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Обучение для бухгалтеров

Цифра дня. Про обучение за счет компании

В среднем россиянам удается сэкономить чуть более 52 тыс. рублей благодаря возможностям профессионального развития за счет компании.
Цифра дня. Про обучение за счет компании

Каждый десятый респондент сэкономил от 40 001 до 60 000 рублей. 13% россиян сберегли от 10 001 до 25 000, и столько же — от 25 001 до 40 000 рублей.

Инструменты для карьерного роста, которые доступны россиянам в их компаниях:

  • Регулярные оценки и обратная связь от руководства — 17%.

  • Внутренние тренинги и семинары — 17%.

  • Участие в профессиональных конференциях и форумах — 15%.

  • Онлайн-платформы для самообучения — 15%.

  • Участие в профессиональных конкурсах, сдача экзаменов — 14%.

  • Внешние курсы повышения квалификации и программы обучения — 13%.

  • Индивидуальные планы развития карьеры — 13%.

  • Программы ротации, стажировки — 12%.

  • Менторство и наставничество — 12%.

  • Финансирование дополнительного образования — 10%.

Результаты опроса показали, что возможности для профессионального развития различаются в зависимости от характера деятельности респондентов.

Например, офисным сотрудникам работодатели чаще предлагают внутренние тренинги и семинары, финансирование дополнительного образования, подписки на корпоративные онлайн-платформы для обучения и участие в профессиональных мероприятиях.

Высококвалифицированному производственному персоналу чаще оплачивают дополнительное образование, компенсируют курсы, программы стажировки, а также организуют менторство и наставничество внутри компании (результаты исследования, проведенного Авито Работа и LAB Industries, есть в распоряжении редакции «Клерка»).

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