Памятка начинающему участнику ВЭД 

Товары, которые перемещаются через границу РФ, как экспортные, так и импортные, подлежат таможенному контролю. В зависимости от категории товара, направления перемещения и других факторов набор требований к участнику ВЭД различается.

Наталья Лайша (Контур.Декларант), рассказывает о важных нюансах.

Участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД) обязан пройти таможенную очистку и подать таможенную декларацию на товары (ДТ) в любом случае. При этом уровень контроля будет различаться в зависимости от категории товара.

Так, при ввозе продуктов питания обязателен таможенный досмотр, отбор проб, экспертиза — поскольку продукция должна быть безопасной, соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного союза ЕАЭС. Однако если вывозится медная проволока, с высокой вероятностью контроль ограничится проверкой документов.

Какие процедуры входят в таможенное декларирование

Таможенный кодекс ЕАЭС (статья 127 ТК ЕАЭС) определяет 17 видов процедур.

Конкретную процедуру выбирает участник ВЭД в зависимости от направления и цели ввоза или вывоза товаров, условий сделки и других факторов.

Варианты процедур — в таблице ниже:

Для ввозимых товаров Для вывозимых товаров Выпуск для внутреннего потребления Экспорт Таможенный склад Переработка вне таможенной территории Переработка на таможенной территории Временный вывоз Переработка для внутреннего потребления Реэкспорт временный ввоз (допуск) Беспошлинная торговля (в отношении товаров Союза) Реимпорт Свободная таможенная зона (в отношении товаров Союза) Беспошлинная торговля (в отношении иностранных товаров) Свободный склад (в отношении товаров Союза) Уничтожение Специальная таможенная процедура Отказ в пользу государства Свободная таможенная зона (в отношении иностранных товаров) Свободный склад (в отношении иностранных товаров) Специальная таможенная процедура

Таможенная процедура заявляется участником ВЭД в графе 1 Декларации на товары. Правильный выбор процедуры сэкономит финансы участника ВЭД. Например, товары для участия в выставке выгоднее вывезти по процедуре временного вывоза, а при обратном ввозе — по процедуре реимпорта. Так участник ВЭД — при условии соблюдения всех правил обеих таможенных процедур — не будет уплачивать таможенные платежи. И наоборот — если сначала пройти процедуру экспорта, а затем импортировать, придется уплатить все полагающиеся пошлины и налоги.

Как подать декларацию на товары

Она подается в таможню в электронном виде, при этом в систему ФТС передается набор сведений в xml-файле.

Все действия участник ВЭД выполняет через операторов, включенных в Реестр ФТС. Бесплатно подать ДТ можно в личном кабинете на сайте ФТС.

Зачем и как пополнить лицевой счет

Успешный выпуск товаров зависит от возможности списания таможенных платежей с единого лицевого счета (ЕЛС). Информационная система таможенных органов после окончания проверки декларации автоматически списывает таможенные платежи с ЕЛС декларанта. Значит, нужно пополнить единый лицевой счет участника ВЭД средствами, достаточными для уплаты таможенных платежей.

Если денег не хватит, то по ДТ может быть принято решение «90 — отказ в выпуске». Тогда декларацию придется подавать заново, при этом участнику ВЭД придется дважды уплачивать таможенные сборы (за хранение, оформление): один раз по «отказанной» ДТ, второй раз — по новой декларации.

Как узнать сумму таможенных платежей по ДТ, чтобы пополнить ЕЛС в нужном размере, но при этом не отвлекать из оборота лишние средства? Как правило, сервисы для таможенного декларирования автоматически вычисляют суммы причитающихся платежей в графе «В» декларации на товары — после заполнения кода товаров по ТН ВЭД, таможенной стоимости и количественных характеристик товаров.

Другой вариант — можно воспользоваться «Калькулятором таможенных платежей», который несложно найти в сети Интернет.

Совет. Перечислите на ЕЛС денежные средства с «запасом», чтобы нивелировать курсовые разницы на день подачи декларации на товары.

Как выполнить все требования к товару

Товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному и другим специфическим видам контроля, помещаются под таможенную процедуру только после проведения такого контроля.

Документ, который подтверждает безопасность товара, нужно получить до подачи декларации на товары. Если этого не сделать заранее — таможня не примет декларацию.

Чтобы не терять время и не затягивать срок пребывания товаров на складе временного хранения, нужно выяснить все требования к товарам заблаговременно. Здесь на помощь снова придут сервисы для таможенного декларирования, представленные на рынке. Как правило, они, содержат свод нормативно-правовой информации, опираясь на которую по коду ТН ВЭД выдается так называемая «Справка по товару».

Именно в «Справке по товару» описываются условия, предъявляемые к товару для его успешного выпуска. Там же приводится перечень разрешительных документов, которые придется представить вместе с декларацией на товары.

Какие документы к декларации нужно подготовить

При подготовке декларации участник ВЭД использует документы, на основании которых заполняются графы таможенной декларации. Эти же документы перечисляются в графе 44 декларации для подтверждения заявленных в ДТ сведений.

Пакет документов зависит от категории товара и определен в статье 108 ТК ЕАЭС. Стандартно, для всех товаров, представляются:

внешнеторговый контракт или договор, допсоглашения, приложения, спецификации;

инвойс: коммерческий инвойс, проформа-инвойс;

транспортные накладные. В зависимости от вида транспорта это CMR, коносамент, авиа или железнодорожная накладная;

учредительные документы организации-декларанта;

банковские документы об оплате товаров;

документы о понесенных дополнительных расходах при поставке товаров;

разрешительные документы: лицензии, сертификаты;

сертификаты о происхождении товаров.

В ходе проверки инспектор вправе запросить дополнительные документы и сведения, которые могут потребоваться для устранения разногласий в заявленных сведениях.

Декларация на товары отправляется в информсистему ФТС в виде xml-файла, а подтверждающие документы в этом файле передаются описью.

Содержимое документов еще на этапе подготовки ДТ участник ВЭД размещает в электронном архиве документов (ЕАДД). Этот архив — ресурс ФТС, то есть содержимое документов сразу попадает в таможенный орган, а не хранится на серверах оператора. В ходе проверки деклараций инспектор по реквизитам документа из описи находит нужный в ЕАДД.

Как заполнять декларацию на товары

Правила заполнения деклараций на товары закреплены в Решении Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения».

Технические ошибки и несоответствие данных приводят к дополнительным проверкам, что значительно затягивает время выпуска ДТ.

Чтобы исключить вероятность неверного заполнения, в сервисах для таможенного декларирования предлагается специальный модуль проверки. Он выдает протокол с ошибками, предупреждениями и рекомендациями. Не стоит игнорировать этот момент, лучше воспользоваться проверкой перед подачей ДТ, чтобы исправить все выявленные ошибки.

Как выбрать таможенный пост и подать декларацию

Декларации проверяют в Центрах электронного декларирования (ЦЭД). Однако декларации на определенные товары можно подать только в специальных ЦЭДах. Например, подакцизную продукцию декларируют в Акцизном ЦЭД. Другой пример — изделия с драгоценными или полудрагоценными камнями в Екатеринбургской таможне декларируют на таможенном посту «Малахит».

Участнику ВЭД важно учитывать технологию диспетчеризации деклараций — система автоматически распределяет их по ЦЭДам.

Если товары доставили на самолете, ДТ попадает в Авиационный ЦЭД. Если по морю — в Балтийский, Владивостокский или Новороссийский ЦЭДы в зависимости от порта прибытия судна. В стандартной ситуации декларация подается в ЦЭД, расположенный в регионе налоговой регистрации участника ВЭД.

Когда завершится оформление товаров

Если никаких дополнительных вопросов у инспектора не возникнет или на все даны ответы, остается ждать выпуска товаров. Стандартно он должен завершится в течение 4 часов с момента регистрации декларации. Такой срок определен статьей 119 ТК ЕАЭС.

Выпуск товара должен состояться не позднее одного рабочего дня после регистрации, например, если инспектор запросил дополнительные сведения, либо потребовал корректировки декларации, либо принял решение о проведении досмотра.

Инспектор таможни вправе продлить срок выпуска до 10 дней для таких операций:

проведения или завершения таможенного контроля;

изменения или дополнения сведений, заявленных в ДТ;

подтверждения уплаты таможенных платежей.

Три важных совета участнику ВЭД

Чтобы оперативно выпустить декларацию и законно распоряжаться товаром, придерживайтесь трех главных принципов: