него денежных средств в присутствии не менее 2 свидетелей. Извлечение денежных средств фиксируется в акте вскрытия ящика, который подписывается уполномоченным лицом и 2 свидетелями. Документ составляется в 3 экземплярах, 2 из которых передаются свидетелям. Денежные средства пересчитываются на месте. Если такой подсчет невозможен, средства помещают в специализированную сумку, которая опломбируется в присутствии свидетелей. Номер пломбы вносится в акт вскрытия. Денежные средства зачисляются на банковский счет организации в течение трех рабочих дней со дня их извлечения. Это указано в п. 10 ст. 16.1 ФЗ от 11.08.1995 №135-ФЗ.

Применять контрольно-кассовую технику (ККТ) при получении пожертвований не нужно, так как это не расчет за товары, работы или услуги.