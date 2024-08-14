Что делать, если самозанятый сформировал чек раньше оплаты услуг

Сотрудничество с самозанятым выгодно для бизнеса. Можно разово оплатить конкретные услуги или договориться на долгосрочное сотрудничество. А подтвердить расходы на оплату услуг можно с помощью чека. Но что делать, если самозанятый сформировал чек раньше, чем прошла оплата?

Самозанятый должен предоставить заказчику чек в момент расчета или в более поздний срок. Закон, который регулирует порядок расчетов плательщиков НПД и покупателей, не предусматривает возможность передачи чека до оплаты услуг.

Например, если самозанятый сформировал чек в июне, а оплата произошла в августе, то даже если организация отразит расходы в июне, ФНС может посчитать, что чек неправильно оформлен. В этом случае налоговая может потребовать снять расходы.

П. 3 ст. 14 ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ гласит: «Чек должен быть сформирован налогоплательщиком и передан покупателю (заказчику) в момент расчета наличными денежными средствами и (или) с использованием электронных средств платежа. При иных формах денежных расчетов в безналичном порядке чек должен быть сформирован и передан покупателю (заказчику) не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты».

В соответствии со ст. 129.13 НК в случае нарушения порядка или сроков передачи в ФНС сведений о расчете, который связан с получением дохода, предусматривается штраф в размере 20% от суммы расчета.

Формально самозанятый сформировал чек и уплатил налог, но если следовать буквальному толкованию закона, то он нарушил сроки передачи сведений. Возможно возникновение ответственности, но это зависит от усмотрения налогового инспектора. Безопаснее будет переделать чек.