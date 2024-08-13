Цифра дня. Про обучение за счет компании

В среднем россиянам удается сэкономить чуть более 52 тыс. рублей благодаря возможностям профессионального развития за счет компании.

Каждый десятый респондент сэкономил от 40 001 до 60 000 рублей. 13% россиян сберегли от 10 001 до 25 000, и столько же — от 25 001 до 40 000 рублей.

Инструменты для карьерного роста, которые доступны россиянам в их компаниях:

Регулярные оценки и обратная связь от руководства — 17%.

Внутренние тренинги и семинары — 17%.

Участие в профессиональных конференциях и форумах — 15%.

Онлайн-платформы для самообучения — 15%.

Участие в профессиональных конкурсах, сдача экзаменов — 14%.

Внешние курсы повышения квалификации и программы обучения — 13%.

Индивидуальные планы развития карьеры — 13%.

Программы ротации, стажировки — 12%.

Менторство и наставничество — 12%.

Финансирование дополнительного образования — 10%.

Результаты опроса показали, что возможности для профессионального развития различаются в зависимости от характера деятельности респондентов.

Например, офисным сотрудникам работодатели чаще предлагают внутренние тренинги и семинары, финансирование дополнительного образования, подписки на корпоративные онлайн-платформы для обучения и участие в профессиональных мероприятиях.

Высококвалифицированному производственному персоналу чаще оплачивают дополнительное образование, компенсируют курсы, программы стажировки, а также организуют менторство и наставничество внутри компании (результаты исследования, проведенного Авито Работа и LAB Industries, есть в распоряжении редакции «Клерка»).

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